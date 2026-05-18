Při letecké show v Idahu se srazily dvě stíhačky

Při letecké show na vojenské základně v americkém státě Idaho se ve vzduchu srazily dvě stíhačky. Posádky se bezpečně katapultovaly, píše s odvoláním na organizátory agentura AP. Na místě jsou záchranáři, úřady budou věc vyšetřovat.
Letouny pro radioelektronický boj EA-18G Growlers se po kolizi zřítily tři kilometry od letecké základny Mountain Home. Na záběrech incidentu je vidět, jak se po srážce se objevily čtyři rozvinuté padáky.
„Na místě jsou záchranáři, probíhá vyšetřování a další podrobnosti budou zveřejněny, jakmile budou k dispozici,“ sdělil k události mluvčí základny.
Místní policie vydala oznámení, že show byla zrušena. Varovala také před cestami do okolní oblasti.