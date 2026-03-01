Důležité
Izrael zahájil další údery na Írán. Teherán spustil protiútok Zobrazit

Úhyn ryb v Dyji se bez omezení fosforu bude opakovat, varuje studie


před 32 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Události v regionech: Fosfor v řekách
Zdroj: ČT24

Úhyn ryb v řece Dyji se podle hlavního autora studie, kterou pro Povodí Moravy zpracovala Mendelova univerzita, může opakovat. Výzkumníci volají po větší regulaci fosforu. Látku v České republice vypouštějí především čistírny odpadních vod a navzdory existujícím technologiím ji některá menší zařízení nemusejí vůbec zadržovat.

Právě kvůli fosforu uhynulo loni na konci června v Dyji pod nádrží Nové Mlýny asi třicet tun ryb. Jeho koncentrace mnohonásobně převyšovala limity pro povrchové vody. Do Nových Mlýnů ročně přiteče asi 160 tun fosforu. Právě ten pak slouží jako „potrava“ pro rozvoj vodního květu sinic. Hlavním zdrojem fosforu jsou čistírny odpadních vod, které ho nedostatečně odstraňují, a splachy z polí.

Problém podle studie spočívá v tom, že se v kritických letních měsících u hráze nádrže hromadí velké množství biomasy sinic. Tyto organismy, které běžně kyslík samy vytvářejí, ho za určitých podmínek naopak masivně spotřebovávají. Navíc při svém rozkladu uvolňují i toxické látky, jako je amoniak. Ryby pak hynou v důsledku náhlého nedostatku rozpuštěného kyslíku, což často souvisí s vysokými teplotami vody. Specifickým faktorem byla podle odborníků pravděpodobně i toxická pěna, která vznikala ze sinicové kaše při vypouštění vody přes segmenty nádrže.

Rybáři odklidili uhynulé ryby z Dyje, do kafilerie jich odvezli třicet tun
Uhynulé ryby v řece Dyji u jezu nedaleko Bulhar

„V roce 2025 bylo zdokumentováno extrémní nahromadění sinic u hráze nádrže. Jejich rozklad spolu s nízkým obsahem kyslíku vytvořil kombinaci, kterou rybí společenstvo už nebylo schopné zvládnout,“ uvedl hydrobiolog a hlavní autor studie Radovan Kopp z Mendelovy univerzity v Brně.

Jako okamžité opatření odborníci doporučili instalaci moderních samočisticích čidel pro on-line sledování kvality vody v řece i v Nových Mlýnech. Navazujícím krokem je zefektivnění způsobu vypouštění vody v rizikových obdobích. Cílem je především snížit riziko zvýšeného vnesení biomasy sinic z nádrže do Dyje. Pro rychlou reakci v rizikových situacích odborníci doporučují takzvaný provozně-havarijní plán, který by na základě on-line monitoringu umožnil reagovat na změny kvality vody a počasí.

Klíčové je omezení fosforu ve vodě

Autoři studie zdůraznili, že klíčovým dlouhodobým krokem zůstávají legislativní změny, které povedou k výraznému omezení fosforu ve vodě. Jinak se podle Koppa budou úhyny ryb opakovat. „Ať se nám to líbí, nebo ne. Protože ta zátěž je ohromná a spíš roste, než klesá,“ zdůraznil.

„V tocích teče vody méně, sídel máme mnoho, což znamená, že to znečištění se ředí málo,“ poznamenal hydrochemik Povodí Moravy Dušan Kosour.

Voda z brněnské kanalizace končí v čistírně v Modřicích. Splašky jsou hlavním zdrojem fosforu. „Musíme odstranit minimálně osmdesát pět procent přiváděného fosforu. V současné době odstraňujeme zhruba 92 procent,“ přibližuje specialista kanalizační sekce Brněnských vodáren a kanalizací Robert Hrich.

Limity pro vypouštění se ale liší. Pro velká města jsou přísnější než pro malé obce. „Povinnost je až od těch větších sídel. Obce, zvláště ty malé, tu povinnost nemají. Takže je to spíš na nějaké dobré vůli těch starostů,“ řekl Kosour.

„Mezi odborníky panuje shoda, že ty limity jsou příliš benevolentní,“ poznamenal Kopp.

Úhyny ryb v létě budou častější. Můžeme za to všichni, říká vědec
Úhyn ryb na Dyji na přelomu června a července 2025

Přísnější limity opět jen pro velké čistírny

Částečně by změnu k lepšímu měla přinést nová směrnice Evropské unie, přijatá na konci roku 2024 a zavádějící přísnější hodnoty. „Od prosince 2024 běží lhůta třiceti měsíců, během níž musí členské státy požadavky transponovat do národní legislativy,“ uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.

Směrnice má podle místopředsedy sněmovního výboru pro životní prostředí Jana Bureše (ODS) postupný náběh. „Důležité je hlavně to, aby byla skutečně uvedena do praxe a aby byla kontrolována. Zároveň je potřeba postupovat opatrně. Podle informací z provozu čistíren může další rychlé zpřísňování limitů vést k problémům – například k narušení biologických procesů na čistírnách nebo k vyššímu používání chemických látek při odstraňování fosforu. To by mohlo mít na kvalitu vody i opačný efekt, než jaký sledujeme,“ poznamenal Bureš.

Přísnější směrnice se vztahuje ale jen na velké provozovatele, zejména vodárny, netýká se malých čistíren. „Otázku menších čistíren a jejich vlivu na eutrofizaci (proces obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor, pozn. red.) považuji za téma k odborné debatě a k vyhodnocení dat,“ uzavřel Bureš.

