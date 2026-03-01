Afghánistán střílí na pákistánské stíhačky, zatímco konflikt se stupňuje

Afghánistán uvedl, že střílel na pákistánské stíhačky v Kábulu poté, co v neděli otřásly hlavním městem výbuchy a střelba, informuje Reuters. To ještě více prohloubilo nestabilitu v regionu, který je rozbouřený americko-izraelskými útoky na Írán a odvetnými útoky na americké cíle v zemích Perského zálivu. Stát ovládaný Tálibánem byl v uplynulém týdnu terčem pákistánských útoků na vládní zařízení poté, co byl obviněn z toho, že poskytuje útočiště militantům, což však dle Reuters popírá.
Před svítáním se v některých částech Kábulu ozývaly výbuchy, po nichž následovala střelba, uvedl svědek agentury Reuters. Nebylo jasné, co bylo terčem útoku a zda došlo k obětem na životech.
Mluvčí talibánské vlády Zabihullah Mujahid uvedl, že zvuky byly výsledkem útoku afghánských sil na pákistánská letadla nad hlavním městem.
„V Kábulu byly provedeny útoky protivzdušné obrany proti pákistánským letadlům. Obyvatelé Kábulu by se neměli obávat,“ řekl Mujahid.
Úřad pákistánského premiéra, ministerstvo informací a armáda na žádosti o komentář nereagovaly.
Afghánistán oznámil odvetné operace za letecké údery
Násilí následuje po leteckých úderech v Afghánistánu, které podle Pákistánu byly namířeny proti militantní infrastruktuře. Afghánistán označil údery za porušení suverenity a oznámil odvetné operace podél společné hranice, píše Reuters.
Nejtěžší boje mezi sousedy za poslední roky vyvolaly obavy z vleklého konfliktu podél jejich 2 600 kilometrů dlouhé hranice, přičemž několik zemí, včetně Kataru a Saúdské Arábie, vyzvalo k zdrženlivosti a nabídlo pomoc při zprostředkování příměří.
Írán, který hraničí s Afghánistánem i Pákistánem, nabídl pomoc při zprostředkování dialogu, než byl v sobotu sám napaden Izraelem a USA, které se snaží oslabit íránskou vojenskou sílu.
Obvinění a eskalace
Pákistán tvrdí, že Afghánistán poskytuje útočiště militantům z Tehreek-e-Taliban Pakistan, kteří podle něj vedou povstání uvnitř Pákistánu.
Afghánistán toto obvinění popřel s tím, že nedovolí, aby bylo afghánské území využíváno proti jiným zemím, a že bezpečnostní problémy Pákistánu jsou vnitřní záležitostí, uvádí Reuters.
Pákistánské bezpečnostní zdroje uvedly, že operace „Ghazab Lil Haq“, což znamená „Hněv za pravdu“, pokračuje a že pákistánské síly zničily afghánské stanoviště a tábory. Obě strany hlásí těžké ztráty a uvádějí odlišné počty obětí. Agentura Reuters nemohla tyto tvrzení nezávisle ověřit.
Diplomatické úsilí se zintenzivnilo. Saúdská Arábie, Rusko, Čína, Evropská unie a Organizace spojených národů vyzývají k zdrženlivosti a k jednání. USA uvedly, že podporují právo Pákistánu na sebeobranu.
Pákistánský ministr obrany Khawaja Muhammad Asif popsal boje jako „otevřenou válku“. Afghánský ministr vnitra Sirajuddin Haqqani uvedl, že konflikt bude „velmi nákladný“. Řekl, že do bojů jsou zapojeny pouze jednotky na frontové linii a že země ještě plně nerozmístila své vojenské síly.