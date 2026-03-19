Arménie odmítla před volbami ruskou „humanitární pomoc“. EU do země vyšle misi


před 1 hhodinou|Zdroj: OC Media, Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda, Armenpress, Kyiv Post, Evropská rada/Rada EU

Arménii čekají za tři měsíce parlamentní volby a země již nyní žádá Evropskou unii o pomoc v boji s hybridními hrozbami. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová Jerevanu vyhoví – už oznámila vyslání speciálního týmu. Podobná unijní mise působila i před rokem v Moldavsku. Moskva mezitím Jerevanu nabídla „humanitární pomoc“, kterou ale Arménie odmítla. Jedna ze zapojených organizací se totiž měla dříve podílet na vměšování právě do moldavských voleb.

„Na žádost Arménie nasadí EU hybridní tým rychlé reakce, který zemi pomůže čelit hrozbám před jejími volbami,“ uvedla v pondělí šéfka unijní diplomacie. „Podpora demokratické odolnosti v našich sousedních státech je i nadále zásadní. Nenecháme Arménii čelit zahraničnímu vměšování samotnou. Demokracie pod tlakem se na Evropu mohou spolehnout,“ dodala Kallasová.

Unie má do Arménie tým devíti až čtrnácti expertů vyslat koncem března či začátkem dubna na dobu až patnácti pracovních dnů, aby Jerevanu s čelením hrozbám pomohla, píše Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda s odkazem na dokument, do něhož měl portál možnost nahlédnout.

EU oznámila už v prosinci, že Arménii přidělí dvanáct milionů eur (asi 293 milionů korun), aby jí pomohla „čelit ruským dezinformacím před volbami“. Kallasová později doplnila, že o pomoc požádala přímo arménská vláda.

EU poskytuje Jerevanu významnou pomoc již od nabytí nezávislosti Arménie a je pro ni největším dárcem. Tamní prezident Vahagn Chačaturjan rovněž před rokem podepsal zákon, který vytváří právní základ pro možný vstup země do sedmadvacítky.

Arménie hledí na Západ, vojáky ale cvičí s Íránem
Ilustrační foto – Arménští vojáci v ázerbájdžánském okrese Kalbajar (snímek z roku 2020)

Moldavský scénář

Plánované zapojení EU vyvolalo kritiku arménské opozice, která krok označila za vměšování do vnitropolitických záležitostí země, uvádí RFE/RL. Tamní vládní představitelé to odmítli s tím, že žádost o pomoc má zajistit řádný průběh voleb, a nikoliv ovlivnit jejich výsledek.

Postup Evropské unie kritizovala také Moskva. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová tvrdí, že Unie připravuje v Arménii opakování „moldavského scénáře“. EU totiž do tohoto východoevropského státu loni v září během konání parlamentních voleb vyslala podobnou misi, jak už bylo zmíněno výše.

V loňských moldavských volbách byly dvě opoziční strany označené za proruské vyloučeny z kandidatury a úřady dle některých zpráv dokonce zablokovaly ruské nebo proruské webové stránky obviněné ze šíření dezinformací souvisejících s volbami, připomíná RFE/RL.

Volby v Moldavsku vyhrála proevropská strana
Moldavská prezidentka Maia Sanduová hlasovala v parlamentních volbách

Odmítnutí ruské nabídky

S vměšováním Moskvy do hlasování v Moldavsku je spojená také ruská organizace Eurasia, uvedla arménská platforma pro ověřování faktů FIP. Právě Eurasia se měla podílet na „humanitární pomoci“ pro uprchlíky z Náhorního Karabachu, kterou nedávno nabídl Kreml Arménii. Ta ji odmítla.

„V této souvislosti jsou ‚humanitární‘ iniciativy organizace v různých zemích, včetně Arménie, často vnímány jako nástroj politického vlivu,“ poznamenala FIP s tím, že jedním z členů správní rady je kremelská propagandistka Margarita Simonjanová.

