Budoucí vláda by mohla zestátnit celý ČEZ


3. 11. 2025
Události: Možnost zestátnění skupiny ČEZ
Skupina ČEZ pokrývá asi 75 procent produkce elektřiny v Česku. Spadají pod ni uhelné elektrárny a teplárny po celé republice, jaderné elektrárny v Temelíně a v Dukovanech a řada dalších zdrojů. Právě nad výrobou ČEZu chce budoucí vláda převzít stoprocentní kontrolu. Jednat by se přitom mohlo i o zestátnění celého ČEZu, připustil 1. místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček.

„To, že je ve vládním prohlášení výroba, neznamená, že to bude jenom výroba, nicméně nevylučuje to, že to bude jenom výroba. ČEZ může vykoupit komplet všechny minoritní akcionáře a následně může zvážit, jestli třeba část opět nepošle na burzu,“ sdělil Havlíček.

Krok by měl podle kabinetu usnadnit investice do dalších zdrojů, získat majetek a v krizových obdobích zaručit vliv na ceny energií. Transformací ČEZu se dříve zabývala i končící vláda Petra Fialy (ODS).

Vznikající vláda má rozpor mezi příjmy a výdaji, na snížení daní není prostor, míní hosté OVM
Otázky Václava Moravce

„Nakonec ze všech těch analýz a rozhodování vyplynulo, že není potřeba sahat do té vlastnické struktury ČEZu, nic by to nepřineslo. Rozhodně neplatí, že i když to udělají, že tím vyřeší problém s cenami energií,“ tvrdí premiér Fiala.

Pokud by se kabinet rozhodl zestátnit pouze výrobní část, v té druhé by mohly zůstat společnosti orientované na rozvodné sítě nebo prodej energií. Jak to přesně bude, ale není jasné.

Reakce expertů

„Může to přinést nahrazení nefunkčních orgánů nebo nefunkční kontroly tržního prostředí – prostě stát to bude řešit přímo, nebude to řešit přes nastavené prostředí, kde to zjevně neumí. Beru to spíš jako určitý signál toho, že energie jsou opravdu drahé a hledá se jakýkoli způsob, jak to vyřešit,“ komentuje bývalý člen bankovní rady ČNB Lubomír Lízal z katedry ekonomiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

PODÍVEJTE SE: Návrh programového prohlášení vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů
Karel Havlíček

Minoritní akcionáře chce vláda vykoupit přímo za peníze ČEZu. Na kolik by krok vyšel, v pondělí Havlíček neupřesnil, dříve odhadoval částku okolo 250 miliard korun. „ČEZ má dostatek hotovosti, aby vykoupil podíl. Pravdou je, že by neměl dividendu v těch dalších letech,“ dodal.

ČEZ státu na dividendě každoročně vyplácí miliardy – loni necelých osmnáct. „Znárodnění ČEZu je podle mě drahý a zbytečný nesmysl. Kromě toho, že připraví stát o dividendy z ČEZu na řadu let a že bude mít dramatický negativní dopad na kapitálový trh a na ČEZ a jeho investiční schopnost, tak nepřinese nic,“ míní předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.

Dopad na burzu

Změny ve vlastnické struktuře společnosti ČEZ by měly také významný dopad na pražskou burzu. Akcie firmy jsou jejím nejobchodovanějším titulem.

Sama společnost ČEZ v pondělí variantu zestátnění nekomentovala. Podle dřívějšího vyjádření šéfa hnutí ANO Andreje Babiše to teď není prioritou. Havlíček ale připustil, že vláda na takových krocích začne pracovat souběžně s dalšími prioritami.

Před čtvrtstoletím byl spuštěn první blok Temelína
Jaderná elektrárna Temelín

