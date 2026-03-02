V Kuvajtu havarovalo několik amerických stíhaček, říká tamní úřad

Na sociálních sítích kolují záběry zachycující havárii amerického stíhacího letounu F-15 nad Kuvajtem. Podle kuvajtského resortu obrany havarovalo více strojů, piloti jsou ale v pořádku, napsala agentura Reuters. Washington se k události zatím nevyjádřil. Svědci v metropoli Kuvajtu ráno informovali o kouři nad čtvrtí, kde se nachází americké velvyslanectví. Podle AP hoří i uvnitř areálu ambasády.
Video zachycuje dvoumotorový letoun, který se spirálovitě vrhá do vývrtky a havaruje asi deset kilometrů od americké letecké základny Alího al-Salema. Podle analýzy CNN se stroj jeví jako F-15, ačkoli jeho původ zůstává nejasný. Podle serveru Times of Israel se alespoň jednomu pilotovi podařilo z letadla katapultovat.
V Kuvajtu o víkendu přišli o život nejméně tři američtí vojáci. Kouř nad kuvajtskou čtvrtí popisoval v pondělí jeden z pracovníků ambasády žijící nedaleko velvyslanectví. AP původně informovala, že se neví, jestli byla zasažena právě americká ambasáda, pak ale napsala, že uvnitř areálu byl vidět kouř i oheň.
„Nad Kuvajtem přetrvává hrozba raketových útoků a útoků bezpilotních letounů. Nevstupujte na území velvyslanectví. Ukrývejte se ve svých domovech, v nejnižším možném patře a daleko od oken. Nevycházejte ven. Zaměstnanci amerického velvyslanectví se ukrývají na místě,“ píše se v prohlášení velvyslanectví citovaném AFP.
Íránská odveta
Spojené státy a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlý útok na cíle Íránu. Teherán odpověděl odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základny v regionu. Ty se kromě Kuvajtu nacházejí také ve Spojených arabských emirátech, Saúdské Arábii, Bahrajnu, Kataru a Jordánsku.
Při operaci nazvané Epic Fury byli zabiti íránský nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí, exprezident Mahmúd Ahmadínedžád, vrchní velitel revolučních gard Mohammad Pakpúr nebo ministr obrany a šéf zpravodajských služeb.