Výběr redakce

Chameneí je po smrti, potvrdil Trump a íránská státní média

Chameneí je po smrti, potvrdil Trump a íránská státní média

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Írán v odvetných salvách cílil na Izrael

Írán v odvetných salvách cílil na Izrael

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Íránské drony dopadly na Dubaj či letiště v Kuvajtu

Íránské drony dopadly na Dubaj či letiště v Kuvajtu

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Izrael a USA letecky útočily na Írán, ten pak ostřeloval základny USA v regionu

Izrael a USA letecky útočily na Írán, ten pak ostřeloval základny USA v regionu

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Lídři EU vyzvali k ochraně civilistů

Lídři EU vyzvali k ochraně civilistů

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Íránský režim je jako zvíře zahnané do kouta, říká expertka

Íránský režim je jako zvíře zahnané do kouta, říká expertka

před 15 hhodinami
Děláme to pro budoucnost, řekl Trump k úderu na Írán

VideoDěláme to pro budoucnost, řekl Trump k úderu na Írán

před 21 hhodinami
Pentagon označil Anthropic za bezpečnostní riziko, firma se obrátí na soud

Pentagon označil Anthropic za bezpečnostní riziko, firma se obrátí na soud

včera v 04:16

Aktuálně z rubriky Jihomoravský kraj

Úhyn ryb v Dyji se bez omezení fosforu bude opakovat, varuje studie

Úhyn ryb v řece Dyji se podle hlavního autora studie, kterou pro Povodí Moravy zpracovala Mendelova univerzita, může opakovat. Výzkumníci volají po větší regulaci fosforu. Látku v České republice vypouštějí především čistírny odpadních vod a navzdory existujícím technologiím ji některá menší zařízení nemusejí vůbec zadržovat.
před 32 mminutami

Soud zrušil část brněnského územního plánu

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil část brněnského územního plánu, která upravovala využití území za Lužánkami. Město se při pořizování územního plánu nevypořádalo s podrobnými námitkami muže ze sousedství. Územní plán před aktuálním soudním zásahem umožňoval smíšenou obytnou zástavbu s maximální přípustnou výškou dvaadvacet metrů. Magistrát považuje rozsudek za překvapivý, chystá jeho právní analýzu, poté zváží další kroky.
27. 2. 2026Aktualizováno27. 2. 2026

Brno k výročí návštěvy Alžběty II. smekne klobouk

Na brněnskou Novou radnici přibude nové umělecké dílo od Radka Talaše. Motiv červeného klobouku odkazuje k návštěvě britské královny Alžběty II., která moravskou metropoli navštívila 28. března před třiceti lety. Pamětní desku odhalí Brňané v den výročí, nyní klobouk odlili pracovníci slévárny v Popovicích na Uherskohradišťsku.
26. 2. 2026

V Brně vznikne nový bulvár. Propojí budoucí nádraží s centrem

V Brně začala výstavba nové městské třídy nazvané Bulvár, která propojí nové hlavní nádraží s historickým centrem. Severní část má být hotová příští rok v létě, jižní se bude stavět později. Projekt je klíčový pro rozvoj nové čtvrti Trnitá, kde má vzniknout bydlení pro 15 tisíc obyvatel a až 20 tisíc pracovních míst.
26. 2. 2026Aktualizováno26. 2. 2026

Zametací vůz se v Brně propadl chodníkem do sklepa zbouraného domu

Zametací vůz v Grmelově ulici v Brně se ve středu dopoledne propadl chodníkem, vyproštovali jej hasiči, informovali na sociální síti Threads. Vůz se propadl zřejmě do sklepní části zbouraného domu, který stál vedle chodníku, a to asi do dvoumetrové hloubky. Ulice byla po dobu vyprošťování neprůjezdná. Řidič vozu je zraněný.
25. 2. 2026

Dálnici D2 u Břeclavi blokoval havarovaný kamion

Dálnici D2 u Břeclavi od noci na úterý asi devět hodin blokovala ve směru na Brno nehoda kamionu. Nákladní vůz se převrátil na bok a ležel přes všechny pruhy ve směru od slovenských hranic na Brno. Objízdná trasa vedla přes Slovensko. Informovaly o tom Národní dopravní informační centrum a policie.
24. 2. 2026Aktualizováno24. 2. 2026

Z jihomoravských nemocnic se má stát holding. Zaměstnanci nesouhlasí

Jihomoravští zastupitelé rozhodli o transformaci devíti krajských nemocnic z příspěvkových organizací do vertikálního holdingu. Každá nemocnice si ponechá vlastní vedení i odpovědnost. Rozvoj a investice bude řídit mateřská akciová společnost Jihomoravská zdravotní. Odboráři s transformací nesouhlasí, obávají se zejména dopadů na odměňování pracovníků a jejich jistoty. Protestovat přišli i na jednání zastupitelstva.
23. 2. 2026Aktualizováno23. 2. 2026

Zákaz mobilů ve školách dle výzkumu přímo nezlepšuje známky ani duševní pohodu

Zákaz mobilních telefonů ve školách nevede přímočaře ke zlepšení studijních výsledků. Žáci sice nejsou tak rozptylováni, ale na druhou stranu roste neklid a nekázeň ve třídách. Vyplývá to z dat z 21 zemí včetně Česka, která analyzovali vědci výzkumného týmu IRTIS Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Podle tohoto výzkumu plošné zákazy nefungují a nejsou tedy ani univerzálním řešením. Vhodnější je přizpůsobit pravidla místním podmínkám.
23. 2. 2026
Načítání...