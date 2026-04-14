První kroky k zestátnění ČEZu udělá stát na valné hromadě firmy v červnu, řekl Babiš

První kroky k zestátnění energetické společnosti ČEZ provede stát na letošní valné hromadě firmy v červnu. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš (ANO), konkrétní opatření ale nespecifikoval. Potvrdil, že nadále platí vládní plán na plné ovládnutí ČEZu, podle něj je to nutné pro lepší kontrolu vývoje cen energií a dalšího rozvoje energetického sektoru. Zestátnění chce stihnout do konce volebního období v roce 2029.
Stát drží v ČEZu přes ministerstvo financí zhruba sedmdesát procent akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Odkoupením podílu minoritních akcionářů by se stát stal jediným majitelem.
K plánovanému zestátnění firmy Babiš řekl, že to nepůjde rychle, ale první kroky budou provedeny na červnové valné hromadě firmy. „Plán na zestátnění platí. Je to důležité, abychom mohli pomáhat občanům i celé ekonomice. Energie jsou k tomu klíčové,“ podotkl premiér. Firma se podle něj neměla nikdy privatizovat.
Vláda už v minulých měsících avizovala, že proces zestátnění bude zahájen letos a trvat by měl zhruba dva a půl roku. Celková cena se podle lednového vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) bude odvíjet od ceny akcií v té době. V minulosti ovšem připustil, že by zestátnění mohlo vyjít přibližně na 250 miliard korun.
Kritika opozice
Opozice plán na zestátnění ČEZu dlouhodobě kritizuje. Podle ní bude mít výrazný dopad na zadlužení firmy i na státní rozpočet, protože ČEZ by nevyplácel dividendy ze zisku. „Nedává to ekonomický smysl,“ upozornil v minulosti bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).
Loni ČEZ vydělal 27,4 miliardy korun, čistý zisk firma meziročně snížila o 1,7 miliardy korun. Meziročně se snížily také provozní zisk či výnosy firmy.