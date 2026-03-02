Trumpa překvapily odvetné údery Íránu vůči arabským zemím


Americký prezident Donald Trump v pondělí v rozhovoru se stanicí CNN prohlásil, že ačkoliv americká armáda „dává Íráncům pořádně na frak“, „velká vlna“ útoků teprve přijde. Dál řekl, že Spojené státy jsou v operaci rychlejší, než předpokládaly. Podle něj zatím Washington neví, kdo převezme vedení Íránu po zabitém duchovním vůdci Alím Chameneím. Také vyjádřil překvapení nad tím, že Teherán v odvetě zasahuje arabské země.

„Tvrdě zasahovat jsme ještě ani nezačali. Velká vlna ještě nebyla, ale brzy přijde,“ citovala Trumpa CNN.

Na dotaz, jak dlouho konflikt bude trvat, šéf Bílého domu odpověděl, že si nepřeje, aby byl příliš dlouhý. „Vždy jsem si myslel, že to potrvá čtyři týdny. A oproti rozvrhu jsme trochu napřed,“ poznamenal. Stejné tvrzení pak zopakoval na následné tiskové konferenci, která byla jeho prvním veřejným vystoupením od zahájení operace s názvem Epic Fury. Tam připustil délku trvání až pět týdnů, možná i déle. Armáda má na to podle něj kapacitu.

Řekl, že Washington koná i nevojenské kroky k tomu, aby Íráncům pomohl režim změnit, nyní jim ale doporučuje zůstat vevnitř, protože „venku není bezpečno“. A dle Trumpa to má být ještě horší.

Tisková konference amerického prezidenta Donalda Trumpa k útokům na Írán
Za „největší překvapení“ americká hlava státu v rozhovoru pro CNN označila útoky proti arabským zemím v regionu. V některých z nich jsou přitom americké základny. Státy to podle něj rozzuřilo.

K dotazu na nástupnictví po Chameneím sdělil: „Nevíme, kdo je lídrem. Nevíme, koho si vyberou. Možná budou mít štěstí a dostanou někoho, kdo ví, co dělá.“ Ani Íránci podle něj netuší, kdo je vede.

V Íránu půjde o delší operaci, avizoval Caine. Podle Hegsetha nebude nekonečná
Brífink ministra obrany USA k útokům v Íránu

Mnoho lidí z vedení podle něj blízkovýchodní stát ztratil, konkrétně 49. Všichni se sešli na jednom místě a mysleli si, že jsou nezjistitelní, což bylo „trochu arogantní“, popsal Trump.

Údery označil za způsob, jak lze s Íránem jednat. Během schůzek totiž Teherán nebyl ochotný USA dát to, co chtěly, řekl. Od soboty trvající vojenskou akci vysvětluje snahou zabránit islámské republice ve vývoji jaderného programu.

K aktuálnímu vývoji se během pondělí vyjadřoval také americký ministr obrany Pete Hegseth, dle něhož je cílem zničit íránské rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu. Konflikt dle něj nebude nekonečný.

