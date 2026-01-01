Okamura se v novoročním projevu vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Předseda Poslanecké sněmovny a lídr SPD Tomio Okamura se v novoročním projevu, který zveřejnil na sociálních sítích, opět vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině. Nelze je posílat k „udržování naprosto nesmyslné války“, prohlásil v desetiminutovém příspěvku. Poznamenal také, že kabinet ANO, SPD a Motoristů bude vládou pragmatickou, jež bude jednat tak, aby to přinášelo prospěch českým občanům a firmám.

Vedení hnutí SPD i jeho příznivci v prosinci kritizovali některé výroky ministra obrany za SPD Jaromíra Zůny, které se týkaly podpory Ruskem napadené země či pokračování české muniční iniciativy. Koaliční rada se poté podle místopředsedy hnutí Radima Fialy dohodla na tom, že Zůna se bude vyjadřovat k armádě a jejímu zabezpečení, zatímco postoje vlády k zahraničním otázkám bude sdělovat premiér Andrej Babiš (ANO).

„Nelze za peníze, které patří českým důchodcům nebo zdravotně postiženým občanům a rodinám s dětmi, nakupovat zbraně a posílat je k udržování naprosto nesmyslné války,“ zdůraznil ve čtvrtek Okamura. „Nelze peníze našich občanů rozdávat cizím občanům jen proto, že to chce proválečná propaganda,“ dodal šéf sněmovny.

Okamura také všem popřál zdraví a mír. „Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, který navzdory varování vlády USA míří k třetí světové válce,“ sdělil. Západní Evropa podle něj plánuje výrobu a prodej zbraní na dluh, který dělá sama sobě. „Chápu, že pro Západ je fajn, když platíme západním zbrojovkám za málo účinné zbraně, které Rusové rozflákají, ještě než se dostanou na frontu,“ prohlásil lídr SPD.

„Penězovody totiž tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne. Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata,“ vyjádřil se ostře k ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému a jeho okolí. „Ať si kradou, ale už ne z našeho, a ať taková země není v Evropské unii,“ dodal Okamura.

Okamura: Resort obrany připraví podklady k ukončení své role v muniční iniciativě
Šéf SPD Tomio Okamura

Ukrajina se už téměř čtyři roky brání plnohodnotné ruské invazi a součástí bojů jsou i vzdušné údery obou stran. Ty shodně popírají, že by drony na území nepřítele posílaly proti civilním cílům, nicméně hlavně na Ukrajině bezpilotní letouny prakticky každou noc způsobují škody na civilní infrastruktuře i zranění a smrt civilistů.

Okamura všem přeje, aby se neopakovala „hysterie“

Předseda Poslanecké sněmovny v projevu dále sdělil, že přeje všem, aby se neopakovala hysterie pandemická, klimatická nebo proválečná.

„Když sundáme černobílé brýle, s překvapením zjistíte, že svět je neskutečně barevný. Zjistíte, že CO2 je velmi užitečný a potřebný plyn. Zjistíte, že i s viry se dá žít, tak jako s nimi už žijeme statisíce let. A také zjistíte, že když ruský plyn neuškodil Američanům nebo Němcům, kteří za ním dokonce do Číny přestěhovali fabriky, je zřejmé, že neuškodí ani nám,“ míní Okamura.

Europoslanci v polovině prosince schválili zákaz dovozu ruského plynu do Evropy nejpozději do podzimu roku 2027. Nařízení se týká zkapalněného zemního plynu (LNG), jehož dovoz by měl skončit nejpozději k 1. lednu 2027, i dovozu potrubního plynu, kdy je nejzazší termín za určitých podmínek 1. listopadu 2027. Evropská unie tak chce připravit Rusko o prostředek, jímž financuje válku, kterou rozpoutalo na Ukrajině, a zároveň posílit energetickou nezávislost svých členských států.

Europoslanci schválili postupný zákaz dovozu ruského plynu
Evropský parlament

Novoroční projev ve čtvrtek na sociálních sítích zveřejnil také premiér Babiš, který doufá, že letošní rok bude rokem míru. S projevem vystoupil i prezident Petr Pavel. Ten vyzval, aby lidé nepodléhali líbivému populismu.

Právě k projevu prezidenta se pochvalně vyjádřil předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Ocenil pozitivní charakter, zdůraznění významu občanské společnosti i osobní odpovědnosti, což označil za kontrast s projevem Okamury.

