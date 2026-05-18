Kamenný vrták, nemocný neandertálec a párátko. Experti popsali první operaci zubu


před 50 mminutami|Zdroj: ČT24, PLOS ONE

První známý zubařský zákrok se odehrál asi před šedesáti tisíci lety. Provedl ho neandertálec na jiném neandertálci – podle nové studie britských a ruských vědců „určitě úspěšně“.

Strach. Ten cítí při návštěvě zubaře v současnosti asi dvacet procent lidí, kteří musí usednout do křesla a otevřít ústa. A to zákrok provádí specializovaný profesionál vybavený moderními nástroji, vše probíhá v ideálních hygienických podmínkách a samozřejmě s anestezií, která odcloní většinu bolesti. Dokážete si ale představit, kdyby musel stejný zákrok proběhnout ve špinavé jeskyni, místo vrtačky kusem pazourku, pochopitelně bez léků – a „zubařem“ by byl neandertálec?

Přesně tohle nyní popsal mezinárodní výzkumný tým, který studoval kostry neandertálců ve slavné altajské jeskyni Čagyrskaja. Archeologové zjistili, že tito pravěcí předkové lidí prováděli zubařské zákroky už v době před 60 tisíci lety – a pacienti je navíc zřejmě dokázali přežít. Kromě toho výzkum přinesl další důkaz, že už v této době znali naši předci základy zubní hygieny.

Vědci se podívali detailně na jeden jediný zub z této jeskyně. Byla to stolička stará přibližně 59 tisíc let, která archeology zaujala dírou a také škrábanci na boku. Už dříve stejný tým popsal, že stopy na okrajích byly s vysokou pravděpodobností způsobené nějakým velmi tvrdým párátkem (asi kostěným), což naznačuje, že tato pravěká populace „jeskynních lidí“ znala zásady zubní hygieny. Ale s dírou to bylo složitější; je totiž uprostřed zubu, hluboká a zasahuje až do dřeňové dutiny. Jak vznikla, co ji způsobilo, je přirozená, nebo umělá? To byly otázky, na které se rusko-britský tým pokusil odpovědět.

Samotná analýza zubu nedokázala o díře nic nového prozradit, a tak museli badatelé sáhnout k experimentální archeologii. Zkoušeli ji na třech zubech moderních lidí (které jsou těm neandertálským dost podobné). A prokázali, že díru stejného tvaru a se stejným vzorem mikroskopických rýh je možné vytvořit vrtáním do zubu kamenným hrotem podobným těm, které se už dříve našly právě v jeskyni Čagyrskaja.

Operovaný zub neandertálce
Zdroj: PLOS

Celý objev je zajímavý z více důvodů. Vědci se totiž dříve domnívali, že vzhledem ke své stravě neandertálci zubními kazy netrpěli – tento konkrétní byl ale evidentně výjimkou. Proč? To se přes propast šesti desítek tisíc roků nedá říct – ale vědci teď už alespoň vědí, jak dotyčný vše řešil.

Návštěva zubaře v době kamenné

Zcela jasné je, že výše popsaný zákrok musel být bolestivý, vzhledem k použitým nástrojům dokonce extrémně. Přesto se vyplatil, protože se díky němu neandertálec zbavil dlouhodobé a vleklé bolesti.

Zákrok prozrazuje o těchto našich předcích spoustu zajímavého. Popsané kroky totiž poskytují důkaz, že neandertálci byli schopni nejen identifikovat zdroj bolesti, ale určit i způsob její léčby. Navíc byli dostatečně manuálně obratní a intelektuálně vybavení k tomu, aby takový zákrok vůbec provedli. Navíc nějakým způsobem dokázali překonat nesnesitelnou bolest, která musela být nutně spojená s vrtáním u zubního nervu.

Je to ale především úplně poprvé, co bylo takové chování prokázáno u jiného druhu než homo sapiens. Pozoruhodně působí i fakt, že pro období dalších desítek tisíc let neexistuje jediný důkaz o dalším takovém zákroku – konkrétně je to více než 40 tisíc roků.

Analýza genomu přiblížila sexuální vztahy moderních lidí a neandertálců
Představa o podobě neandertálské rodiny

Tento fakt se vysvětluje jen těžko, zejména v kontextu dalšího závěru této studie. Zmíněný zub byl totiž po zákroku docela hodně opotřebený. Což je důkazem, že operovaný pračlověk musel bušení a vrtání do zubu přežít – navíc bez větších důsledků. Opotřebení na zubu totiž prokazuje, že tento jedinec žil po operaci zřejmě celé roky, což by mohlo naznačovat, že zákrok byl provedený tak profesionálně, že vyžadoval spoustu zkušeností. Anebo obrovské štěstí...

