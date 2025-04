Meta je u soudu, může přijít o WhatsApp a Instagram

Vyšetřování trvalo podle webu Politico šest let. FTC začala řešit případ v době prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa.

FTC by podle mluvčího „měla podporovat americké inovace spíše než se snažit rozbít skvělou americkou společnost a dále zvýhodňovat Čínu v kritických otázkách, jako je AI“.

„Důkazy u soudu ukážou, co ví každý sedmnáctiletý člověk na světě: Instagram, Facebook a WhatsApp soutěží s čínským TikTokem, YouTube, X, iMessage a mnoha dalšími. Více než deset let poté, co FTC zkontrolovala a schválila naše akvizice, opatření komise v tomto případě vysílá zprávu, že žádná dohoda není nikdy skutečně konečná,“ upozornil Sgro.

Zuckerberg vykořisťuje lidi a je mu to jedno, řekl chatbot společnosti Meta

Podle deníku The Wall Street Journal se Zuckerberg snažil přimět prezidenta Donalda Trumpa, aby FTC žalobu stáhla. Miliardář, který se v lednu objevil na inauguraci, měl přitom s prezidentem v minulosti spory, když mu Meta zamezila přístup na své platformy po nepokojích v Kapitolu.

Meta chce zaplavit Facebook AI uživateli. Těm lidským se to nelíbí

Trump teď ale mluví o Zuckerbergovi v dobrém. „Upřímně si myslím, že (...) Meta, Facebook ušly kus cesty. Sledoval jsem to. Ten muž (Zuckerberg) byl velmi působivý,“ konstatoval letos v lednu šéf Bílého domu.

Sílí obavy, že by se Trump mohl pokusit do případu zasáhnout na straně giganta sociálních sítí, uvádí Politico. Andrew Ferguson, Trumpův nově dosazený kandidát do čela FTC, začátkem dubna řekl, že jeho právníci se „zdráhají jít“ proti Metě.

Existenční hrozba

Dokazování zřejmě potrvá týdny. Pokud by skončilo v neprospěch Zuckerberga, musel by Instagram i WhatsApp prodat. Rozklad jeho impéria v hodnotě 1,4 bilionu dolarů (skoro 31 bilionů korun) by byl největší podobnou akcí od procesu před čtyřiceti lety, kdy byl rozbit telefonní monopol AT&T. Tehdy šlo o historický krok k omezení nadměrné korporační moci, píše Politico.

Podle expertů čelí Meta existenční hrozbě, jelikož podle některých odhadů získává asi polovinu svých amerických příjmů z reklamy na Instagramu. Jeho ztráta by byla pro společnost zničující ranou, řekla deníku Guardian Jasmine Enbergová, hlavní analytička společnosti pro výzkum trhu Emarketer.

„Také by to vážně poškodilo jeho budoucí uživatele a vyhlídky na růst výnosů. Instagram je nyní největším výrobcem peněz pro Meta v USA, na jejím nejlukrativnějším trhu, kde tato aplikace v roce 2025 tvoří 50,5 procenta příjmů společnosti z reklamy,“ upozornila analytička. Meta navíc čelí už delší dobu rostoucímu nezájmu mezi mladými lidmi, dodala.