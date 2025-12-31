USA podle prezidenta Kolumbie bombardovaly továrnu ve Venezuele

Spojené státy ve venezuelském přístavním městě Maracaibo bombardovaly továrnu sloužící zřejmě k produkci kokainu. Na síti X to v úterý místního času (v noci na středu SEČ) napsal kolumbijský prezident Gustavo Petro. Agentura AFP poznamenala, že z Petrova sdělení není jasné, zda jde o stejné místo amerického dronového úderu ve Venezuele, o kterém bez upřesnění v posledních dnech hovořil prezident USA Donald Trump.
„Víme, že Trump bombardoval továrnu v Maracaibu, kde se, jak se obáváme, míchala koková pasta na výrobu kokainu,“ napsal Petro. Koková pasta je prvním krokem k získání kokainu z listů koky. Pasta se rovněž míchá s tabákem či marihuanou.
Trump se o útoku ve Venezuele zmínil v pátek v rozhovoru s rádiem WABC, který zprvu neupoutal velkou pozornost. Novináři se poté Trumpa na útok ptali v pondělí, kdy prezident potvrdil útok na přístavní oblast, kde se podle něj nakládají lodě drogami. Odmítl však sdělit podrobnosti, mimo jiné to, kdo útok podnikl. Deník The New York Times (NYT) a stanice CNN s odvoláním na své zdroje v úterý informovaly o tom, že za úderem stála americká Ústřední zpravodajská služba (CIA).
Jedná se o první známý útok na venezuelské pevnině, který Spojené státy podnikly od září, kdy v Karibském moři zahájily vzdušné údery na lodě, jejichž posádky viní z pašování drog do USA. Trump už v říjnu oznámil, že povolil CIA podnikat tajné akce ve Venezuele a nařídil agentuře, aby se připravila na různé potenciální mise.
Washington tvrdí, že se venezuelský vládce Nicolás Maduro podílí na obchodu s drogami. Caracas obvinění odmítá a varuje, že se Spojené státy navýšením počtu vojáků a vojenské techniky v Karibiku a zásahy proti venezuelským lodím připravují na agresi proti Venezuele. USA podle venezuelské vlády usilují o násilnou změnu režimu s cílem zmocnit se obrovských ropných zásob země.
Na počátku prosince Trump varoval, že americké pozemní operace proti drogovým kartelům v Latinské Americe začnou brzy, a to nejen ve Venezuele. Konkrétně zmínil Kolumbii, jejíž vláda to označila za vměšování a ohrožení suverenity. Tamní levicový prezident Petro zároveň pozval Trumpa na návštěvu s tím, že mu ukáže, jak kolumbijská vláda bojuje proti drogovým kartelům.