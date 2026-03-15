Ozbrojenci v Nigérii zabili 20 lidí, ukradli dobytek a majetek

Při útoku ozbrojenců v centrální části Nigérie zemřelo 20 lidí. Útočníci nejprve přepadli vojenskou hlídku a poté vtrhli do nedaleké vesnice, kde ukradli velké množství dobytka a majetku. Uvedla to podle agentury AFP místní rozvojová organizace Kanam Development Association (KADA).
Skupina těžce ozbrojených mužů přepadla jednotku složenou z vojáků a místních milicí ve státě Plateau. Při útoku zahynulo 12 členů bezpečnostních sil, včetně dvou vyšších důstojníků, a osm členů milicí.
Stát Plateau a okolní oblasti jsou v posledních měsících centrem nepokojů, ke kterým patří střety mezi zemědělskými a pasteveckými komunitami a činnost ozbrojených gangů, místně označovaných jako bandité, kteří zabíjejí, unášejí, rabují a terorizují vesničany. Zhoršení bezpečnostní situace v severní polovině Nigérie přimělo prezidenta Bola Tinubu vyhlásit stav nouze.
USA situaci v regionu monitorují
Situaci v regionu sledují i Spojené státy, které loni na Štědrý den podnikly letecké útoky na údajné tábory zločinců a džihádistů v severozápadní Nigérii. Asi 200 amerických vojáků přijelo v únoru do země, aby školili nigerijskou armádu v boji proti džihádistickým skupinám.
KADA uvedla, že útoky tohoto druhu nejsou ojedinělé a místní komunity v pohraničních oblastech mezi státy Plateau, Taraba a Bauchi se v posledních třech až čtyřech letech opakovaně staly terčem útoků, krádeží dobytka, únosů a ničení majetku.