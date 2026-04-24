ČEZ představil detaily vzniku dceřiné firmy


24. 4. 2026Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Brífink ČEZu k založení nové dceřiné společnosti
Nová firma, do níž chce ČEZ vyčlenit svou nevýrobní část, by měla vzniknout do konce 1. čtvrtletí příštího roku, sdělil v pátek šéf společnosti Daniel Beneš. Následně bude hledat investory. Firma chce do dceřiné společnosti vyčlenit své současné struktury prodej a distribuci energií, obchodování či energetické služby. Podle analytiků jde o zásadní krok pro připravované zestátnění společnosti. Rozhodovat o něm bude červnová valná hromada firmy.

Přípravné práce na vznik nové firmy by v případě schválení návrhu měly začít po valné hromadě, oznámil Beneš. Termín pro dokončení celého procesu vyčlenění představenstvo stanovilo do konce prvního kvartálu příštího roku.

Potřeba optimalizovat vnitřní strukturu ČEZu podle Beneše v době globální energetické krize sílí. Šéf společnosti hovořil na brífinku o snaze zvýšit efektivitu řízení, o maximalizaci hodnoty a umožnění přístupu pro investory. Do nové firmy se vyčlení asi polovina provozního zisku.

O vedení nového podniku zatím zcela rozhodnuto není. Beneš ale připustil to, že nejvhodnějším kandidátem je nyní místopředseda představenstva Pavel Cyrani. „Je to ostatně jeho divize už nyní, tak kdo jiný,“ dodal.

Úvodem k zestátnění ČEZu má být nová dceřiná firma
Stát v současnosti drží v ČEZu zhruba 70 procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. „Pro minoritní akcionáře je rozdělení ČEZu ještě před zestátněním spíše dobrá zpráva. Během procesu rozdělení a případného prodeje části nové společnosti novým akcionářům se dozvíme i hodnotu celé skupiny. Minoritní akcionáři tak mohou získat jistotu ze strany státu, který by určil výkupní cenu, ale i ze strany trhu, který ocení ČEZ po svém,“ podotkl zástupce šéfredaktora časopisu E15 Jan Novotný.

Zástupce šéfredaktora deníku E15 Jan Novotný k zestátnění ČEZu
Představenstvo ČEZu návrh na vyčlenění schválilo ve čtvrtek. Nová společnost by měla zahrnovat například firmy ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, GasNet, ČEZ ESCO, dále podniky z tradingu nebo telekomunikační Telco Pro Services.

Šance pro investory

Společnost by si v nové dceřiné firmě ponechala 51procentní podíl, zbylou část by nabídla investorům. Prodej podílu by podle analytiků měl napovědět o nákladech na později plánované vykoupení minoritních akcionářů firmy, ČEZ by zároveň měl získat peníze pro další kroky.

Možnosti prodeje až 49procentního podílu v novém podniku začne vedení řešit až po vzniku firmy. Preferovaný způsob prodeje ale vedení podle Beneše v tuto chvíli nemá. „Chceme maximalizovat hodnotu podílu, všemi variantami se budeme zabývat souběžně,“ podotkl šéf ČEZu. Ve hře je tak například veřejná nabídka akcií na burze, přímý prodej nebo i směna akcií se stávajícími minoritními akcionáři.

Na vybraném způsobu prodeje bude závislý i termín dokončení vstupu nových investorů. Firma zatím nespecifikovala, na co peníze utržené z prodeje podílu v nové firmě použije.

Loni ČEZ vydělal 27,4 miliardy korun, čistý zisk firma meziročně snížila o 1,7 miliardy. Meziročně se snížily také provozní zisk či výnosy firmy.

První kroky k zestátnění ČEZu udělá stát na valné hromadě firmy v červnu, řekl Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO)

Zestátnění podniku je jedním z deklarovaných cílů současné vlády a odkoupením podílu minoritních akcionářů by se stát stal jediným majitelem firmy. Premiér Andrej Babiš (ANO) nedávno avizoval, že kabinet chce celý proces plného ovládnutí ČEZu stihnout nejpozději do konce stávajícího volebního období v roce 2029.

Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) je změna nezbytná k tomu, aby bylo Česko energeticky soběstačné. Opozice zestátnění považuje za ohrožení investic i minoritních akcionářů, žádá proto vládu o představení jasného plánu.

