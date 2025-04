Arménie přijala zákon umožňující zahájit proces přistoupení k EU

Arménský premiér Nikol Pašinjan, který od svého nástupu k moci v roce 2018 zemi přiblížil Západu, opakovaně zdůraznil, že návrh zákona nepředstavuje žádost o vstup do EU, ale začátek širšího integračního procesu. Uvedl také, že veřejnost by neměla očekávat rychlý průběh procesu a že by v každém případě vyžadoval schválení v referendu.

Možné komplikace

Cestu do Unie může Arménii komplikovat mimo jiné to, že nesdílí hranice se žádnou zemí EU, či možné diplomatické potíže, které by mohl vyvolat Ázerbájdžán, který dodává do Evropy velké zásoby zemního plynu, píše Reuters.

Další tři země, které byly kdysi součástí Sovětského svazu – Estonsko, Lotyšsko a Litva – vstoupily do EU v roce 2004 po několikaletém vyjednávacím procesu, který mimo jiné vyžadoval harmonizaci s právními předpisy Unie.

Rusko několikrát prohlásilo, že Jerevan bude muset opustit Eurasijskou ekonomickou unii, obchodní blok vedený Moskvou, pokud vstoupí do EU. Arménská ekonomika je na Moskvě silně závislá, z Ruska dováží ve velkém třeba energie.