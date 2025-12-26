USA v Nigérii podnikly údery na ozbrojence Islámského státu


Spojené státy podnikly několik úderů na severozápadě Nigérie na cíle teroristů z takzvaného Islámského státu, informoval podle agentury Reuters americký prezident Donald Trump. Podle něj se teroristé dopouští masakrů na křesťanech, jeho země proto jednala v odvetě, dodal. Americké úřady podle agentury tvrdí, že akce se uskutečnila na žádost nigerijské vlády. Údery ve státě Sokoto měly zabít množství ozbrojenců, citoval Reuters informovaného činitele.

„Už dříve jsem varoval tyhle teroristy, že jestli neskončí s masovým vražděním křesťanů, sakramentsky za to zaplatí. A dnes (ve čtvrtek) večer se tak stalo,“ napsal Trump na své sociální síti.

Podle webu stanice CNN šéf Bílého domu dodal, že nedovolí, aby „radikální islámský terorismus“ bujel pod jeho vedením. Také pohrozil, že pokud zabíjení křesťanů bude pokračovat, mrtvých v Nigérii bude více.

Trump pohrozil Nigérii vojenským zásahem kvůli násilnostem na tamních křesťanech
Americký prezident Donald Trump

Americký ministr obrany Pete Hegseth akci na síti X okomentoval s tím, že je „vděčný za podporu a spolupráci nigerijské vlády“. Trump podle něj minulý měsíc mluvil jasně, když před „zabíjením nevinných křesťanů“ v Nigérii i jinde varoval.

Prezident USA tehdy v listopadu uvedl, že křesťanství v Nigérii čelí existenční hrozbě a zdůraznil, že za to jsou zodpovědní radikální islamisté. Nigerijský prezident Bola Ahmed Tinubu v tu dobu oponoval Trumpovu výroku, že jeho země nečiní dost proti pronásledování křesťanů a prohlásil, že ústava Nigérie zaručuje ochranu všech vyznání.

