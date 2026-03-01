Doprava přes Hormuzský průliv je minimální, píše Bloomberg. Hrozí zdražení ropy


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila, píše agentura Bloomberg s tím, že podle íránských médií je tato klíčová námořní tepna „prakticky uzavřena“. Přes Hormuzský průliv při běžném provozu prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Podle tržní analytičky Helimy Croftové z RBC Capital Markets v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.

„Konečný dopad dnešní vojenské akce na cenu ropy bude pravděpodobně záviset na tom, zda se Íránská revoluční garda pod tlakem leteckých útoků vzdá, nebo zda bude pokračovat v eskalaci konfliktu, aby výrazně zvýšila náklady na druhou operaci Washingtonu zaměřenou na změnu režimu za něco málo přes dva měsíce,“ sdělila Croftová agentuře Reuters.

„Podle našich informací regionální lídři varovali Washington před riziky další konfrontace s Íránem a naznačili, že cena ropy přesahující sto dolarů za barel představuje jasné a bezprostřední nebezpečí,“ dodala analytička.

Několik tankerů se v sobotu otočilo zpět a další plavidla vyčkávala u vjezdu do průlivu. Lodě podle Bloombergu zachytily rádiové vysílání údajně od íránského námořnictva oznamující zákaz tranzitu, ačkoliv Teherán nevydal žádné formální oznámení o oficiálním uzavření oblasti.

Izrael a USA letecky útočily na Írán, ten pak ostřeloval základny USA v regionu
Stoupající kouř v Teheránu po úderech Izraele

Plavba není bezpečná

Podle íránské agentury Tasnim je ale průliv „fakticky uzavřen“. Revoluční gardy varovaly lodě, že plavba oblastí není bezpečná. Německý rejdař Hapag-Lloyd následně oznámil, že kvůli „oficiálnímu uzavření“ přerušuje plavby přes průliv. Přesto některé tankery podle Bloombergu v omezeném počtu dále pokračovaly, byť byl provoz výrazně slabší než obvykle.

Spojené státy mezitím varovaly lodní společnosti, aby se plavidla držela nejméně třicet námořních mil od jejich vojenských aktiv v regionu. Japonská společnost Nippon Yusen už dříve své flotile doporučila, aby se průlivu vyhnula.

Řecko vyzvalo svou rozsáhlou obchodní flotilu k přehodnocení plavebních plánů. Řecké ministerstvo dopravy také doporučilo připravit se na použití konvenčních navigačních metod bez elektroniky kvůli riziku rušení.

Írán má tisíce raket, esem v rukávu je Hormuz
Íránské vojenské cvičení u Hormuzského průlivu v roce 2022

Vliv na ceny ropy je patrný už teď. Burzy jsou o víkendu uzavřené, ale maloobchodní obchodní produkt společnosti IG Group podle Bloombergu oceňoval americkou lehkou ropu WTI v sobotu večer o více než osm procent výše.

Problémy se netýkají jen ropných tankerů, ale i zkapalněného zemního plynu (LNG) a kontejnerových plavidel. Nejméně tři tankery s plynem směřující do Kataru nebo z něj podle dat ze sledování trasy přerušily plavbu, aby se průlivu vyhnuly. Katar je druhým největším vývozcem LNG na světě a jeho dodávky musejí průlivem projít na cestě do Asie a Evropy. Někteří rejdaři podle makléřů zvažují i zrušení již sjednaných cest do regionu s odkazem na válečné doložky ve smlouvách.

