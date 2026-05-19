Osoba s rizikem nákazy ebolou je podle amerického institutu na cestě do Česka

Jedna z osob s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka, oznámil podle agentury Reuters zástupce amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Podrobnosti o tomto člověku americký institut neuvedl. ČTK se snaží získat vyjádření českých úřadů. Německo na žádost Spojených států přijme do péče Američana, který se ebolou nakazil v Kongu. Tento pacient je podle CDC již na cestě do Německa.
Americký zdravotník se nakazil při práci v konžské nemocnici. Podle německého ministerstva zdravotnictví nyní úřady přijímají opatření, aby mohly pacienta převzít. Dřívější zprávy médií rovněž uváděly, že Německo se postará i o šest dalších lidí, s nimiž nakažený Američan přišel do styku.
Satish Pillai, který má v CDC na starosti kroky proti šíření eboly, v úterý podle Reuters novinářům sdělil, že zmíněných šest rizikových kontaktů se připravuje na cestu do Evropy. CDC následně informovala o převozu jedné takové osoby do Česka.
Německé ministerstvo zdravotnictví v úterý odpoledne informovalo, že péči o nakaženého Američana převezme berlínská klinika Charité. Osoba bude umístěna na speciálním izolačním oddělení, které je vybaveno samostatnou vzduchotechnikou i vlastní čističkou odpadních vod. Toto vysoce specializované oddělení pro mimořádně nakažlivé choroby uvádí, že je schopné zvládat i situace s nejasnou biologickou, chemickou či radiologickou kontaminací.
Zprávy o tom, že v provincii Ituri na severovýchodě Konga propukla epidemie eboly, se objevily v pátek. Nemoc se ale zřejmě v zemi šíří už od dubna. Světová zdravotnická organizace (WHO) epidemii o víkendu označila za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu poté, co byly potvrzeny dva případy i v Ugandě. Šíří se varianta viru Bundibugyo, proti které neexistuje očkování ani účinná léčba. Riziko šíření ve střední a východní Africe je považováno za vysoké.
Afrika má za sebou několik epidemií nemoci, jejíž smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nejhorší vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes jedenáct tisíc lidí. Ačkoliv proti některým kmenům eboly už existují účinné vakcíny, na současnou variantu Bundibugyo nezabírají.