Kvůli incidentu s ruskými stíhačkami mimořádně zasedne Rada bezpečnosti OSN


21. 9. 2025Aktualizovánopřed 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Nedávným narušením estonského vzdušného prostoru třemi ruskými stíhačkami se bude v pondělí na mimořádném zasedání zabývat Rada bezpečnosti OSN (RB OSN), uvedla v neděli podle agentury AFP estonská diplomacie, která o svolání orgánu požádala.

„RB OSN se v pondělí 22. září sejde na naléhavě svolané schůzi, aby posoudila zjevné porušení estonského vzdušného prostoru Ruskem,“ citovala AFP z komuniké estonského ministerstva zahraničí. Je to poprvé za 34 let od přijetí Estonska do OSN, kdy tato členská země Severoatlantické aliance a Evropské unie požádala o svolání RB OSN, napsala agentura.

Tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm dvanáct minut, tvrdí Tallin. Rusko, které je stálým členem Rady bezpečnosti a má tedy právo veta, popřelo, že by jeho letouny vzdušný prostor pobaltské země narušily.

Ilustrační foto – stíhačky MiG-31

„Takové chování nezbytně vyžaduje mezinárodní reakci,“ prohlásil šéf estonské diplomacie Margus Tsahkna, podle kterého se Rusko snaží testovat odhodlání Evropy a NATO.

Estonská vláda se rozhodla požádat spojence o konzultace podle článku 4 smlouvy o Severoatlantické alianci kvůli narušení vzdušného prostoru země ruskými stíhačkami, oznámil premiér Kristen Michal v pátek. Tento článek předpokládá společné konzultace, pokud je ohrožena územní celistvost, politická nezávislost či bezpečnost kterékoli členské země.

Dříve v tomto měsíci o aktivaci tohoto článku požádalo Polsko kvůli vpádu dvou desítek ruských dronů do vzdušného prostoru země, ve které se nachází strategické překladiště západní pomoci pro Ukrajinu bránící se ruské agresi. V pátek polská pohraniční stráž informovala o další provokaci v podobě nízkého přeletu dvou ruských stíhaček nad těžařskou plošinou polské firmy na Baltu.

Stíhačky F-16 polské armády, ilustrační snímek
