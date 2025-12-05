Paleodieta je pohádka, člověk se jen masem nikdy neživil, tvrdí výzkum


před 35 mminutami|Zdroj: ČT24, University of Toronto, Journal of Archaeological Research

Rozsáhlá analýza zbytků lidské potravy z období pravěku přinesla silné argumenty pro vyvrácení hypotéz o tom, že se v době kamenné konzumovalo hlavně maso.

Lidé se během stovek tisíc let vyvinuli v jedny z nejpřizpůsobivějších strávníků na Zemi. Evolucí se člověk stal – alespoň co se jídelníčku týká – flexibilním tak, že by mu to většina zvířat mohla závidět, kdyby takové emoce byla schopná. Lidé se naučili získávat sacharidy a tuky jak z rostlinných, tak živočišných zdrojů.

Otázkou je, kdy se to stalo a jestli takoví lidé byli vždy. Populární hypotézy totiž hovoří o paleolitických masožravcích – tedy o tom, že v době kamenné dramatickou většinu lidské potravy tvořilo maso. Tyto příběhy, které vycházejí z interpretace různých nálezů, dokonce vedly ke vzniku takzvané paleodiety, tedy jídelníčku tvořeného hlavně masem, jenž by měl být ideální, protože prý nejlépe odpovídá přirozeným lidským potřebám.

Lidé v paleolitu se neživili paleo dietou. Jedli třeba stulíky
Starověké nástroje používané na drcení semen z izraelského naleziště

Nová studie v časopise Journal of Archaeological Research teď ale tyto hypotézy přesouvá do říše pohádek. Popsala totiž, že raní lidé nebyli zdaleka takovými masožravci, jak bývají někdy vyobrazováni. Mnohem více se spoléhali na širokou a velmi pestrou škálu rostlinných a živočišných potravin.

Člověk nebyl nikdy čistý masožravec

„Často diskutujeme o využívání rostlin, jako by se stalo důležitým až s příchodem zemědělství,“ uvedla Anna Florinová, která na studii pracovala. „Nové archeologické objevy z celého světa nám ale říkají, že naši předkové už tisíce let před zemědělstvím mleli semena divoce rostoucích rostlin, drtili a vařili hlízy plné škrobu a zbavovali hořkosti nejrůznější druhy ořechů,“ vyjmenovala.

Věstoničtí lovci mamutů si mohli zdobit tváře pravěkým piercingem
Zuby opotřebované možným piercingem (převzato z blogu autora studie)

Výzkum zdůrazňuje, že lidé jsou ohledně potravy „širokospektrálním druhem“ a že jejich schopnost využívat rozmanité rostlinné zdroje vznikala už na začátku evolučních dějin našeho druhu. „Tato schopnost zpracovávat rostlinné potraviny nám umožnila získat klíčové kalorie a živiny a přesunout se do různých prostředí po celém světě, kde jsme prosperovali,“ dodala Monica Ramseyová, další spoluautorka této studie. Zdůraznila také význam „zpracovaných rostlinných potravin“ pro jídelníček raných lidí.

„Náš druh se vyvinul jako milovník rostlin a používání nástrojů, který dokázal proměnit téměř cokoli ve večeři,“ řekla badatelka. Jak je tedy možné, že se milovníci hypotézy o paleodietě tak dlouho pletli? Podle paleontologů je to tím, že důkazy o konzumaci masa se zkrátka zachovaly ve větší míře než ty o pojídání rostlin, protože najít kosti mamuta staré desítky tisíc let je zkrátka jednodušší než dohledat třeba stopy konzumace ořechů ze srovnatelné doby.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Polsko posiluje obranu i na moři

Polsko posiluje obranu i na moři

před 1 hhodinou
„Chameleon“ Šará čistí Sýrii od asadovské korupce a sní o jednotě

„Chameleon“ Šará čistí Sýrii od asadovské korupce a sní o jednotě

před 1 hhodinou
Rusové vážně poškodili elektrárnu v Chersonu, zranění jsou v Oděse a Slovjansku

Rusové vážně poškodili elektrárnu v Chersonu, zranění jsou v Oděse a Slovjansku

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Právníci považují Babišův způsob řešení střetu zájmů za přijatelný

Právníci považují Babišův způsob řešení střetu zájmů za přijatelný

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Do vrcholové politiky se nevrátím, říká Nečas

