Svět je dle expertů k pandemiím náchylnější než před covidem


před 24 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK, WHO, GPMB

Ani po epidemii eboly v západní Africe před necelými deseti lety, pandemii covidu-19 a nouzové situaci kolem infekčního onemocnění mpox (dříve opičí neštovice) není svět bezpečnějším místem před propuknutím nových pandemií. Uvedlo to mezinárodní expertní grémium na úvod výročního zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které je orgánem Světové zdravotnické organizace (WHO). Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus prohlásil, že svět nyní zažívá nebezpečné časy.

Předchozí krize a reakce na ně spíše otřásly důvěrou lidí ve vlády, občanské svobody a demokratické normy, upozornil mezinárodní panel pověřený posouzením stavu globální připravenosti na zdravotní krize a pandemie. Nová pandemie by tak zasáhla svět, který je rozdělenější, zadluženější a neschopnější chránit své obyvatele než před zhruba deseti lety, uvádí zpráva Rady pro monitorování globální připravenosti (GPMB).

„Důvěra slábne: mezi vládami a občany, mezi zeměmi, v multilaterálních organizacích a v ekonomice,“ pokračuje zpráva. „Na světlo vycházejí hluboce zakořeněné nerovnosti: v přístupu k informacím, ve znalostech, financích a protiopatřeních, od osobních ochranných prostředků až po vakcíny zachraňující životy,“ upozornili členové GPMB.

„Geopolitická fragmentace, omezení prostoru pro občanskou společnost a komerční egoismus podkopávají kolektivní akci,“ soudí odborníci.

Covidová pandemie jako signál

Zpráva se opakovaně věnuje covidové pandemii. Ta podle expertů byla jasným signálem, že svět není na podobné situace připravený. A to přes úžasný pokrok v technologiích.

„Toto desetiletí bylo poznamenáno sérií krizí v oblasti veřejného zdraví, zejména pandemií covidu-19, která vyvolala nejsmrtelnější pandemii od roku 1918, nejprudší globální ekonomický pokles od Velké hospodářské krize a nejzásadnější narušení od druhé světové války. Covid-19 nebyl ojedinělou událostí, ale výsledkem konvergujících globálních trendů, které vedou ke zvýšenému riziku pandemie, včetně klimatických změn, narušení ekosystémů, zvýšené mobility a ozbrojených konfliktů,“ konstatuje zpráva.

Svět se podle ní z pandemie příliš nepoučil – zejména proto, že mu na to mnohde chybí zdroje. „Mnohé společnosti vyšly z velkých zdravotních krizí chudší, s většími nerovnostmi a rozdělenější. To je obzvláště znepokojivé, protože předchozí analýzy Rady právě tyto faktory označily za klíčové příčiny pandemického rizika, čímž vzniká začarovaný kruh, v němž křehkost společnosti po krizi přispívá k eskalaci pandemické hrozby,“ dodává report.

Řešení je ve spravedlnosti a rovnosti

Panel uvedl, že situace není neřešitelná. „Je možné obnovit komplexní důvěru a vytvořit udržitelnou spravedlnost pro všechny,“ konstatuje a přináší i návrhy na konkrétní řešení. Jedním z nich je nezávislé a současně rozsáhlé monitorování epidemických a pandemických rizik. Tedy systém, který bude důvěryhodný, a nebude se tak opakovat situace pandemie covidu, kdy z Číny přicházely hlavně zpočátku protikladné a chaotické informace, jež způsobily vlnu nedůvěry vůči Pekingu, WHO i lékařům.

Současně je základem budoucích opatření rovnost. WHO doporučuje „systém, který zaručí rovný přístup všem lidem na celém světě ke všemu, co chrání před nákazami, a který zajistí více finančních prostředků pro pandemický fond zřízený za účelem posílení globálních kapacit pro prevenci, připravenost a reakci na pandemie.“

Může to znít jako mnoho frází, ale autoři zprávy tím míří k současné epidemii eboly v Kongu a Ugandě. I když budou bohaté země investovat do vlastní zdravotní bezpečnosti sebevíc, ale budou ignorovat chudé země, riziko vzniku nové pandemie tím nijak nesníží. Tyto nemoci totiž z přírody přeskakují na člověka právě v chudších zemích – a když tam dostanou šanci proniknout mezi dostatek lidí, dá se jen špatně zastavit další šíření.

Cílem WHO v Kongu a Ugandě je uvést sousední země do zvýšené pohotovosti a mobilizovat podporu mezinárodního společenství. Šíření nákazy způsobené virem Bundibugyo však podle organizace zatím nesplňuje kritéria pro vyhlášení pandemické pohotovosti. Nebezpečí rozšíření do Evropy experti považují za nízké.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondělí při otevření Světového zdravotnického shromáždění před nebezpečími také varoval. „Žijeme v těžkých, nebezpečných a štěpením utvářených časech,“ prohlásil podle agentury DPA.

