Po týdnu tréninku se lidský mozek naučí přijmout nemožné. Včetně létání


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Cell Reports

Člověk neumí vlastní silou létat. Nikdy to neuměl, a pokud se genetika nestane opravdu neskutečně pokročilou, nebude to umět nikdy. Lidský mozek je na tento fakt naprogramovaný miliony let evoluce našeho druhu. A přesto – náš mozek je tak neuvěřitelně přizpůsobivý a současně učenlivý, že se dá přesvědčit k tomu, že jeho nositel létat umí. A dokonce pak podle toho mění své další funkce. Prokázal to pozoruhodný experiment čínských vědců.

Autoři pokusu využili virtuální realitu a speciálně vytvořenou videohru, ve které dali pětadvaceti lidským dobrovolníkům možnost „létat“. Jejich virtuální těla se vznášela pomocí virtuálních křídel, podobných těm andělským. Výzkumníky zajímalo, jestli mozek dokáže přizpůsobit své naprogramování a adaptovat funkce na nové orgány, které ve skutečnosti vůbec nemá. Tedy na křídla.

Aby herní avatar létal, musel člověk v reálném světě koordinovaně mávat pažemi, lokty a zápěstími. Dobrovolníci strávili pokusy o více či méně úspěšné poletování jeden týden. Učili se základy fyziky létání – jak nejlépe křídly máchnout, aby nabrali rychlost, jak je složit při střemhlavém letu i jak je nastavit, když chtěli zpomalit, anebo je roztáhnout při plachtění na proudech virtuálních větrů.

Většina se to naučila tak rychle a dobře, že dokázala prolétat různě složitými bludišti, ve vzduchu jejich avataři zachytávali nebo odráželi různé předměty a prováděli další triky, v nichž hráči demonstrovali, jak dobře mají své perutě z jedniček a nul pod kontrolou.

To byla ale jenom první část studie, kterou její autoři popsali v odborném časopise Cell. V té druhé studovali, co létání ve virtuální realitě udělalo s plasticitou mozků dobrovolnické pětadvacítky.

Přizpůsobivý mozek

Aby to dokázali, museli se podívat dovnitř mozků těchto lidí. Využili k tomu magnetickou rezonanci a tou studovali část mozku, která se označuje zkratkou OCT. Jde o místo spojené se zpracováváním obrazových vjemů a také zodpovědné za rozeznávání orgánů. Když je narušené, tak lidé například nedokáží pohnout rukou, protože jim mozek není schopný říct, že patří k jejich tělu.

Mozek zobrazený pomocí technologie MRI

První sken provedli vědci ještě před pokusem, tím chtěli popsat původní stav propojení v mozku, aby mohli později porovnávat případné změny. A ty nastaly. Mozek po první části experimentu při pohledu na křídla reagoval podobně, jak by se díval na vlastní ruku – zjednodušeně řečeno přijal perutě za své vlastní orgány. Slovy studie: OTC přijal iluzorní vjemy za reprezentaci jeho vlastních orgánů.

Současně se při pohledu na křídla aktivovala i centra spojená s pohybem a vnímáním doteku – jako by se mozek snažil zkusmo těmito perutěmi mávnout nebo si na ně sáhnout.

Této flexibility, kdy si mozek poměrně snadno poradí za krátkou dobu i s orgány, které pro lidské tělo nejsou přirozené, by se dalo použít při vývoji pokročilých protéz. Robotické náhradní končetiny by mohly být navržené tak, aby je mozek snadněji přijal za své, a mohly by také vznikat – například ve virtuální realitě – tréninkové programy, jež mozku usnadní adopci těchto nových, umělých částí těla.

Odkaz na studii
Xixao

Historička: „Bílí“ migranti z Ruska nakopli československou vědu i techniku

Když do Československa přišli po první světové válce ruští emigranti, nabídla jim nově vzniklá republika vzdělání, pomoc i zázemí. A oni se jí za to odvděčili špičkovými výkony v technických oborech, popisuje v rozhovoru pro ČT24 historička Dana Hašková.
před 3 hhodinami

Klíšťata ve městech jsou infikovanější než v lesích, upozorňují vědci

Klíšťata ve městech jsou prokazatelně až dvakrát infikovanější než ta ze 150 lesních lokalit po celém Česku, kde pracovníci Státního zdravotního ústavu sbírají a testují vzorky. Vědci je hledají pozemním sběrem, informace získávají i přímo od lidí prostřednictvím aplikace Klíšťapka nebo webu Klíšťata ve městě. Za tři roky nasbírali více než dvanáct tisíc klíšťat. Některou z bakterií bylo infikováno 44 procent z nich, čtvrtina pak boreliózou.
před 5 hhodinami

Auta jsou dál největšími znečišťovateli měst. Problémem jsou filtry pevných částic

Automobilová doprava zůstává hlavním znečišťovatelem ovzduší v tuzemských městech. Přesto se situace i díky přísnějším zákonům v posledních letech výrazně zlepšuje. Hlavním problémem ale stále zůstávají nefunkční, nebo dokonce chybějící filtry pevných částic, a to u naftových i benzinových aut. Poukázala na to měření vědců z ČVUT a z Akademie věd.
před 15 hhodinami

Ve stockholmské kavárně člověk slouží umělé inteligenci

Kávu sice nalévá lidská ruka, ale za pultem v experimentální kavárně ve Stockholmu tahá za nitky něco mnohem méně tradičního. Začínající firma Andon Labs se sídlem v San Franciscu svěřila vedení kavárny Andon Café ve švédském hlavním městě zástupkyni umělé inteligence (AI), které říkají Mona, napsala agentura AP.
před 22 hhodinami

Archeologové nově přiblížili příběh lékaře, který zahynul v Pompejích

Stále existuje mnoho příběhů, které čekají na to, až budou vyprávěny, a které se vynořují z obrovského množství nálezů, jež pod vrstvami sopečných vyvrženin zůstaly v Pompejích. A řadu příběhů rozvíjí a zpřesňují opakovaná prostudování. Teď se to podařilo v jednom z nejlépe prozkoumaných míst – slavné Zahradě utečenců. Výpočetní tomografie pomohla vědcům přiblížit příběh lékaře.
včera v 10:26

Kamenný vrták, nemocný neandertálec a párátko. Experti popsali první operaci zubu

První známý zubařský zákrok se odehrál asi před šedesáti tisíci lety. Provedl ho neandertálec na jiném neandertálci – podle nové studie britských a ruských vědců „určitě úspěšně“.
včera v 07:30

NASA: Části mexického hlavního města se propadají o dva centimetry měsíčně

Některé části mexického hlavního města Mexico City se propadají o více než dva centimetry měsíčně, uvedl americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) s odkazem na nové měření z vesmíru.
17. 5. 2026