Do vrcholové politiky se nevrátím, říká Nečas

před 9 hhodinami
Irská armáda zaznamenala drony poblíž Zelenského letadla

Irská armáda zaznamenala drony poblíž Zelenského letadla

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Důležité bude dodržení závazku, reaguje budoucí opozice na Babišův krok ohledně Agrofertu

Důležité bude dodržení závazku, reaguje budoucí opozice na Babišův krok ohledně Agrofertu

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Babiš se rozhodl vzdát Agrofertu

Babiš se rozhodl vzdát Agrofertu

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Paleodieta je pohádka, člověk se jen masem nikdy neživil, tvrdí výzkum

Rozsáhlá analýza zbytků lidské potravy z období pravěku přinesla silné argumenty pro vyvrácení hypotéz o tom, že se v době kamenné konzumovalo hlavně maso.
před 35 mminutami

NASA mohla omylem kolonizovat Mars, naznačují vlastnosti „nesmrtelné“ bakterie

Americká vesmírná agentura NASA objevila před několika lety v opakovaně čištěné laboratoři bakterii, která přežila desítky pokusů o dezinfekci. Teď vědci popsali, jak to organismus dělá, a také potenciální dopady těchto schopností.
před 14 hhodinami

Vědci na Trutnovsku našli v trase D11 hromadné vojenské hroby z 18. a 19. století

Vědci v trase budoucí dálnice D11 v úseku mezi Jaroměří a Trutnovem objevili hromadné vojenské hroby z 18. a 19. století, které považují za mimořádný archeologický soubor doplňující poznání tehdejších válečných konfliktů. Kromě hrobu z druhé slezské války z roku 1745, o kterém již informovali, našli také tři z roku 1866.
před 17 hhodinami

Ničivé počasí v části Asie není náhoda, ale klimatické varování, tvrdí vědci

Jihovýchodní Asie letos čelí neobvykle silným bouřím. Počet obětí povodní a sesuvů půdy v Indonésii, na Srí Lance a v Thajsku dosud přesáhl 1400, přičemž více než tisícovka lidí se stále pohřešuje. V Indonésii zůstávají celé vesnice odříznuté od zbytku světa poté, co voda zničila mosty a silnice. Tisíce lidí na Srí Lance nemají přístup k pitné vodě, zatímco thajský premiér přiznal nedostatečnou reakci své vlády, píše agentura AP.
před 19 hhodinami

Stárnutí ženských vajíček se dá zvrátit, zjistili náhodou čeští vědci

Projevy stárnutí ženských vajíček, takzvaných oocytů, je možné zvrátit a jejich poškození opravit. To, co bylo dosud považováno za biologicky nemožné, dokázal mezinárodní tým vedený reprodukční bioložkou Helenou Fulkovou z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, který o průlomu informoval v tiskové zprávě. Výsledky zveřejnil časopis Aging Cell. Podle vědců otevírají závěry práce nové otázky o biologii stárnutí a také prostor pro vývoj budoucích léčebných postupů.
před 20 hhodinami

Univerzitní spin-offy sílí. Pomáhají výzkumu a míří do světového byznysu

Univerzitní firmy, takzvané spin-offy, které vysokým školám přinášejí zisk, jsou v zahraničí běžné. V tuzemsku se tento model prosazuje pomaleji. Na konferenci v Ostravě, pořádané agenturou CzechInvest, zazněly příklady úspěšných firem, které dokážou z akademického výzkumu vytvořit mezinárodně konkurenceschopný produkt i finanční přínos pro vysoké školy.
před 22 hhodinami

Humanoidů v Číně vzniká spousta, kupuje je málokdo. Země se bojí bubliny

Čína vsadila na to, že se stane světovou velmocí v humanoidních robotech. Podle několika analýz ale možná přišla s touto technologií příliš brzy, protože reálně o ni není příliš zájem.
včera v 06:30

Cukry, „guma“ a prach mrtvých hvězd. Vědci prozkoumali vzorky z asteroidu Bennu

Když v září roku 2023 dostali vědci do rukou vzorky z mise Osiris-REx, která prostudovala temný asteroid Bennu, věděli, že drží poklad, jehož hodnota se nedá vyjádřit čísly. Analýza od té doby přináší pořád nová překvapení. Teď rovnou tři současně – a to ve formě informací o Sluneční soustavě a původu života. Vědci ve třech na sobě nezávislých studiích odhalili ve vzorcích cukry nepostradatelné pro život, v kosmu dosud nepozorovanou gumovitou látku a také nečekaně vysoký výskyt prachu vzniklého při explozích supernov.
3. 12. 2025
Načítání...