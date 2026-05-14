„Byrokratická chyba.“ Kvůli přeletu amerických letadel vyslalo Rakousko stíhačky

Rakouské stíhačky Eurofighter Typhoon byly v neděli a pondělí vyslány k americkým turbovrtulovým letadlům typu PC-12, která armáda USA využívá především k průzkumným operacím. Na rozdíl od původních zpráv v německojazyčných médiích se zdá, že žádné letadlo nelegálně neporušilo rakouský vzdušný prostor. Americké letectvo požádalo 10. května o povolení k přeletu pro dvě letadla, ale nevyužilo ho. Když se téhož dne dvě různá letadla neohlášeně přiblížila k rakouskému vzdušnému prostoru, byly vyslány stíhačky, aby je zastavily – ta se však před překročením hranice otočila zpět.
USA podaly žádost o povolení k přeletu znovu na následující den a tehdy ho využily. Rakouské letectvo vyslalo stíhačky, aby ověřilo, zda letadla přelétávající vzdušný prostor odpovídají tomu, co bylo schváleno. „Některé věci si musíte ověřit na vlastní oči,“ uvedl rakouský vojenský mluvčí Michael Bauer s tím, že soulad se žádostí o přelet byl potvrzen.
Rakouské stíhačky byly podle Bauera 11. května vyslány v rámci „záchytu priority A“, což představuje nejvyšší stupeň naléhavosti v nomenklatuře rakouského letectva. K zachycení letadel došlo údajně nad pohořím Totes Gebirge v Horním Rakousku, více než šedesát kilometrů od německých hranic.
Pozdější zpráva významného rakouského deníku Der Standard citovala rakouskou vládu, podle níž nebylo ve středu stále jasné, zda letadla, která přeletěla rakouský vzdušný prostor, byla skutečně ta, jimž bylo vydáno povolení.
Americká ambasáda incident potvrdila deníku Die Presse. Jako důvod uvedla „byrokratickou chybu při žádosti o povolení“. Letadla byla podle ní na cestě k plánovaným vojenským cvičením s partnery v Rumunsku.
Rakousko není členem NATO a v jeho ústavě je zakotvena trvalá neutralita. Tranzit zahraničních vojenských sil – ať už po zemi nebo vzduchem – vyžaduje předchozí schválení a je obecně povolen pouze v případě, že nesouvisí s válkou. Rakousko bylo pátou evropskou zemí, která uzavřela svůj vzdušný prostor pro aktivity USA související s válkou v Íránu, ke které se rozhodl prezident USA Donald Trump s jeho týmem. Rakouský vicekancléř Andreas Babler uvedl, že Rakušané nechtějí „mít nic společného s Trumpovou politikou chaosu a jeho válkou“.
Incidenty budou řešeny diplomatickou cestou
O incidentu informoval jako první švýcarský zpravodajský portál „20 Minuten“ a později to potvrdila i další německojazyčná média. Ačkoliv původní zprávy uváděly, že došlo k nepovolenému narušení vzdušného prostoru, rakouská armáda to ve středu popřela.
Veřejně dostupné zprávy o neoprávněných přeletech USA jsou vzácné a povolení se v době míru běžně udělují. Poloha a geografie Rakouska – úzký pruh země mezi hlavními spojenci NATO, Německem a Itálií, který odděluje severní a jižní Evropu – z něj činí hlavní tranzitní trasu. Sousední Švýcarsko má podobnou politiku neutrality.
Nejvýznamnějším precedentem je případ z října 2002, kdy se USA pokusily propašovat dvě stealth útočná letadla F-117A Nighthawk přes rakouský vzdušný prostor tím, že podaly letový plán pouze pro doprovodné tankovací letadlo KC-10A. Rakouské stíhačky Draken identifikovaly nehlášená letadla a Vídeň později podala formální diplomatickou stížnost.
Podle Bauera budou i nedávné incidenty řešeny diplomatickou cestou.
