Ruští vojáci při operaci u Kupjansku na severovýchodě Ukrajiny využili podzemní potrubí k tomu, aby překonali řeku Oskil a území kontrolované Ukrajinci. O této akci, jejíž výsledky nejsou zcela jasné a do které Rusové nasadili lehátka na kolečkách a elektrokoloběžky, informuje na svém webu rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL). Upozornila, že hustá síť potrubí vede pod ukrajinským územím už od sovětských časů.
Rusové pronikli ke Kupjansku potrubím, pomohli si i koloběžkami, píše RFE/RL
RFE/RL připomíná, že potrubí k nečekanému průniku na nepřátelské území využili Rusové už dříve – nejprve v Avdijivce v Doněcké oblasti loni v lednu, kdy se do zalesněné části města dostali částečně zaplaveným tunelem na odvádění vody, a pomohli tak připravit půdu pro pozdější obsazení města.
Podobně Rusové Ukrajince zaskočili v Sudže letos v březnu, když se jejich skupina do města v Kurské oblasti vplížila nepoužívaným potrubím plynovodu. O několik týdnů později se ukrajinské síly z tohoto příhraničního ruského regionu stáhly.
Třetí potrubní přepadení
RFE/RL uvádí, že „třetím potrubním přepadením“ je právě operace u Kupjansku, kde ruské síly vystavují ukrajinské jednotky stále většímu tlaku. Město leží na řece Oskil, přičemž Ukrajinci od Kupjansku na jih kontrolují její západní břeh.
Během operace, která zřejmě vyvrcholila minulý týden, Rusové podle projektu DeepState blízkého ukrajinské armádě využili opuštěné sítě potrubí u obce Lyman Peršyj, jež leží na jimi ovládaném území asi dvacet kilometrů na severovýchod od Kupjansku. Vojáci vybavení speciálními pojízdnými lehátky, a kde to výška potrubí umožňovala, i elektrokoloběžkami, na cestě pod řekou Oskil během čtyř dnů dosáhli Radkivky na severním předměstí Kupjansku.
Pak mohli proniknout na jih do lesa, který kontrolují, a odtamtud se rozptýlit po Kupjansku. Analytici z DeepState uvedli, že po cestě měli infiltrátoři vybudovaná místa pro odpočinek, kde měli i zásoby proviantu. Poznamenali, že je škoda, že si ukrajinští velitelé nevzali ponaučení z případů z Avdijivky a Sudži a doufají, že tentokrát to nepovede k většímu průlomu.
Z potrubí se dostalo jen pár ruských vojáků, tvrdí Ukrajinci
Zástupci ukrajinské armády podzemní operaci částečně potvrdili, uvádí RFE/RL. Podle nich se ale podařilo dostat z potrubí jen hrstce vojáků, další Ukrajinci zabili nebo zajali. Po ukrajinském úderu prý už je potrubí neprůchodné.
Obrana proti takovým operacím je náročná kvůli tomu, že podzemní síť je velmi hustá a často je velmi těžké k potrubí dostat těžkou techniku (potřebnou) pro jeho ničení, řekl Jurij Fedorenko, velitel jednotky ze 429. samostatného pluku bezpilotních systémů. Podle serveru RBK Ukrajina jsou jen v okolí Kupjansku nejméně čtyři taková potrubí. Ukrajinští odborníci předpokládají, že ruští vojenští inženýři zřejmě disponují podrobnými mapami a schématy potrubních systémů.
Klíčový logistický uzel
Dění kolem Kupjansku se věnuje také web RBK Ukrajina, podle kterého se tam situace v posledních týdnech zhoršuje. Ukrajinci přiznávají, že Rusové jsou aktivní v severní části města, kam se infiltrovali z okupovaných míst kolem Radkivky a sousední Holubivky. Tento týden ale popřeli informace z ruských telegramových kanálů, podle kterých se ve městě bojuje. Ruští vojáci do města pronikají v civilním oblečení, aby splynuli s místními lidmi, a sledují například logistiku a přesuny ukrajinských jednotek nebo podnikají akce sloužící ruské propagandě.
Ruská armáda má na získání Kupjansku zájem kvůli tomu, že by to otevřelo cestu k městečku Kupjansk-Vuzlovyj ležícímu několik kilometrů na jih. Jde o důležitý železniční uzel a Rusko potřebuje vytvořit logistické a zásobovací cesty pro svá vojska v Donbasu.
Přes Kupjansk-Vuzlovyj vede železniční spojení mezi Donbasem a ruskou Bělgorodskou oblastí. Pokud by invazní armáda Kupjansk získala, zkomplikovalo by to situaci ukrajinské obrany dále na jih v oblasti Slovjansku a Kramatorsku. Dobytí Kupjansku by také Moskva mohla prezentovat jako jeden z výsledků letní ofenzivy, píše RBK Ukrajina.
Kupjansku se Rusové zmocnili zkraje své rozsáhlé invaze, kterou na rozkaz vládce Vladimira Putina zahájili v únoru 2022. Ukrajinci ale město po několika měsících při bleskové protiofenzivě v regionu dobyli zpět.