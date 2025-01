Meta chce zaplavit Facebook AI uživateli. Těm lidským se to nelíbí

Sociální sítě by podle šéfů společnosti Meta měly být oživené „neživými uživateli“. Avatary generované umělou inteligencí mají zvýšit míru toho, jak se lidští uživatelé zapojují například do diskuzí. Po bouřlivých reakcích na sociálních sítích se ukázalo, že Facebook i Instagram už s těmito technologiemi experimentovaly.

Jako první o tom informoval deník Financial Times (FT), kterému to potvrdil viceprezident společnosti Meta pro umělé inteligence Connor Hayes. Postavičky s umělou inteligencí mají vytvářet sami uživatelé prostřednictvím studia umělé inteligence společnosti Meta; cílem je, aby byly prakticky nerozeznatelné od živých lidí a aby se s nimi dalo komunikovat podobně jako s opravdovými lidmi.

„Očekáváme, že tyto AI budou časem existovat na našich platformách podobným způsobem jako normální účty,“ uvedl Hayes. „Budou mít životopisy a profilové obrázky a budou moci generovat a sdílet obsah poháněný AI na platformě Facebook. Tam to všechno uvidíte,“ dodal.

Prakticky stejnou vizi předestřel nedávno investorům Mety i šéf společnosti Mark Zuckerberg. „Myslím, že přidáme zcela novou kategorii obsahu, což je obsah generovaný umělou inteligencí nebo shrnutý umělou inteligencí nebo druh existujícího obsahu nějakým způsobem spojeného umělou inteligencí,“ řekl. „A myslím si, že to bude prostě velmi vzrušující, pro Facebook a Instagram a možná i pro Threads nebo jiné druhy feedů v průběhu času.“

Facebook plný botů

Virtuální postavy vytvořené s umělou inteligencí nejsou na Facebooku nic zásadně nového. Posledním rokem Meta do svých produktů množství těchto technologií AI zapojovala; V létě 2024 to vyvrcholilo tím, že vydala své AI studio, které se rychle stalo líhní virtuálních společníků.

Podle Hayese se tato služba může pochlubit už stovkami tisíc uživatelů umělé inteligence. Podle Mety je to ale jenom začátek něčeho mnohem většího. Přístup k AI Studiu, jenž byl až doposud omezený jen pro Spojené státy, by se měl rozšířit i do dalších zemí. A prioritou této společnosti v příštích dvou letech se podle tohoto rozhovoru stane právě interakce s AI, která by měla učinit tuto sociální síť ještě „sociálnější“.