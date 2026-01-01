Nepodléhejme líbivému populismu, vyzval v novoročním projevu Pavel

Prezident Petr Pavel v novoročním projevu uvedl, že bude dohlížet na to, aby nastupující vláda dodržovala sliby. Nepodléhejme líbivému populismu, vyzvala také hlava státu. Oživení důvěry ve společnosti podle něj musí začít u každého jednotlivce, nikoli v politice.
Pavel ve svém třetím novoročním projevu ve funkci popřál vládě ANO, SPD a Motoristů, aby v opatřeních v zájmu občanů byla úspěšná. Považuje za správné nechat jí na začátku prostor. „Nemusí to být oněch pověstných sto dní hájení, protože doba na první hodnocení brzy přijde,“ řekl k prvním krokům nové koalice Pavel.
Zajímat se hlava státu bude o to, zda vláda a ministři nedělají kroky, které by mohly ohrozit demokracii a její instituce, bezpečnost či sounáležitost se svobodným světem.
Česko se podle prezidenta loni zařadilo mezi státy Evropy s nejrychleji rostoucí ekonomikou, dál patří k nejbezpečnějším zemím světa či k nejštědřejším národům, co se týče dobročinnosti a charity. Ocenil také globálně úspěšné vědce například ve fyzice nebo biochemii, české sportovce i příklady odvahy v občanském životě.
„Dokážeme u nás vytvořit téměř cokoli. Jsme jednou z mála zemí světa, která umí vyrobit od hodinek až po letadlo, od vlastního designu až po výrobu. Česká počítačová hra se stala celosvětovým hitem,“ poznamenala hlava státu.
„Sklon k nespokojenosti“
Pavel nicméně vyjádřil lítost, že si Češi často „vše dobré nechají kazit sklonem k nespokojenosti“. „Česko je skvělá země, měli bychom si více věřit a více si důvěřovat,“ konstatoval Pavel. „Důraz na rozpory určuje tón veřejné debaty,“ kritizoval prezident.
Oživení důvěry ve společnosti ale podle něj nelze čekat od politiků. „Musí se začít v každém z nás,“ míní Pavel. „Pokud se budeme umět opřít sami o sebe, daleko lépe obstojíme i ve všech budoucích zápasech a zkouškách,“ zdůraznil. Podle hlavy státu je třeba budovat silnou autentickou občanskou společnost.
„Nepodlehnout líbivému populismu,“ apeloval na lidi prezident. Je třeba dívat se na věci střízlivě, uvážlivě, dodal. Všichni podle něj touží ve skutečnosti po stejných věcech, jako je bezpečí nebo důstojný život.
Projev se natáčel ještě před vánočními svátky. Jako místo byla tentokrát zvolena terasa Jízdárny Pražského hradu. Oproti svým předchůdcům Pavel upřednostňuje natočení projevu v exteriéru. Předloni ho pronesl na balkoně na třetím nádvoří, loni zase na prvním nádvoří u Brány gigantů.
Tradici novoročních projevů zahájil první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Zprvu nedržel projevy ke spoluobčanům, zato poskytoval tradičně novinám novoroční interview. Na Nový rok 1919 také promluvil k Národnímu shromáždění. Ve 30. letech pak Masaryk začal vystupovat s vánočními projevy.
Ve štědrovečerních, tehdy už rozhlasových projevech, pokračoval po svém nástupu do funkce druhý československý prezident Edvard Beneš. Tradici nepřerušil ani prezident okupovaných Čech a Moravy Emil Hácha. Vánoční projevy zrušil až první komunistický prezident Klement Gottwald, který začal poselství národu přednášet na Nový rok.
Novoroční projevy k národu měli také prezidenti samostatné České republiky Václav Havel a Václav Klaus. Tradici narušil až Zeman, který v roce 2013 vystoupil s projevem 26. prosince. Změnu termínu zdůvodnil tím, že chce navázat na zvyk z první republiky.