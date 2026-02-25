Zametací vůz se v Brně propadl chodníkem do sklepa zbouraného domu

Zametací vůz v Grmelově ulici v Brně se ve středu dopoledne propadl chodníkem, vyproštovali jej hasiči, informovali na sociální síti Threads. Vůz se propadl zřejmě do sklepní části zbouraného domu, který stál vedle chodníku, a to asi do dvoumetrové hloubky. Ulice byla po dobu vyprošťování neprůjezdná. Řidič vozu je zraněný.
Nehoda zametacího vozu byla na webu Dopravniinfo.cz hlášena v 9:30. „Ulice Grmelova v Brně je neprůjezdná. Vyprošťujeme zametací vůz, který se propadl chodníkem,“ uvedli hasiči. Vůz se podle fotografií propadl v místech, kde byl zřejmě sklep domu, který dříve stál vedle chodníku.
Vozidlo vytahovali hasiči ze dvou jednotek, podle redaktora ČT Jiřího Dokulila se na místě objevila také technika společnosti Brněnské komunikace.
„Po úsilí, které trvalo zhruba třicet, čtyřicet minut, se hasičům podařilo zametací vůz vyzvednout zpět na úroveň vozovky,“ popsal Dokulil.
Řidič vozu je zraněný
Řidič zametacího vozu byl zraněn a odvezen k ošetření, nicméně ne zdravotníky. Záchranáři totiž dle jejich mluvčí Michaely Bothové u nehody nezasahovali. „Ještě před odvozem byla u řidiče vyloučena pomocí dechové zkoušky přítomnost alkoholu,“ doplnil Dokulil.
Ulice byla po dobu zásahu hasičů neprůjezdná, vzhledem k tomu, že není nijak frekventovaná, dopravní komplikace nenastaly. Incidentem se dále zabývají pracovníci dopravního inspektorátu.