Na dodání nabízené pomoci se mělo podílet, kromě Ruské humanitární mise, také ruské vládní Rossotrudničestvo. To chce podle informací na svých webových stránkách „posilovat humanitární vliv Ruska ve světě“. Kavkazský server OC Media však připomíná, že organizace byla po zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 stižena sankcemi ze strany EU a byla také obviněna z účasti na špionáži a dalších podobných aktivitách.

Moskva loni v červenci zaslala více než 140 tun humanitární pomoci vysídleným Arménům z Náhorního Karabachu, která měla posloužit přibližně 30 tisícům lidí a byla organizována zmíněnými ruskými organizacemi.

„Odmítnutí další pomoci ze strany Jerevanu by samo o sobě mohlo být pochopitelné, pokud by ji už nepotřebovalo,“ prohlásila Zacharovová a dodala, že zdůvodnění odmítnutí „vyvolává více otázek než odpovědí“.

Tlak na arménskou diasporu

Arménská zahraniční zpravodajská služba (FIS) současně informovala, že Arméni žijící mimo svou zemi jsou kvůli blížícím se volbám pod tlakem.

„Zahraniční zpravodajská služba obdržela informace, že v cizí zemi se různí aktéři – vydávající se za zástupce tajných služeb dané země – snaží vyvíjet tlak na osoby arménského původu a občany Arménské republiky, kteří se v dané zemi zabývají ekonomickou činností, aby je přiměli k podnikání kroků na podporu určitých politických sil, které oznámily svůj záměr účastnit se nadcházejících parlamentních voleb v Arménii. Mezi tyto kroky patří mimo jiné poskytování finanční a organizační podpory těmto politickým silám ze strany uvedených podnikatelů,“ informovala FIS.

Arménie prohlubuje obchod s Ázerbájdžánem a riskuje novou závislost
Arménský premiér Nikol Pašinjan a ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev (snímek z října 2024)

Hlavním soupeřem aktuálně vládnoucí strany premiéra Nikola Pašinjana je rusko-arménský miliardář Samvel Karapetjan, který v zemi vlastní hlavní energetickou společnost.

OC Media připomínají, že Karapetjan, který je v současné době v domácím vězení, byl zadržen v červnu 2025 poté, co učinil veřejná prohlášení, v rámci nichž se postavil na stranu Arménské apoštolské církve během jejího konfliktu s Pašinjanovou vládou. V době, kdy byl zatčen, oznámil vstup do politiky.

V Arménii sílí krize mezi vládou a církví. Zatčen byl i ruský miliardář
Zatčení arcibiskupa Bagrata Galstanjana v Jerevanu (25. červen 2025)

Portál OC Media zmiňuje, že Arménie sice čelí ruskému vměšování do voleb, zároveň ale vláda před nimi přijala rozhodnutí o zvýšení platů a poskytnutí bonusů státním zaměstnancům, což podle kritiků souvisí se získáním jejich podpory před blížícím se hlasováním.

Kandidatura exprezidenta

Do arménských parlamentních voleb zasáhne také exprezident země Robert Kočarjan, oznámila tento týden opoziční Arménská aliance, za niž bývalá hlava státu kandidovala i v roce 2021.

Kočarjan pochází z Náhorního Karabachu, kde se zúčastnil první války o tento region a vedl ho, dokud se nepřestěhoval do Arménie. Tam se stal nejprve premiérem a v letech 1998 až 2008 zastával post prezidenta.

Kočarjan ve zveřejněném projevu vyjádřil odhodlání volby vyhrát a dodal, že je přesvědčen, že „zlo ztělesněné vládou (premiéra Pašinjana) bude poraženo“.

„Bojuji proti nim od prvního dne, kdy se dostali k moci. Nepřestanu, dokud nebudou odstraněni. Ale to nestačí. Ti, kdo jsou zodpovědní za smrt tisíců našich hrdinů a za kapitulaci Arcachu (Náhorního Karabachu), musí být také pohnáni k odpovědnosti,“ prohlásil Kočarjan.

