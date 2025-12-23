To nejlepší z Hyde Parku Civilizace


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24

Vědecká redakce přináší dárek svým divákům a čtenářům. Stáhněte si k přečtení to nejlepší z pořadu Hyde Park Civilizace do svých čteček.

Hyde Park Civilizace není jenom televizní pořad. Už třikrát vyšla také kniha, která přináší ty nejzajímavější rozhovory písemnou formou. Jako vánoční dárek připravila vědecká redakce výběr z těchto tří knih a udělala z nich e-knihu, kterou si všichni mohou stáhnout přímo zde:

Hyde Park Civilizace v souboru PDF
(pdf, 84 MB)
Stáhnout

Knihu ve formáte EPUB pro čtečky si můžete stáhnout TADY.

Přináší rozhovory například s Danou Drábovou, Jiřím Grygarem nebo s primatoložkou Jane Goodallovu, ale také se slavnou ruskou disidentkou Natalií Gorbaněvskou, onkologem Josefem Kouteckým a dalšími. Na průřezu hostů ukazuje, že Hyde Park Civilizace není jen pořadem o vědě a vědcích, ale také o celé moderní civilizaci a společnosti.

Protože jde o výběr ze tří knih, číslování neodpovídá aktuální knize. Všechny tři publikace si můžete koupit v e-shopu České televize.

