V Nigérii se podařilo osvobodit 130 žáků unesených ozbrojenci

V Nigérii se podařilo osvobodit na 130 žáků, které v listopadu unesli ozbrojenci z katolické školy na východě této více než dvěstětřicetimilionové země, píše agentura AFP.
Ozbrojenci 21. listopadu unesli 303 dětí a dvanáct zaměstnanců internátní školy ve vesnici Papiri, která se nachází ve státě Niger. Asi padesát žáků následně uprchlo a začátkem prosince se vládě podařilo zajistit propuštění přibližně stovky školáků.
Jakým způsobem byli osvobozeni zbývající žáci, nebo jestli se vládě podařilo vyjednat jejich propuštění, není jasné. Podle mluvčího prezidentské kanceláře ale už v zajetí nezůstává žádné dítě.
Nigérie je přes deset let dějištěm hromadných únosů. V roce 2014 unesli ozbrojenci z džihádistické organizace Boko Haram 276 studentek ve městě Chibok ve státě Borno, přičemž většina dívek byla z křesťanské komunity.
Od té doby země zaznamenala stovky dalších hromadných únosů, při nichž ozbrojené gangy útočí na civilní obyvatelstvo v nedostatečně střežených venkovských oblastech s cílem získat výkupné.