Osoba s rizikem nákazy ebolou je podle amerického institutu na cestě do Česka


19. 5. 2026Aktualizovánopřed 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Jedna z osob s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka, oznámil podle agentury Reuters zástupce amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Podrobnosti o tomto člověku americký institut neuvedl. ČTK se snaží získat vyjádření českých úřadů. Německo na žádost Spojených států přijme do péče Američana, který se ebolou nakazil v Kongu. Tento pacient je podle CDC již na cestě do Německa.

Americký zdravotník se nakazil při práci v konžské nemocnici. Podle německého ministerstva zdravotnictví nyní úřady přijímají opatření, aby mohly pacienta převzít. Dřívější zprávy médií rovněž uváděly, že Německo se postará i o šest dalších lidí, s nimiž nakažený Američan přišel do styku.

Satish Pillai, který má v CDC na starosti kroky proti šíření eboly, v úterý podle Reuters novinářům sdělil, že zmíněných šest rizikových kontaktů se připravuje na cestu do Evropy. CDC následně informovala o převozu jedné takové osoby do Česka.

Německé ministerstvo zdravotnictví v úterý odpoledne informovalo, že péči o nakaženého Američana převezme berlínská klinika Charité. Osoba bude umístěna na speciálním izolačním oddělení, které je vybaveno samostatnou vzduchotechnikou i vlastní čističkou odpadních vod. Toto vysoce specializované oddělení pro mimořádně nakažlivé choroby uvádí, že je schopné zvládat i situace s nejasnou biologickou, chemickou či radiologickou kontaminací.

Zdravotník na hraničním přechodu mezi Demokratickou republikou Kongo a Rwandou měří kvůli výskytu eboly v regionu teplotu cestovatelce (18. května 2026)

Zprávy o tom, že v provincii Ituri na severovýchodě Konga propukla epidemie eboly, se objevily v pátek. Nemoc se ale zřejmě v zemi šíří už od dubna. Světová zdravotnická organizace (WHO) epidemii o víkendu označila za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu poté, co byly potvrzeny dva případy i v Ugandě. Šíří se varianta viru Bundibugyo, proti které neexistuje očkování ani účinná léčba. Riziko šíření ve střední a východní Africe je považováno za vysoké.

Afrika má za sebou několik epidemií nemoci, jejíž smrtnost dosahuje 25 až 90 procent. Nejhorší vypukla na začátku prosince 2013 v západní Africe. Ebole tehdy za více než dva roky podlehlo přes jedenáct tisíc lidí. Ačkoliv proti některým kmenům eboly už existují účinné vakcíny, na současnou variantu Bundibugyo nezabírají.

Protidrogový koordinátor Bém na konci června skončí, nahradí ho Protopopová

Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém má na konci června při přesunu agendy z Úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví skončit ve funkci. Novou národní koordinátorkou pro péči o duševní zdraví a protidrogovou politiku se od července stane dosavadní šéfka vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Protopopová. Obě agendy chce kabinet spojit. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na síti X uvedl, že přesun protidrogové politiky pod svůj resort považuje za logický.
11:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoSebevražd na železnicích neubývá, dráhy proto spouští preventivní kampaň

Přes dvě stě dvacet lidí zemřelo v loňském roce na železnici – více než tři čtvrtiny byly sebevraždy. Správa železnic proto spustila preventivní kampaň, která se soustředí na exponovaná místa, kde dochází k většímu množství sebevražd. Společně s Národním ústavem duševního zdraví na desítce tratích umístila cedule s krizovou linkou první psychické pomoci. Podle Evy Tuškové z Národního ústavu duševního zdraví může podobný impuls rozhodnutí změnit. Ministerstvo dopravy iniciativu vítá. „Každý krok, který lidem v krizi usnadní cestu k okamžité pomoci, má smysl,“ říká ke kampani ministr Ivan Bednárik (za SPD). Souběžně startuje kampaň na podporu duševního zdraví s názvem Nádech a výdech.
před 2 hhodinami

