Animace ukazuje, jak válka zastavila dopravu Hormuzským průlivem

Hormuzský průliv je klíčová vodní cesta, kterou denně proudí asi pětina světové ropy. Je spojnicí mezi největšími producenty ropy v Perském zálivu s jejich zákazníky v ostatních částech světa – hlavně v Asii. Data ukazují, jak se od pátku do pondělí zpomalovala doprava touto dopravní tepnou, až se zastavila úplně. V sobotu zahájily USA a Izrael útok na Írán, ke kterému průliv přiléhá.

Dodávky paliv přes Hormuzský průliv směřují hlavně na asijské trhy. Podle odhadu Úřadu pro energetické informace USA (EIA) tudy loni směřovalo 84 procent přepravy ropy a 83 procent přepravy LNG do Asie, zejména do Číny, Indie, Japonska a Jižní Koreje.

Teherán v minulosti opakovaně vyhrožoval tím, že pomocí vojenské sály tento průliv zablokuje, zatím k tomu ale nesáhl. Neudělal to zatím ani nyní. Riziko plavby je ale nyní tak velké, že lodě plavbu přerušily samy.

Izrael a Spojené státy od soboty podnikají rozsáhlé údery na Írán, jehož odveta zasáhla řadu států na Blízkém východě – íránské rakety a drony zasáhly Izrael, Katar, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Bahrajn či Saúdskou Arábii.

Írán má tisíce raket, esem v rukávu je Hormuz
Íránské vojenské cvičení u Hormuzského průlivu v roce 2022