Bulharsko vydalo do Česka podezřelého ze žhářského útoku v Pardubicích

Sněmovna se pře o to, kdo zákonem k regulaci cen pohonných hmot politikaří

Česko by mělo opustit model subdodavatelské ekonomiky, řekl Středula na sjezdu ČMKOS

Ztratili jsme podporu obyčejných lidí, míní kandidát na šéfa lidovců Grolich

Stát podepsal s ČEZem memorandum o spolupráci na modulárních reaktorech

Odbory žádají od Turka omluvu za výrok o úřednících jako parazitech

Audiokniha roku 2025 vznikla na základě telefonátů Ukrajinců rozdělených válkou

Pilot, který se u Křivoklátu dostal nízko nad zem, ignoroval opakovaná varování

ŽivěSněmovna se pře o to, kdo zákonem k regulaci cen pohonných hmot politikaří

Poslanci budou v pátek znovu schvalovat možnost regulace cen pohonných hmot vládním nařízením, opět ve stavu legislativní nouze. O cenách benzinu a nafty by tak už nerozhodovalo ministerstvo financí cenovými výměry. Kritici návrhu poukazují mimo jiné na to, že vůči nařízení vlády by nebyla možná obrana u správních soudů, ale jen u Ústavního soudu. Návrh zákona vetoval v týdnu Senát. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) v pátek opozici osočila z politikaření. Senátor ODS Tomáš Goláň ve sněmovně řekl, že naopak politikaří kabinet.
VideoK jednotnému měsíčnímu hlášení se zatím přihlásila polovina zaměstnavatelů

Firmy mají poslední týden na registraci k jednotnému měsíčnímu hlášení. Systém, který má nahrazovat až 25 formulářů pro různé úřady, spustil stát 1. dubna. K hlášení se zatím registrovala asi polovina zaměstnavatelů z více než čtyř set tisíc. Podobně jsou na tom zaslané údaje o zaměstnancích, těch má být kolem šesti milionů. Firmy se do konce dubna musejí registrovat a nahlásit všechny zaměstnance. Do 20. května pak podat první měsíční hlášení a nejpozději do konce června doplnit hlášení za první tři měsíce roku. Všechny účetní systémy ale nejsou připravené, což výrazně komplikuje práci mzdovým účetním.
VideoTo opatření mělo přijít mnohem dřív, míní Šlachta o cenových stropech paliv

„Je to nástroj, který vláda potřebuje,“ reagoval senátor z klubu ANO a předseda Přísahy Róbert Šlachta na dotaz, proč hlasoval pro zákon o vládní regulaci pohonných hmot. Vadila mu však reakční doba vlády, než zavedla cenové stropy pohonných hmot. „To opatření mělo přijít mnohem dřív,“ domnívá se. Podle Šlachty by měla Evropa urychlit svůj odklon od fosilních paliv. „Když se budeme k Rusku přiklánět a budeme se bavit o ruské ropě, tak Rusku to bude jenom pomáhat,“ vysvětlil. Dále v Interview ČT24 odpovídal na otázky Jiřího Václavka ohledně dostavby dálnice z Brna do Vídně či budoucnosti hnutí Přísaha.
Podle Vystrčila Rutteho potěšila Babišova slova, že Česko splní závazky vůči NATO

Vyjádření českého premiéra Andreje Babiše (ANO), že Praha splní své závazky vůči Severoatlantické alianci, potěšilo generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, prohlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) po svém jednání s Ruttem v Bruselu. Teprve v příštích týdnech a zejména na červencovém summitu NATO v Ankaře se ale podle Vystrčila ukáže, zda to, co šéf české vlády prohlásil, bylo skutečně myšleno vážně.
Akcionáři společnosti Warner Bros schválili převzetí firmy rivalem Paramount

Akcionáři americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery ve čtvrtek schválili převzetí firmy konkurentem Paramount Skydance za zhruba 110 miliard dolarů (téměř 2,3 bilionu korun), informovaly agentury. Firmy se na spojení dohodly v únoru. O část společnosti Warner Bros. Discovery dříve usilovala rovněž streamovací platforma Netflix, se svou nabídkou však neuspěla.
Počet světových multimilionářů by mohl během pěti let vzrůst na skoro čtyři tisíce

Podle údajů realitní společnosti Knight Frank by počet multimilionářů ve světě mohl do roku 2031 vzrůst na téměř čtyři tisíce, protože superbohatí hromadí majetek stále rychlejším tempem.
Sněmovna podpořila přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry

Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zřejmě zpřísní. Zákon by měl zavést horní hranici nákladů na takový úvěr. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) nebude smět překročit o čtyři body čtyřnásobek repo sazby vyhlašované Českou národní bankou. Reklama na tyto úvěry nebude smět naznačovat zájemcům, že když si půjčí peníze, zlepší to jejich finanční situaci. Novelu zákona, která tyto novinky přináší, ve čtvrtek podpořila sněmovna. Poslanci schválili i zavedení doplňovacích komunálních voleb. Odpoledne se věnují ústním interpelacím.
