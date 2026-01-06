Ministr zahraničí Macinka brzy navštíví Ukrajinu

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) brzy navštíví Ukrajinu. Uvedl to po telefonátu se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou. Ministři spolu podle Macinky hovořili o budoucí spolupráci i náladách části české veřejnosti vůči Ukrajincům v Česku. Shodli se na tom, že je jejich společným úkolem pracovat na tom, aby byly pozitivnější. V diskusi budou brzy pokračovat při Macinkově návštěvě Kyjeva, dodal český ministr.
Šéfové české a ukrajinské diplomacie spolu hovořili v návaznosti na pondělní setkání Macinky s ukrajinským velvyslancem v Česku Vasylem Zvaryčem kvůli jeho kritice novoročního projevu šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury. Záležitost si vyjasnili a Macinka ji považuje za uzavřenou, uvedl. „Vzájemná komunikace bude dále probíhat formou standardních diplomatických kanálů a v případě potřeby i v osobní rovině,“ doplnil.
Sybiha uvedl na síti X, že s Macinkou mluvil hlavně o vztazích mezi Ukrajinou a Českem. „Rozhodli jsme se obrátit list co do výměny prohlášení z posledních dnů a posílit náš politický dialog na úrovni ministerstev zahraničí, který bude založený na vzájemném respektu a strategickém partnerství,“ napsal. „Ukrajina a Česko jsou skuteční přátelé a spojenci,“ dodal.
Macinku informoval o tom, že Ukrajina má zájem na obranné spolupráci s Českem i na podílu Česka do obnovy Ukrajiny. Mluvili také o situaci na bojišti ve válce s Ruskem a ruských útocích na ukrajinský energetický systém. „Mluvili jsme o úsilí dosáhnout míru a shodli jsme se na tom, že neexistuje alternativa než donutit Rusko, aby svoji agresi co nejdříve zastavilo,“ napsal. Sybiha pozval Macinku na Ukrajinu a šéf české diplomacie potvrdil, že cestu v nejbližší době podnikne.
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková už v prosinci po jeho jmenování do funkce pozvala na Ukrajinu českého předsedu vlády Andreje Babiše (ANO). Ten se na první oficiální zahraniční cestu tradičně vydá na Slovensko, sousední zemi navštíví tento čtvrtek.
Na Ukrajinu dostal pozvání také ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), původně řekl, že je cesta v plánu. Předseda SPD Okamura ale následně uvedl, že Zůna pozvání k návštěvě nepřijal.