Kam se tyto znalosti mohly přesunout, anebo proč zmizely? „Neandertálci se do této oblasti dostali před 70 až 60 tisíci let v rámci migrace ze střední a východní Evropy a obývali ji minimálně až do doby před 40 až 45 tisíci lety. Altaj se pro ně stal novým a vhodným domovem díky své biologické rozmanitosti, klimatu podobnému evropskému, bohatým ložiskům surovin pro výrobu kamenných nástrojů a jejich obvyklé kořisti – divokým zubrům a koním. Analýza kamenných nástrojů a paleogenetické studie ukázaly, že neandertálci z jeskyně Čagyrskaja jsou velmi blízce příbuzní s nositeli takzvané micoquianské kultury, kteří žili také na Kavkaze a na Krymu,“ dodávají autoři studie.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky

Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky

před 14 mminutami
Denní teploty budou tento týden kolem dvaceti stupňů, občas zaprší

Denní teploty budou tento týden kolem dvaceti stupňů, občas zaprší

před 18 mminutami
Banky poskytly v dubnu hypotéky za 61,5 miliardy korun

Banky poskytly v dubnu hypotéky za 61,5 miliardy korun

06:12Aktualizovánopřed 35 mminutami
Amnesty International: Počet poprav ve světě byl loni nejvyšší za 44 let

Amnesty International: Počet poprav ve světě byl loni nejvyšší za 44 let

02:37Aktualizovánopřed 46 mminutami
Od kapříků k litrům vína. Nová zjištění ukazují, jak se ovlivňovaly fotbalové zápasy

Od kapříků k litrům vína. Nová zjištění ukazují, jak se ovlivňovaly fotbalové zápasy

před 52 mminutami
Přibývá ruských turistů v Evropě

Přibývá ruských turistů v Evropě

před 1 hhodinou
Moskvu a přilehlý region zasáhl velký ukrajinský dronový útok

Moskvu a přilehlý region zasáhl velký ukrajinský dronový útok

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
„Krátí se čas.“ Trump znovu pohrozil Íránu zničením

„Krátí se čas.“ Trump znovu pohrozil Íránu zničením

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Kamenný vrták, nemocný neandertálec a párátko. Experti popsali první operaci zubu

První známý zubařský zákrok se odehrál asi před šedesáti tisíci lety. Provedl ho neandertálec na jiném neandertálci – podle nové studie britských a ruských vědců „určitě úspěšně“.
před 50 mminutami

NASA: Části mexického hlavního města se propadají o dva centimetry měsíčně

Některé části mexického hlavního města Mexico City se propadají o více než dva centimetry měsíčně, uvedl americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) s odkazem na nové měření z vesmíru.
před 13 hhodinami

Vědci popsali nejdelšího dinosaura jihovýchodní Asie. Je větší než tyrannosaurus

Výzkumníci v Thajsku identifikovali dosud neznámý druh dinosaura. Byl největší v jihovýchodní Asii a vážil přibližně tolik jako čtyři sloni afričtí. O poznatcích publikovaných ve vědeckém časopisu Scientific Reports informovala americká veřejnoprávní rozhlasová stanice NPR.
před 22 hhodinami

Před dvaceti lety varoval Al Gore svět před klimatickou krizí

Před dvaceti lety vstoupil do kin dokument, který zásadně proměnil veřejnou debatu o změně klimatu. Snímek An Inconvenient Truth („Nepříjemná pravda“) s bývalým americkým viceprezidentem Alem Gorem v hlavní roli se v roce 2006 stal globálním fenoménem. Pro miliony lidí šlo o první setkání s představou, že klimatická změna není vzdáleným problémem budoucnosti, ale procesem probíhajícím právě teď. O dvě dekády později se ale nabízí otázka: Jak dobře film obstál ve světle aktuálních poznatků?
16. 5. 2026

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více zájemců než vloni

V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3 procenta žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobně jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9 procenta, informovala v pátek v tiskové zprávě státní organizace Cermat. Do čtyřletých a kratších oborů letos školy přijaly 89,8 procenta uchazečů. Je to více než v roce 2025, kdy bylo podle aktualizovaných dat Cermatu přijato 87,9 procenta uchazečů.
15. 5. 2026Aktualizováno15. 5. 2026

Restaurování hrobek v egyptském Luxoru odhalilo malby z 18. dynastie

Po dokončení restaurátorských prací v hrobce Samuta v nekropoli El Chocha na západním břehu Nilu v Luxoru se znovu objevilo několik staroegyptských maleb. Fresky na stěnách komplexu zachycují výjevy z každodenního života, pohřebních rituálů i náboženské motivy egyptské civilizace z doby před zhruba 3500 lety.
15. 5. 2026

Obavy z hantaviru zesiluje zkušenost s pandemií covidu-19, upozorňují experti

„Kolektivní pandemická paměť“ vyvolává ve společnosti obavy spíše kvůli vzpomínkám na to, co se stalo, než kvůli skutečné situaci. Odborníci na sociologii a psychologii vysvětlují, jak vzniká někdy iracionální strach, a varují před dalším velkým „virem“ – dezinformacemi.
15. 5. 2026
Doporučujeme

Voda na měsících Jupiteru a Saturnu mrzne do podoby štrůdlu, popsali čeští vědci

Dvojice českých geofyziků ve spolupráci se zahraničními vědci provedla originální experiment. Pokusila se v něm vytvořit podmínky, které panují na měsících Europa a Enceladus. A zjistit tak, jak vypadá ledová krusta, která pokrývá oceány v místech, kde by mohl být život a jež chce lidstvo zkoumat. Závěry pokusu jsou varováním pro mise, které by na měsících Jupiteru a Saturnu měly v budoucnu přistát.
15. 5. 2026
Načítání...