Nové vedení Íránu chce jednat, souhlasím, řekl Trump


1. 3. 2026Aktualizovánopřed 14 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters, Times of Israel

Americký prezident Donald Trump souhlasí s jednáním s íránskými představiteli, kteří přežili americké a izraelské údery z posledních dvou dnů, řekl v rozhovoru pro časopis The Atlantic. Poznamenal, že k tomu měli přistoupit už dříve. Čekali podle něj příliš dlouho, napsala agentura Reuters. V jiném rozhovoru šéf Bílého domu sdělil, že americké a izraelské údery zabily 48 vysokých íránských činitelů. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu s pokračováním úderů počítá.

„Chtějí jednat a já jsem s tím souhlasil, takže s nimi budu jednat. Měli to udělat dřív,“ řekl podle časopisu Trump, aniž by odpověděl na otázku, kdy by se rozhovory mohly uskutečnit. „To vám nemůžu říct,“ uvedl.

Server Times of Israel připomíná, že krok přichází den po oznámení zabití ajatolláha Chameneího, který je jedním z 48 zabitých představitelů. Trump s The Atlantic mluvil v neděli 9:30 floridského času.

Íránským vůdcem bude dočasně ajatolláh Arafí
Ajatolláh Alireza Arafí na audienci u papeže Františka (květen 2022)

Netanjahu: Bude to jen eskalovat

Ochotu jednat projevil podle ománského ministerstva zahraničí také šéf íránské diplomacie Abbás Arakčí. Arakčí podle Ománu v telefonátu se šéfem ománské diplomacie Badrem Busaídím vyjádřil „otevřenost íránské strany vůči každé vážně míněné snaze, která by přispěla k zastavení eskalace a k návratu ke stabilitě“.

K návratu k jednacímu stolu vyzval i samotný Omán, který v uplynulých týdnech zprostředkovával jednání mezi USA a Íránem.

Netanjahu odpoledne podle agentury AFP řekl, že nařídil, aby údery proti Íránu pokračovaly. „V příštích dnech to bude jen eskalovat,“ uvedl o izraelských úderech. Dodal, že izraelská armáda proti Íránu nasadila svou „plnou sílou, jako nikdy před tím“.

Protesty ve světě proti úderům v Íránu
V rozhovoru, který Trump poskytl odpoledne SEČ stanici Fox News, si pochvaloval výsledky sobotních izraelských a amerických úderů. „Jde to rychle. Nikdo nevěřil v úspěch, kterého jsme dosáhli. Jeden výstřel a 48 vůdců je pryč,“ řekl Trump.

V dalším rozhovoru, který poskytl stanici CNBC, Trump řekl o vojenské akci proti Íránu, že se věci „vyvíjí velmi pozitivním způsobem“.

Údery Izraele a USA zabily desítky íránských představitelů
Vzdušný úder v Teheránu (1. 3. 2026)

Podle AFP izraelská armáda v neděli informovala o zabití čtyřiceti íránských vysokých představitelů. Írán potvrdil smrt šesti předních činitelů včetně právě Chameneího, ministra obrany či náčelníka revolučních gard. Íránská média také informovala, že zemřeli někteří rodinní příslušníci Chameneího.

Podle průzkumu agentury Ipsos pro Reuters podporu úderům proti Íránu vyjadřuje 27 procent Američanů. Nesouhlasí s nimi pak 43 procent respondentů a 29 procent o vojenském zásahu nemá jasný názor. Agentura začala oslovovat respondenty v sobotu po začátku úderů na Írán.