Chybí globální shoda

Autoři letošní zprávy věří v technologický pokrok – pozitivně popisují vliv digitalizace a umělé inteligence, jež mohou pomoci zpracovávat rychle a kvalitně informace o nových patogenech, analyzovat je a sdílet s partnery po celém světě.

Rada pro monitorování globální připravenosti se schází od roku 2018 na popud WHO a Světové banky. Skládá se ze zástupců OSN a vlád a z odborníků.

Nejdůležitější původně plánovaný úkol konference WHO se nesplní, protože více než 190 členských států WHO nenalezlo shodu ohledně mechanismu PABS (Pathogen Access and Benefit Sharing). Ten má mimo jiné regulovat, jak budou země sdílející patogen, který se objevil na jejich území, kompenzovány, aby proti němu mohly být vyvinuty vakcíny a léky. Schválení tohoto systému je zároveň předpokladem pro to, aby vstoupila v platnost širší pandemická dohoda WHO. Zatím ani nezačala její ratifikace.

WHO zkoumá možnosti vakcín a léčby proti epidemii eboly v Kongu

Světová zdravotnická organizace (WHO) zkoumá, zda by některé kandidátské vakcíny, tedy očkovací látky ve fázi výzkumu, nebo léčebné postupy, mohly být použity k potlačení epidemie eboly v Kongu (Demokratické republice Kongo). Informovala o tom v úterý agentura AFP. Organizace již dříve vyhlásila nárůst počtu případů vysoce nakažlivé hemoragické horečky za mezinárodní zdravotní stav nouze.
Po týdnu tréninku se lidský mozek naučí přijmout nemožné. Včetně létání

Člověk neumí vlastní silou létat. Nikdy to neuměl, a pokud se genetika nestane opravdu neskutečně pokročilou, nebude to umět nikdy. Lidský mozek je na tento fakt naprogramovaný miliony let evoluce našeho druhu. A přesto – náš mozek je tak neuvěřitelně přizpůsobivý a současně učenlivý, že se dá přesvědčit k tomu, že jeho nositel létat umí. A dokonce pak podle toho mění své další funkce. Prokázal to pozoruhodný experiment čínských vědců.
Historička: „Bílí“ migranti z Ruska nakopli československou vědu i techniku

Když do Československa přišli po první světové válce ruští emigranti, nabídla jim nově vzniklá republika vzdělání, pomoc i zázemí. A oni se jí za to odvděčili špičkovými výkony v technických oborech, popisuje v rozhovoru pro ČT24 historička Dana Hašková.
Klíšťata ve městech jsou infikovanější než v lesích, upozorňují vědci

Klíšťata ve městech jsou prokazatelně až dvakrát infikovanější než ta ze 150 lesních lokalit po celém Česku, kde pracovníci Státního zdravotního ústavu sbírají a testují vzorky. Vědci je hledají pozemním sběrem, informace získávají i přímo od lidí prostřednictvím aplikace Klíšťapka nebo webu Klíšťata ve městě. Za tři roky nasbírali více než dvanáct tisíc klíšťat. Některou z bakterií bylo infikováno 44 procent z nich, čtvrtina pak boreliózou.
Auta jsou dál největšími znečišťovateli měst. Problémem jsou filtry pevných částic

Automobilová doprava zůstává hlavním znečišťovatelem ovzduší v tuzemských městech. Přesto se situace i díky přísnějším zákonům v posledních letech výrazně zlepšuje. Hlavním problémem ale stále zůstávají nefunkční, nebo dokonce chybějící filtry pevných částic, a to u naftových i benzinových aut. Poukázala na to měření vědců z ČVUT a z Akademie věd.
Ve stockholmské kavárně člověk slouží umělé inteligenci

Kávu sice nalévá lidská ruka, ale za pultem v experimentální kavárně ve Stockholmu tahá za nitky něco mnohem méně tradičního. Začínající firma Andon Labs se sídlem v San Franciscu svěřila vedení kavárny Andon Café ve švédském hlavním městě zástupkyni umělé inteligence (AI), které říkají Mona, napsala agentura AP.
Archeologové nově přiblížili příběh lékaře, který zahynul v Pompejích

Stále existuje mnoho příběhů, které čekají na to, až budou vyprávěny, a které se vynořují z obrovského množství nálezů, jež pod vrstvami sopečných vyvrženin zůstaly v Pompejích. A řadu příběhů rozvíjí a zpřesňují opakovaná prostudování. Teď se to podařilo v jednom z nejlépe prozkoumaných míst – slavné Zahradě utečenců. Výpočetní tomografie pomohla vědcům přiblížit příběh lékaře.
