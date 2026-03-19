Klempíř odvolal šéfku Národní galerie Knastovou

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) dnes odvolal generální ředitelku Národní galerie Praha (NGP) Alicji Knastovou. Informaci Deníku N potvrdila mluvčí galerie Jana Holcová. NGP zatím povede dosavadní ředitelka sbírky starého umění Olga Kotková.
Polka Knastová zvítězila v roce 2020 ve výběrovém řízení. Získala mandát na šest let, nastoupila 1. ledna 2021, končit měla tedy s letošním rokem. Odborníci její jmenování tehdejším ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem ze sociální demokracie označili za překvapivé. Soupeři jí byli ředitel galerie Plato Ostrava Marek Pokorný a bývalý ředitel NGP Jiří Fajt.
Knastová, profesí muzikoložka, předtím působila ve Slezském muzeu Katovice.
Kotková stanula v čele sbírek starého umění v roce 2021 po výběrovém řízení. Při představování letošní sezony Knastová mluvila o tom, že příspěvek od ministerstva kultury pro NGP neroste úměrně nákladům.