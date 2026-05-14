„Byrokratická chyba.“ Kvůli přeletu amerických letadel vyslalo Rakousko stíhačky


před 1 hhodinou|Zdroj: Defense News, ORF

Rakouské stíhačky Eurofighter Typhoon byly v neděli a pondělí vyslány k americkým turbovrtulovým letadlům typu PC-12, která armáda USA využívá především k průzkumným operacím. Na rozdíl od původních zpráv v německojazyčných médiích se zdá, že žádné letadlo nelegálně neporušilo rakouský vzdušný prostor. Americké letectvo požádalo 10. května o povolení k přeletu pro dvě letadla, ale nevyužilo ho. Když se téhož dne dvě různá letadla neohlášeně přiblížila k rakouskému vzdušnému prostoru, byly vyslány stíhačky, aby je zastavily – ta se však před překročením hranice otočila zpět.

USA podaly žádost o povolení k přeletu znovu na následující den a tehdy ho využily. Rakouské letectvo vyslalo stíhačky, aby ověřilo, zda letadla přelétávající vzdušný prostor odpovídají tomu, co bylo schváleno. „Některé věci si musíte ověřit na vlastní oči,“ uvedl rakouský vojenský mluvčí Michael Bauer s tím, že soulad se žádostí o přelet byl potvrzen.

Rakouské stíhačky byly podle Bauera 11. května vyslány v rámci „záchytu priority A“, což představuje nejvyšší stupeň naléhavosti v nomenklatuře rakouského letectva. K zachycení letadel došlo údajně nad pohořím Totes Gebirge v Horním Rakousku, více než šedesát kilometrů od německých hranic.

Pozdější zpráva významného rakouského deníku Der Standard citovala rakouskou vládu, podle níž nebylo ve středu stále jasné, zda letadla, která přeletěla rakouský vzdušný prostor, byla skutečně ta, jimž bylo vydáno povolení.

Americká ambasáda incident potvrdila deníku Die Presse. Jako důvod uvedla „byrokratickou chybu při žádosti o povolení“. Letadla byla podle ní na cestě k plánovaným vojenským cvičením s partnery v Rumunsku.

Rakousko není členem NATO a v jeho ústavě je zakotvena trvalá neutralita. Tranzit zahraničních vojenských sil – ať už po zemi nebo vzduchem – vyžaduje předchozí schválení a je obecně povolen pouze v případě, že nesouvisí s válkou. Rakousko bylo pátou evropskou zemí, která uzavřela svůj vzdušný prostor pro aktivity USA související s válkou v Íránu, ke které se rozhodl prezident USA Donald Trump s jeho týmem. Rakouský vicekancléř Andreas Babler uvedl, že Rakušané nechtějí „mít nic společného s Trumpovou politikou chaosu a jeho válkou“.

O incidentu informoval jako první švýcarský zpravodajský portál „20 Minuten“ a později to potvrdila i další německojazyčná média. Ačkoliv původní zprávy uváděly, že došlo k nepovolenému narušení vzdušného prostoru, rakouská armáda to ve středu popřela.

Veřejně dostupné zprávy o neoprávněných přeletech USA jsou vzácné a povolení se v době míru běžně udělují. Poloha a geografie Rakouska – úzký pruh země mezi hlavními spojenci NATO, Německem a Itálií, který odděluje severní a jižní Evropu – z něj činí hlavní tranzitní trasu. Sousední Švýcarsko má podobnou politiku neutrality.

Nejvýznamnějším precedentem je případ z října 2002, kdy se USA pokusily propašovat dvě stealth útočná letadla F-117A Nighthawk přes rakouský vzdušný prostor tím, že podaly letový plán pouze pro doprovodné tankovací letadlo KC-10A. Rakouské stíhačky Draken identifikovaly nehlášená letadla a Vídeň později podala formální diplomatickou stížnost.

Podle Bauera budou i nedávné incidenty řešeny diplomatickou cestou.

Aktuálně z rubriky Svět

Rusko poslalo na Ukrajinu přes tisíc dronů za den. Kyjev má sedm obětí

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů. Úřady hlásí sedm mrtvých včetně dvanáctileté dívky a přes čtyřicet zraněných. Zasaženo bylo několik budov včetně obytných domů. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cílily i na další regiony, včetně Charkovské, Sumské, Oděské a Černihivské oblasti. Ruské údery odsoudil slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer). Moskva informovala o ukrajinských útocích na ruské cíle a uvedla, že její armáda útočila mimo jiné na obranný průmysl sousední země.
04:56Aktualizovánopřed 33 mminutami

Britský ministr Streeting rezignuje. Dle médií chce nahradit Starmera

Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting ve čtvrtek oznámil rezignaci na svou vládní funkci. Podle stanice Sky News se předpokládá, že se chce ucházet o post šéfa Labouristické strany a nahradit v jejím čele premiéra Keira Starmera.
14:24Aktualizovánopřed 34 mminutami

Neznámí lidé obsadili loď v Ománském zálivu a míří s ní k Íránu

Loď, která kotvila v Ománském zálivu, ve čtvrtek obsadili nepovolaní lidé a plují s ní do íránských teritoriálních vod, uvedla na síti X britská vojenská námořní služba. Incident se stal přibližně sedmdesát kilometrů severovýchodně od emirátského přístavu Fudžajra. Typ lodi ani pod čí vlajkou pluje služba neuvedla. Také není jasné, kdo se lodi zmocnil.
14:03Aktualizovánopřed 38 mminutami

Lotyšská premiérka Siliňová rezignuje

Lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignuje, oznámila ve čtvrtek dopoledne veřejnoprávní stanice LSM, podle níž tento krok znamená faktický konec vlády. Ta se rozpadla po odstoupení ministra obrany Andrise Sprúdse, který podle končící premiérky nezasáhl dostatečně rychle proti dvěma ukrajinským dronům, jež přiletěly z Ruska a zasáhly lotyšský sklad ropy.
10:42Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Vztahy Číny s USA jsou nejdůležitější na světě, shodli se Trump a Si Ťin-pching

Setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem skončilo po zhruba dvou hodinách, následně navštívili Chrám nebes. Poté se Trump zúčastnil státní večeře. Si Ťin-pching prohlásil, že vztahy mezi Čínou a USA jsou nejdůležitějšími bilaterálními vztahy na světě. Podle čínských médií ale Si během jednání uvedl, že země se mohou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval „chybně“ v otázce Tchaj-wanu.
03:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Kubě došlo palivo, v Havaně hořely barikády

V Havaně se ve středu večer konaly na řadě míst protesty kvůli stále delším blackoutům. Některé čtvrti kubánské metropole neměly elektřinu až 22 hodin, napsal server CiberCuba. Podle něj lidé místy zapálili barikády a bouchali v oknech do hrnců, což je způsob protestu oblíbený v Latinské Americe (cacerolazo). Ministr energetiky Vicente de la O Levy oznámil, že ostrov už nemá ani kapku nafty či topného oleje.
před 1 hhodinou

Eurovize znovu „objevuje“ národní jazyky

Posledních dvacet let je Eurovize spojována především s písněmi v angličtině. Ne vždy tomu tak ale bylo. Soutěž stojí na reprezentaci různých kultur a hudebních tradic evropských zemí, a zpočátku proto všechny zúčastněné státy vystupovaly ve svých národních jazycích. O tom, jak se jazyková „krajina“ na Eurovizi v průběhu desetiletí měnila, napsal pro kulturní projekt Artillery novinář Suspilne Culture Vinston Von.
před 2 hhodinami
