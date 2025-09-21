Nedávným narušením estonského vzdušného prostoru třemi ruskými stíhačkami se bude v pondělí na mimořádném zasedání zabývat Rada bezpečnosti OSN (RB OSN), uvedla v neděli podle agentury AFP estonská diplomacie, která o svolání orgánu požádala.
Kvůli incidentu s ruskými stíhačkami mimořádně zasedne Rada bezpečnosti OSN
„RB OSN se v pondělí 22. září sejde na naléhavě svolané schůzi, aby posoudila zjevné porušení estonského vzdušného prostoru Ruskem,“ citovala AFP z komuniké estonského ministerstva zahraničí. Je to poprvé za 34 let od přijetí Estonska do OSN, kdy tato členská země Severoatlantické aliance a Evropské unie požádala o svolání RB OSN, napsala agentura.
Tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm dvanáct minut, tvrdí Tallin. Rusko, které je stálým členem Rady bezpečnosti a má tedy právo veta, popřelo, že by jeho letouny vzdušný prostor pobaltské země narušily.
„Takové chování nezbytně vyžaduje mezinárodní reakci,“ prohlásil šéf estonské diplomacie Margus Tsahkna, podle kterého se Rusko snaží testovat odhodlání Evropy a NATO.
Estonská vláda se rozhodla požádat spojence o konzultace podle článku 4 smlouvy o Severoatlantické alianci kvůli narušení vzdušného prostoru země ruskými stíhačkami, oznámil premiér Kristen Michal v pátek. Tento článek předpokládá společné konzultace, pokud je ohrožena územní celistvost, politická nezávislost či bezpečnost kterékoli členské země.
Dříve v tomto měsíci o aktivaci tohoto článku požádalo Polsko kvůli vpádu dvou desítek ruských dronů do vzdušného prostoru země, ve které se nachází strategické překladiště západní pomoci pro Ukrajinu bránící se ruské agresi. V pátek polská pohraniční stráž informovala o další provokaci v podobě nízkého přeletu dvou ruských stíhaček nad těžařskou plošinou polské firmy na Baltu.