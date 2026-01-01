Okamura se v novoročním projevu vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině

Předseda Poslanecké sněmovny a lídr SPD Tomio Okamura se v novoročním projevu, který zveřejnil na sociálních sítích, opět vymezil proti poskytování zbraní Ukrajině. Nelze je posílat k „udržování naprosto nesmyslné války“, prohlásil v desetiminutovém příspěvku. Poznamenal také, že kabinet ANO, SPD a Motoristů bude vládou pragmatickou, jež bude jednat tak, aby to přinášelo prospěch českým občanům a firmám.
Vedení hnutí SPD i jeho příznivci v prosinci kritizovali některé výroky ministra obrany za SPD Jaromíra Zůny, které se týkaly podpory Ruskem napadené země či pokračování české muniční iniciativy. Koaliční rada se poté podle místopředsedy hnutí Radima Fialy dohodla na tom, že Zůna se bude vyjadřovat k armádě a jejímu zabezpečení, zatímco postoje vlády k zahraničním otázkám bude sdělovat premiér Andrej Babiš (ANO).
„Nelze za peníze, které patří českým důchodcům nebo zdravotně postiženým občanům a rodinám s dětmi, nakupovat zbraně a posílat je k udržování naprosto nesmyslné války,“ zdůraznil ve čtvrtek Okamura. „Nelze peníze našich občanů rozdávat cizím občanům jen proto, že to chce proválečná propaganda,“ dodal šéf sněmovny.
Okamura také všem popřál zdraví a mír. „Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, který navzdory varování vlády USA míří k třetí světové válce,“ sdělil. Západní Evropa podle něj plánuje výrobu a prodej zbraní na dluh, který dělá sama sobě. „Chápu, že pro Západ je fajn, když platíme západním zbrojovkám za málo účinné zbraně, které Rusové rozflákají, ještě než se dostanou na frontu,“ prohlásil lídr SPD.
„Penězovody totiž tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne. Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata,“ vyjádřil se ostře k ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému a jeho okolí. „Ať si kradou, ale už ne z našeho, a ať taková země není v Evropské unii,“ dodal Okamura.
Ukrajina se už téměř čtyři roky brání plnohodnotné ruské invazi a součástí bojů jsou i vzdušné údery obou stran. Ty shodně popírají, že by drony na území nepřítele posílaly proti civilním cílům, nicméně hlavně na Ukrajině bezpilotní letouny prakticky každou noc způsobují škody na civilní infrastruktuře i zranění a smrt civilistů.
Okamura všem přeje, aby se neopakovala „hysterie“
Předseda Poslanecké sněmovny v projevu dále sdělil, že přeje všem, aby se neopakovala hysterie pandemická, klimatická nebo proválečná.
„Když sundáme černobílé brýle, s překvapením zjistíte, že svět je neskutečně barevný. Zjistíte, že CO2 je velmi užitečný a potřebný plyn. Zjistíte, že i s viry se dá žít, tak jako s nimi už žijeme statisíce let. A také zjistíte, že když ruský plyn neuškodil Američanům nebo Němcům, kteří za ním dokonce do Číny přestěhovali fabriky, je zřejmé, že neuškodí ani nám,“ míní Okamura.
Europoslanci v polovině prosince schválili zákaz dovozu ruského plynu do Evropy nejpozději do podzimu roku 2027. Nařízení se týká zkapalněného zemního plynu (LNG), jehož dovoz by měl skončit nejpozději k 1. lednu 2027, i dovozu potrubního plynu, kdy je nejzazší termín za určitých podmínek 1. listopadu 2027. Evropská unie tak chce připravit Rusko o prostředek, jímž financuje válku, kterou rozpoutalo na Ukrajině, a zároveň posílit energetickou nezávislost svých členských států.
Novoroční projev ve čtvrtek na sociálních sítích zveřejnil také premiér Babiš, který doufá, že letošní rok bude rokem míru. S projevem vystoupil i prezident Petr Pavel. Ten vyzval, aby lidé nepodléhali líbivému populismu.
Právě k projevu prezidenta se pochvalně vyjádřil předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Ocenil pozitivní charakter, zdůraznění významu občanské společnosti i osobní odpovědnosti, což označil za kontrast s projevem Okamury.