Video„Malá čínská lavina.“ Nabídka elektromobilů roste, Češi je ale příliš nekupují

Největší tuzemská firma Škoda Auto v úterý ve světové premiéře ve Švýcarsku představila svůj třetí plně elektrický model. S novými vozy plánují přijít i další výrobci. Šéfredaktor portálu Automakers Erich Handl v této souvislosti mluví o modelech některých asijských značek, čekat dle něj lze „malou čínskou lavinu“. Zájem o elektromobily je ale v Česku ve srovnání s některými dalšími státy stále malý.
před 2 hhodinami

VideoV létě se částečně otevřou nové úseky D7 ve středních Čechách. Staví se i jinde

Úseky dálnice D7 ve Středočeském kraji se řidičům částečně otevřou letos v létě. Obchvat obce Lotouš na Kladensku se s více než půlročním zpožděním zprovozní na podzim. Problémy měly stavbaři se zpevňováním násypů i stavbou mostu. Kompletně budou úseky otevřené v příštím roce. Po třech středočeských částech už bude zbývat jen jeden krátký úsek u Postoloprt. Ten má být dokončený v roce 2030. A spolu s ním i celý hlavní tah mezi Prahou a Chomutovem. Celkem chce letos Ředitelství silnic a dálnic otevřít čtyřicet nových kilometrů dálnic. Například D3 k rakouským hranicím nebo D11 k Polsku. Rozestavět plánuje dalších téměř sto kilometrů. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) vyjednává peníze na příští rok tak, aby tempo výstavby udržel. Silničáři mluví o možnosti dokončit páteřní dálniční síť v Česku v roce 2033, ministr dopravy považuje za reálný rok 2035.
před 2 hhodinami

Zemědělce trápí rostoucí náklady. Ovlivnit mohou i ceny potravin

Zemědělcům podle jejich profesního svazu rostou náklady až o pětinu. Důvodem je válka na Blízkém východě, která zvedla ceny nafty i hnojiv. Pro letošek má sice většina farmářů hnojiva zajištěná a další budou nakupovat nejdřív na podzim, ale drahá nafta se v nákladech projevila okamžitě. Výkupní ceny však zůstávají nízké. Zemědělci proto žádají podporu, a to nejlépe na unijní úrovni. Evropská komise v úterý představila Akční plán, jak posílit domácí produkce hnojiv a podpořit farmáře.
před 2 hhodinami

Při srážce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích utrpělo zranění osmnáct lidí

V pražských Záběhlicích se dopoledne čelně srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se osmnáct lidí, z toho dva měli závažná poranění. Záchranáři je rozvezli do nemocnic. Autobus podle policie vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu nehody policie vyšetřuje, nevyloučila zdravotní problémy řidiče autobusu a hledá svědky nehody i jízdy autobusu před srážkou. Ulice byla zhruba tři hodiny neprůjezdná pro osobní dopravu a místo tramvají v daném úseku jezdily autobusy.
11:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Reportéři ČT zjišťovali, proč fotbalové kluby nedokáží zajistit zákaz pyrotechniky

Tuzemský fotbal zažil předminulý víkend dle mnohých své dno. Násilný závěr derby mezi Slavií a Spartou šokoval nejen fanoušky, ale i ty, kteří fotbal nesledují. Útoky radikálních příznivců Slavie vyšetřuje policie. Samotný klub už dostal pokutu a zákaz diváků na stadionu na čtyři zápasy. K ohrožení bezpečnosti došlo přesto, že podobné incidenty se odehrály už dříve. Jan Moláček pro Reportéry ČT zjišťoval, proč kluby nedokáží nebo nechtějí zajistit, aby na zápasech nebyla zakázána nebezpečná pyrotechnika a kde končí rivalita a začíná nenávist.
před 6 hhodinami
