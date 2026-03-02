Macron oznámil, že nařídil navýšit počet francouzských jaderných zbraní


před 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že nařídil navýšit počet francouzských jaderných zbraní. O přesném množství hlavic Paříž podle něj nebude informovat. Macron v projevu k francouzské politice jaderného odstrašení řekl, že země musí zpřísnit svou jadernou doktrínu tváří v tvář novým hrozbám. Francie má podle posledních odhadů 280 jaderných hlavic.

Podle Macrona musí Francie zvážit rozšíření své jaderné strategie na celou Evropu, ale musí si při tom zachovat suverenitu. „Naše bezpečnost nikdy nebyla chápána výhradně v mezích našeho území,“ uvedl francouzský prezident. Aktualizaci francouzské jaderné politiky nazval „pokročilým odstrašováním“.

Podrobnosti připravujeme.

Na severu Evropy sílí úvahy o atomové bombě
Francouzské stíhačky Rafale schopné nést jaderné bomby na letecké základně ve Švédsku v únoru 2025

Ukrajinu opět zasáhly drony, Rusko mluví o útoku na Novorossijsk

Ukrajinu opět zasáhly drony, Rusko mluví o útoku na Novorossijsk

Saúdská Arábie a Katar hrozí Íránu odvetou

Saúdská Arábie a Katar hrozí Íránu odvetou

Policie odložila část bitcoinové kauzy týkající se vrácení techniky Jiřikovskému

Policie odložila část bitcoinové kauzy týkající se vrácení techniky Jiřikovskému

V Íránu půjde o delší operaci, avizoval Caine. Podle Hegsetha nebude nekonečná

V Íránu půjde o delší operaci, avizoval Caine. Podle Hegsetha nebude nekonečná

Cestovní kanceláře ruší zájezdy do Emirátů. S turisty v místě jsou v kontaktu

Cestovní kanceláře ruší zájezdy do Emirátů. S turisty v místě jsou v kontaktu

Americká armáda údajně využila při útoku na Írán AI, od níž se přitom Trump distancoval

Americká armáda údajně využila při útoku na Írán AI, od níž se přitom Trump distancoval

Vláda stupeň ohrožení terorismem kvůli dění v Íránu nezvýšila

Vláda stupeň ohrožení terorismem kvůli dění v Íránu nezvýšila

Ukrajinu opět zasáhly drony, Rusko mluví o útoku na Novorossijsk

Ruský dronový útok na příměstský osobní vlak v Dněpropetrovské oblasti zabil jednoho člověka, dalších sedm zranil. Ukrajinské úřady už dříve během pondělka informovaly o pěti zabitých civilistech ve třech regionech – Dněpropetrovské, Černihivské a Doněcké oblasti. Ruské úřady mezitím oznámily, že je pět zraněných po ukrajinském útoku na přístav Novorossijsk. Vzplanul tam terminál s palivem, uvedla ruská služba BBC. Kyjev se k incidentu oficiálně nevyjádřil.
Macron oznámil, že nařídil navýšit počet francouzských jaderných zbraní

Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že nařídil navýšit počet francouzských jaderných zbraní. O přesném množství hlavic Paříž podle něj nebude informovat. Macron v projevu k francouzské politice jaderného odstrašení řekl, že země musí zpřísnit svou jadernou doktrínu tváří v tvář novým hrozbám. Francie má podle posledních odhadů 280 jaderných hlavic.
Saúdská Arábie a Katar hrozí Íránu odvetou

V Jeruzalémě se ráno ozvalo několik výbuchů a rozezněly se sirény. Armáda dříve varovala, že Írán vypálil na Izrael další rakety, píše agentura AFP. Exploze byly slyšet i v oblasti Tel Avivu v centrální části země. Útoky hlásí i Bahrajn, Katar, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty. Některé zasažené země už pohrozily Teheránu odvetou.
V Íránu půjde o delší operaci, avizoval Caine. Podle Hegsetha nebude nekonečná

Americko-izraelská operace proti Íránu pokračuje. Podle ministra obrany USA Peta Hegsetha Spojené státy válku nezačaly, ale za prezidenta Donalda Trumpa ji ukončí. Jejich cílem nebylo změnit režim, ač k tomu již došlo, poznamenal s tím, že „nyní je chvíle Íránců“. Útoky na Írán podle něj nepovedou k nekonečné válce, smyslem je zničit jeho rakety, námořnictvo a bezpečnostní infrastrukturu. Postup komentoval i šéf sboru náčelníků štábů Dan Caine, který zopakoval Trumpova slova o tom, že operace bude „delší“. Očekává další ztráty na americké straně.
Cestovní kanceláře ruší zájezdy do Emirátů. S turisty v místě jsou v kontaktu

Zrušené zájezdy a dovolené do Spojených arabských emirátů (SAE) kvůli konfliktu na Blízkém východě se týkají čtyř až pěti tisíc cestujících z Česka. Informoval o tom místopředseda Asociace cestovních kanceláří (ACK) Jan Papež. Zároveň ujistil, že lidé, kteří uvázli v SAE a cestovali s cestovními kancelářemi (CK), jsou zabezpečení, mají kde bydlet i co jíst. Pobyty se většinou prodloužily.
Americká armáda údajně využila při útoku na Írán AI, od níž se přitom Trump distancoval

Americká média jako Wall Street Journal a Axios píší, že při bombardování Íránu využily americké jednotky umělou inteligenci společnosti Anthropic, která přitom vede s armádou spory.
„Odplata made in USA.“ Američané nasadili kopie íránských dronů

Americké drony LUCAS – Low-cost Uncrewed Combat Attack System – vznikly jako kopie íránských kamikadze dronů Šáhed a nyní je USA posílají proti Teheránu a dalším městům v rámci útoku na Írán. Podle amerického velitelství CETCOM, které je odpovědné za oblast Blízkého východu, drony LUCAS přináší „odplatu made in USA“. Za jejich vznikem stojí poptávka po levné technologii, kterou lze rychle nasadit na bojišti.
Útoky na Írán si dosud vyžádaly 555 obětí, uvedl Červený půlměsíc

Při amerických a izraelských útocích na Írán, které začaly v sobotu, dosud zahynulo 555 lidí, uvedl v pondělí íránský Červený půlměsíc. Informace z Íránu jsou zatím velmi kusé a nelze je ověřit z nezávislých zdrojů. Údery USA a Izraele zasáhly 24 íránských provincií i hlavní město Teherán. Íránci odpověděli odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základny v regionu. Při operaci zemřeli v akci nejméně čtyři američtí vojáci.
