V Nigérii se podařilo osvobodit 130 žáků unesených ozbrojenci


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

V Nigérii se podařilo osvobodit na 130 žáků, které v listopadu unesli ozbrojenci z katolické školy na východě této více než dvěstětřicetimilionové země, píše agentura AFP.

Ozbrojenci 21. listopadu unesli 303 dětí a dvanáct zaměstnanců internátní školy ve vesnici Papiri, která se nachází ve státě Niger. Asi padesát žáků následně uprchlo a začátkem prosince se vládě podařilo zajistit propuštění přibližně stovky školáků.

Jakým způsobem byli osvobozeni zbývající žáci, nebo jestli se vládě podařilo vyjednat jejich propuštění, není jasné. Podle mluvčího prezidentské kanceláře ale už v zajetí nezůstává žádné dítě.

Nigerijská vláda dosáhla propuštění stovky dětí unesených z katolické školy
Opuštěný autobus stojí před prázdnými třídami ve státě Niger

Nigérie je přes deset let dějištěm hromadných únosů. V roce 2014 unesli ozbrojenci z džihádistické organizace Boko Haram 276 studentek ve městě Chibok ve státě Borno, přičemž většina dívek byla z křesťanské komunity.

Od té doby země zaznamenala stovky dalších hromadných únosů, při nichž ozbrojené gangy útočí na civilní obyvatelstvo v nedostatečně střežených venkovských oblastech s cílem získat výkupné.

Čtyřiadvacet studentek se vrátilo domů. Únosy v Nigérii však pokračují
Nigerijská škola

Výběr redakce

Jednání ukrajinské delegace označil Witkoff za konstruktivní

Jednání ukrajinské delegace označil Witkoff za konstruktivní

18:51Aktualizovánopřed 9 mminutami
Piety i mše uctily oběti předloňské střelby na filozofické fakultě

Piety i mše uctily oběti předloňské střelby na filozofické fakultě

08:36Aktualizovánopřed 18 mminutami
USA zasahují proti tankeru směřujícímu do Venezuely

USA zasahují proti tankeru směřujícímu do Venezuely

17:38Aktualizovánopřed 20 mminutami
Vánoce nárůst nemocných zřejmě přibrzdí

Vánoce nárůst nemocných zřejmě přibrzdí

před 29 mminutami
Tresty za kriminalitu se změní. Někteří vězni se dostanou na svobodu

Tresty za kriminalitu se změní. Někteří vězni se dostanou na svobodu

před 1 hhodinou
Provoz vlaků v Praze byl po omezení kvůli krádeži kabelů plně obnoven

Provoz vlaků v Praze byl po omezení kvůli krádeži kabelů plně obnoven

10:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Nigérii se podařilo osvobodit 130 žáků unesených ozbrojenci

V Nigérii se podařilo osvobodit 130 žáků unesených ozbrojenci

před 1 hhodinou
Provizorium nemusí být problém, nebude-li dlouhé, zaznělo v Událostech, komentářích z ekonomiky

Provizorium nemusí být problém, nebude-li dlouhé, zaznělo v Událostech, komentářích z ekonomiky

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Jednání ukrajinské delegace označil Witkoff za konstruktivní

Za produktivní a konstruktivní označil v neděli zmocněnec amerického prezidenta Steve Witkoff rozhovory, které ukrajinská delegace v posledních třech dnech vedla na Floridě se zástupci Spojených států a Evropy. Američané v Miami jednali také se zástupci Kremlu, který rusko-ukrajinskou válku před téměř čtyřmi roky napadením sousední země odstartoval.
18:51Aktualizovánopřed 9 mminutami

USA zasahují proti tankeru směřujícímu do Venezuely

Spojené státy v neděli v mezinárodních vodách u pobřeží Venezuely zasahují proti dalšímu tankeru, píší agentury Bloomberg a Reuters. První zprávy hovořily o nalodění amerických vojáků na palubu lodi, později agentura Reuters napsala, že ji americká pobřežní stráž pronásleduje. V sobotu se americké ozbrojené síly jednoho tankeru zmocnily, což venezuelská vláda odsoudila jako únos a pirátství.
17:38Aktualizovánopřed 20 mminutami

Křesťané v Izraeli slaví advent po dvou letech války v klidnější atmosféře

Po dvou letech války prožívají i křesťané v Izraeli advent a vánoční svátky v poněkud klidnější atmosféře. V klášteře Latrun na pomezí židovského státu a Západního břehu se koledy zpívají arabsky. Arabové totiž tvoří většinu křesťanů v zemi. Nejrozšířenější světové náboženství je v Izraeli menšinovým. Kvůli populačnímu nárůstu židů a muslimů se podíl křesťanů dále snižuje.
před 26 mminutami

V Nigérii se podařilo osvobodit 130 žáků unesených ozbrojenci

V Nigérii se podařilo osvobodit na 130 žáků, které v listopadu unesli ozbrojenci z katolické školy na východě této více než dvěstětřicetimilionové země, píše agentura AFP.
před 1 hhodinou

Minuta ticha i vlajky na půl žerdi. Austrálie uctila památku obětí střelby

Australané drželi den smutku a rozjímání, aby uctili památku patnácti obětí střelby proti židovské komunitě, která se stala před týdnem na pláži Bondi Beach v Sydney. Po celé zemi se v neděli držela minuta ticha, kdy se kvůli pietě zastavilo i televizní a rozhlasové vysílání. Na deset tisíc lidí se účastnilo pietní akce na místě tragédie, kam přijel i premiér Anthony Albanese, jehož dav vypískal. Země se zároveň chystá prověřit pravomoci policie, píše Reuters.
12:00Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Washington údajně navrhuje třístranné rozhovory, podle Kremlu nejsou na stole

Američané podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského navrhli, aby se přímých jednání v Miami o možném konci ruské války na Ukrajině účastnili zástupci Spojených států, Ukrajiny i Ruska. Podle Kremlu ale třístranná jednání nejsou na stole. Američané s Ukrajinci na Floridě jednali v pátek, v sobotu se sešli s ruskou stranou. Ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev novinářům řekl, že jednání byla konstruktivní a budou pokračovat v neděli.
02:46Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Na muniční iniciativu dali podle Lipavského dárci sto miliard

Na muniční iniciativu pro Ukrajinu dárci věnovali sto miliard korun, dvěma až třemi miliardami přispělo Česko, sdělil v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS).
před 8 hhodinami

Putin je připraven jednat s Macronem, tvrdí mluvčí Kremlu

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle agentur Reuters a AFP v neděli uvedl, že ruský vládce Vladimir Putin je připraven na jednání s prezidentem Francie Emmanuelem Macronem, pokud bude oboustranná vůle. Macron podle AFP v pátek během summitu Evropské unie řekl, že bude užitečné opět s Putinem mluvit. Elysejský palác toto oznámení přivítal, informuje agentura AFP.
05:53Aktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...