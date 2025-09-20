Polsko v sobotu ráno vyslalo svá a spojenecká letadla, aby zajistila bezpečnost polského vzdušného prostoru poté, co Rusko zahájilo letecké útoky na západě Ukrajiny poblíž polských hranic. Při ruských útocích na Ukrajinu během noci z pátka na sobotu byli nejméně tři lidé zabiti, desítky dalších utrpěly zranění, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinský generální štáb uvedl, že ukrajinské drony poškodily ruské petrochemické podniky v Saratově a Samarské oblasti.
Polsko vyslalo letadla kvůli ruským útokům u hranic s Ukrajinou
„Polská a spojenecká letadla operují v našem vzdušném prostoru, zatímco pozemní protivzdušná obrana a radarové průzkumné systémy byly uvedeny do nejvyšší pohotovosti,“ napsalo operační velení armády členské země NATO. Tyto kroky označilo za preventivní.
V 05:40 SELČ byla téměř celá Ukrajina v pohotovosti kvůli varování ukrajinského letectva před ruskými raketovými a dronovými útoky. Krátce po 7:00 SELČ polské a spojenecké síly ukončily celou operaci poté, co ruské vzdušné údery proti Ukrajině přestaly, uvedlo polské velitelství.
Polsko tak zareagovalo den poté, co podle Varšavy ruské stíhačky porušily bezpečnou zónu polské těžební plošiny v Baltu. V pátek rovněž ruské stíhačky narušily vzdušný prostor Estonska, které se rozhodlo požádat spojence o konzultace podle článku 4 smlouvy o Severoatlantické alianci. Rusko v noci na sobotu odmítlo, že by jeho stíhačky narušily estonský vzdušný prostor. Šlo prý o plánovaný let z ruské Karélie na letiště v ruské enklávě Kaliningradu.
Nejméně tři mrtví při ruských útocích na Ukrajinu
Rusko během noci na sobotu vyslalo proti Ukrajině 40 raket a střel a 580 dronů. Nejméně tři lidé byli zabiti, desítky dalších utrpěly zranění, oznámil ukrajinský prezident Zelenskyj. Dříve ukrajinské úřady informovaly o jednom mrtvém a 26 raněných v Dněpropetrovské oblasti a o další oběti a dvou raněných v Chmelnycké oblasti. Podle Zelenského ruským úderům čelily i další regiony.
V Dnipru ruská raketa zasáhla panelový dům, píší ukrajinská média s odvoláním na starostu a šéfa oblastní správy Serhije Lysaka. Ten informoval o 26 raněných, jeden z nich – pětapadesátiletý muž – utrpěl popáleniny na 70 procentech těla a lékaři bojují o jeho život.
„Každý takový úder není vojenskou nutností, ale úmyslnou strategií Ruska k zastrašování civilistů a ničení naší infrastruktury. Proto je nutná silná mezinárodní reakce,“ napsal Zelenskyj. Vyzval spojence posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu, zvýšit dodávky zbraní, rozšířit sankce proti ruské vojenské mašinérii a sektorům, které ji financují. „Každé omezení Ruska znamená zachráněné životy,“ zdůraznil.
Ukrajinské letectvo upřesnilo, že Rusko proti Ukrajině vyslalo během noci na sobotu 579 dronů, osm raket Iskander-M či jejich severokorejské obdoby KN-23 a 32 střel s plochou dráhou letu Ch-101, které jsou vypouštěny z ruských bombardérů. Sestřelit se podařilo 552 dronů, dvě rakety a 29 střel. Ukrajina pak připustila zásahy v deseti místech.
„Během útoku nepřítel použil tradiční taktiku – současný úder na určené objekty velkým množstvím raket a bezpilotních letounů různých typů. Během úderu se taktické letectvo, zejména stíhačky F-16, efektivně vypořádalo s nepřátelskými střelami s plochou dráhou letu. Západní zbraně opět prokazují svou účinnost na bojišti,“ napsalo velení letectva.
Ukrajinské drony zasáhly ruskou rafinérii
V ruském Saratovu v noci zahřměly výbuchy, ukrajinské drony napadly místní rafinérii, kde zřejmě vypukl požár, uvedl server Ukrajinska pravda s odvoláním na záběry ze sociálních sítí. Saratovská rafinérie se naposledy stala terčem náletu v noci na 16. září, připomněl portál. Ruské ministerstvo obrany v sobotu tvrdilo, že se podařilo sestřelit 27 dronů nad Saratovskou oblastí, místní úřady informovaly o dočasném uzavření letiště v Saratovu a o jednom raněném. O škodách v rafinérii se nezmínily.
Ukrajinský generální štáb potvrdil, že drony napadly a poškodily strategické podniky agresora: rafinérii v Saratově, schopnou zpracovat sedm milionů tun ropy ročně, a také rafinérii v Nokujbyševsku o kapacitě 8,8 milionu tun ropy i další podnik v Samarské oblasti, který smíchává ruskou ropu o vysokém a nízkém obsahu síry na export. „Důsledky poškození se upřesňují. Všechny zasažené objekty se podílejí na zásobování ruských ozbrojených sil,“ podotkl štáb.
Nejefektivnějšími sankcemi proti Rusku jsou požáry v jeho rafinériích, ropných terminálech a skladištích ropy, prohlásil v půli září prezident Zelenskyj po sérii ukrajinských útoků proti ruským podnikům pro zpracování nebo přepravu suroviny, jejíž prodej Moskvě významnou měrou pomáhá financovat válku proti Ukrajině. Ukrajina se s pomocí Západu brání ruské agresi již tři a půl roku.