Výběr redakce

Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřely desítky lidí

Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřely desítky lidí

07:06Aktualizovánopřed 20 mminutami
Okamura se v novoročním projevu vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině

Okamura se v novoročním projevu vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině

před 35 mminutami
Svět oslavil příchod roku 2026

Svět oslavil příchod roku 2026

včeraAktualizovánopřed 42 mminutami
Nepodléhejme líbivému populismu, vyzval v novoročním projevu Pavel

Nepodléhejme líbivému populismu, vyzval v novoročním projevu Pavel

12:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Novoroční půlnoc přinesla nejlepší kvalitu ovzduší za posledních několik desetiletí

Novoroční půlnoc přinesla nejlepší kvalitu ovzduší za posledních několik desetiletí

před 1 hhodinou
Výbuch pyrotechniky způsobil muži v Českých Budějovicích závažné zranění

Výbuch pyrotechniky způsobil muži v Českých Budějovicích závažné zranění

před 2 hhodinami
Babiš doufá, že letošní rok bude rokem míru

Babiš doufá, že letošní rok bude rokem míru

11:15Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Silvestrovské oslavy byly napříč Českem poměrně klidné

Silvestrovské oslavy byly napříč Českem poměrně klidné

01:48Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Okamura se v novoročním projevu vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině

Předseda Poslanecké sněmovny a lídr SPD Tomio Okamura se v novoročním projevu, který zveřejnil na sociálních sítích, opět vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině. Nelze je posílat k „udržování naprosto nesmyslné války“, prohlásil v desetiminutovém příspěvku. Poznamenal také, že kabinet ANO, SPD a Motoristů bude vládou pragmatickou, jež bude jednat tak, aby to přinášelo prospěch českým občanům a firmám.
před 35 mminutami

Nepodléhejme líbivému populismu, vyzval v novoročním projevu Pavel

Prezident Petr Pavel v novoročním projevu uvedl, že bude dohlížet na to, aby nastupující vláda dodržovala sliby. Nepodléhejme líbivému populismu, vyzvala také hlava státu. Oživení důvěry ve společnosti podle něj musí začít u každého jednotlivce, nikoli v politice.
12:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Novoroční půlnoc přinesla nejlepší kvalitu ovzduší za posledních několik desetiletí

Silvestrovská noc nabídla nejlepší ovzduší na přelomu roku minimálně za posledních 22 let, uvedl pro ČT vedoucí oddělení kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu Brno Jáchym Brzezina. Hodnoty koncentrací částic PM10 se podle něj pohybovaly výrazně níže, než je během období kolem novoroční půlnoci obvyklé.
před 1 hhodinou

Výbuch pyrotechniky způsobil muži v Českých Budějovicích závažné zranění

Ke zřejmě nejtěžšímu zranění během novoročních oslav došlo v Českých Budějovicích. Manipulace s pyrotechnikou kategorie F4 skončila amputací obou zápěstí, uvedla policie.
před 2 hhodinami

Babiš doufá, že letošní rok bude rokem míru

Vláda udělá vše pro to, aby se česká rozdělená společnost začala sjednocovat, hlavně v otázce hrdosti a vlastenectví. V novoročním projevu, zveřejněném na sociálních sítích, to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Doufá také, že rok 2026 bude rokem míru. Považuje za neodpovědné, když politici straší válkou, odmítá prý tezi, že mír je slabost.
11:15Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Silvestrovské oslavy byly napříč Českem poměrně klidné

Oslavy příchodu roku 2026 se v centru Prahy neobešly bez zakázané pyrotechniky. Petardy i dělobuchy létaly na Staroměstském i na Václavském náměstí a v okolních ulicích. Přesto byly silvestrovské oslavy z hlediska ohňostrojů jedny z nejklidnějších za poslední roky, uvedla policie. Podobné to bylo i v Ostravě a Brně. Během noci však došlo na několika místech republiky k vážným zraněním, k nejtěžšímu v Českých Budějovicích.
01:48Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Více služeb on-line i dražší dálniční známky. Řidiče letos čeká řada novinek

Se začátkem nového roku přichází i změny, které se týkají řidičů. Podle ministerstva dopravy by měly přinést mimo jiné méně byrokracie, více služeb on-line či jasnější pravidla. Lidé ale musí počítat také s vyššími cenami dálničních známek. Více než půl milionu řidičů si v letošním roce bude muset vyměnit svůj řidičský průkaz.
před 7 hhodinami

Sněžení zkomplikovalo dopravu, způsobilo nehody i zpoždění autobusů

Sněžení ve středu na mnoha místech zkomplikovalo dopravu, na kluzkých a zasněžených cestách se stala řada nehod. V Jihlavě najelo auto, které dostalo smyk, do chodců a několik jich lehce zranilo. Ve Středočeském kraji nabíraly zpoždění autobusy. Kvůli výstraze meteorologů, kteří očekávají další sněžení a mráz, uzavřeli silničáři pro nákladní auta hlavní tah z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska. Řidiči by měli být na cestách opatrní.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami
Načítání...