Exprezident se vyjádřil, že jeho blok „podporuje mír s Ázerbájdžánem“, zároveň dle něho ale „musí být založen na skutečných bezpečnostních zárukách“.

„Naším cílem je, aby se Arménie stala nejlépe organizovaným státem na jižním Kavkaze,“ prohlašuje Kočarjan.

Bývalý arménský prezident Robert Kočarjan během parlamentních voleb v roce 2021
Zdroj: Vahram Baghdasaryan/Photolure via Reuters

Ceny ropy ve čtvrtek pokračují v růstu kvůli útokům na energetickou infrastrukturu na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent si krátce po 08:00 SEČ připisovala zhruba 6,5 procenta a dostala se nad 114 dolarů (přes 2400 korun) za barel. Ve středu zdražila o zhruba čtyři procenta. Navíc čelil útoku důležitý exportní bod na pobřeží Rudého moře. O třetinu poskočily ve čtvrtek ráno vzhůru i ceny plynu pro evropský trh.
Francouzský prezident Emmanuel Macron po telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem a katarským emírem Tamímem bin Hamadem Sáním vyzval k zastavení útoků na civilní infrastrukturu na Blízkém východě, zejména na vodárenské a energetické objekty. Šéf Elysejského paláce o tom ve čtvrtek informoval na svém účtu na sociální síti X. Trump na sociální síti Truth Social napsal, že USA nevěděly nic o středečním izraelském útoku na íránskou infrastrukturu pro těžbu plynu v poli Jižní Pars v Perském zálivu.
Maďarský premiér Viktor Orbán bude v polovině dubna usilovat o svůj šestý mandát, přičemž zemi vládne nepřetržitě od roku 2010. U moci se drží díky důrazu na sociální a rodinnou politiku, snaží se vykreslit jako aktivní ochránce společnosti. „Svou vládu představuje jako obranu Maďarska, ochranu suverenity a historické kontinuity," říká historik Andrej Tóth. Orbánovi se současně za dobu vládnutí podařilo zakročit proti veřejnoprávním médiím, soudům, nevládním organizacím či právům menšin.
Íránský raketový útok v Izraeli zabil dva lidi, napsal s odkazem na záchrannou službu server The Times of Israel (ToI). V Dubaji se večer podle novinářů agentury AFP ozvalo několik explozí, podle úřadů protivzdušná obrana sestřelovala íránské drony a rakety. Teherán cílí na městské oblasti v Perském zálivu kvůli přesunu amerických sil, tvrdí podle al-Džazíry íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Teherán také potvrdil zabití ministra bezpečnosti Esmáíla Chatíba.
Ruské drony v noci na čtvrtek zasáhly obytné domy v jihoukrajinské Oděse, uvedly tamní úřady. Tři lidé utrpěli zranění. V západoukrajinském Lvově ruský bezpilotní letoun ve středu večer zaútočil na sídlo vedení tajné služby SBU. Ze Sevastopolu na Ruskem okupovaném Krymu je po ukrajinském dronovém útoku údajně hlášen jeden mrtvý.
Po pádu lanovkové kabiny v lyžařském areálu Titlis v Engelbergu v centrálním Švýcarsku zahynul jeden člověk, prohlásil šéf místní kriminální policie Senad Sakic. Později policie upřesnila, že obětí je 61letá žena z regionu. V kabině byla sama. Cestující z ostatních kabin lanovky museli podle Sakice záchranáři evakuovat. Podle agentury DPA se neštěstí stalo v nadmořské výšce kolem dvou tisíc metrů, což ztížilo přístup záchranářů a policie.
„Nejsem si jistý, zda má Česká republika nějaké kapacity, aby pomohla vojensky," komentoval ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka tuzemskou pozici vůči válce na Blízkém východě a íránské blokádě Hormuzského průlivu. Roli Česka vidí v diplomacii. O možnostech zapojení Evropy do konfliktu, budoucnosti Íránu či růstu cen pohonných hmot mluvil v Interview ČT24 s moderátorem Danielem Takáčem.
