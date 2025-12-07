Nigerijská vláda dosáhla propuštění stovky dětí unesených z katolické školy


před 38 mminutami|Zdroj: ČTK

Nigerijské vládě se podařilo zajistit propuštění stovky školáků, kteří byli ve skupině původně zhruba 300 dětí unesených minulý měsíc z katolické internátní školy sv. Marie ve vesnici Papiri. Oznámila to v neděli místní televize Channels Television, která podle agentury Reuters neposkytla podrobnosti o propuštění.

Agentura AFP s odvoláním na zdroj z OSN napsala, že žáci mají být v pondělí předáni místním vládním úředníkům. Propuštění propuštění stovky školáků AFP potvrdil také mluvčí nigerijského prezidenta Sunday Dare.

Nigerijská křesťanská asociace uvedla, že neidentifikovaní ozbrojenci unesli 21. listopadu 303 dětí a 12 zaměstnanců katolické internátní školy ve vesnici Papiri, která se nachází ve státě Niger. Padesát žáků následně uprchlo, ale od té doby nebyly žádné zprávy o tom, kde se nacházejí ostatní děti, z nichž některým není více než šest let, a pohřešovaní zaměstnanci školy.

Nigérie je už přes deset let dějištěm hromadných únosů. V roce 2014 unesli ozbrojenci z džihádistické organizace Boko Haram 276 studentek ve městě Chibok ve státě Borno, přičemž většina dívek byla z křesťanské komunity.

Od té doby země zaznamenala stovky dalších hromadných únosů, při nichž ozbrojené gangy útočí na civilní obyvatelstvo v nedostatečně střežených venkovských oblastech s cílem získat výkupné.

Čtyřiadvacet studentek se vrátilo domů. Únosy v Nigérii však pokračují
Nigerijská škola


