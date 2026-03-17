Výbuchy v Nigérii zabily nejméně 23 lidí, policie je vyšetřuje jako bombový útok

Nejméně 23 lidí zemřelo a 108 utrpělo zranění po sérii nejméně tří výbuchů ve městě Maiduguri na severovýchodě Nigérie. Policie podle agentur Reuters a AFP uvedla, že případ vyšetřuje jako možný sebevražedný bombový útok.
„Předběžné vyšetřování ukazuje, že bomby odpálili možní sebevražední útočníci,“ sdělila policie. První výbuch zasáhl poštu v centru města, další nedaleké oblíbené tržiště. O další explozi informovali svědci v oblasti místní univerzitní nemocnice. Možné útoky popsali také na východě města. Policie informovala, že posílila hlídky po celém městě a doplnila, že pokračuje ve vyšetřování okolností útoku.
Guvernér státu Borno Babagana Zulum vyzval obyvatele, aby zachovali klid. „Mé myšlenky a modlitby patří rodinám obětí a zraněným v důsledku těchto výbuchů. Je to naprosto odsouzeníhodný, barbarský a nelidský čin,“ prohlásil podle Reuters bezprostředně po útoku v hlavním městě státu Borno.
Nigerijská armáda dříve oznámila, že v pondělí brzy ráno odrazila na předměstí Maiduguri útoky osob, které označila jako islamistické ozbrojence. Armáda ani místní úřady neuvedly, zda se k útoku někdo přihlásil.
V tomto severonigerijském státě, stejně jako v sousedním Yobe, již více než deset let vedou povstání nigerijští džihádisté z hnutí Boko Haram a dalších ozbrojených skupin. Konflikt si dosud vyžádal více než čtyřicet tisíc mrtvých a přibližně dva miliony lidí kvůli němu musely opustit své domovy. Navíc se rozšířil do širší oblasti Čadského jezera a zasáhl také Kamerun, Čad a Niger.