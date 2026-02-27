Pákistán podle AFP zaútočil na vojenské základny Talibanu v Afghánistánu

Pákistánské letectvo zaútočilo na vojenské základny Talibanu v Afghánistánu. Výbuchy jsou podle agentury AFP hlášeny z Kábulu a provincií Kandahár a Paktía. Podle Islámábádu jde o odvetu za afghánské údery podél společné hranice. Vztahy mezi oběma zeměmi jsou napjaté od loňského října, kdy při hraničních střetech zahynuly desítky lidí. Pákistán viní svého souseda z podpory odnože hnutí Taliban, která chce svrhnout vládu v Islámábádu a nahradit ji režimem radikálního islámu.
Taliban tvrdí, že dobyl několik pákistánských kontrolních stanovišť v pohraničních oblastech. Jeho představitelé bez důkazů hovoří o zabitých a zajatých vojácích. Pákistánská strana podrobnosti zpochybnila, uvedla však, že její armáda zahájila „silnou a účinnou reakci“.
Afghánistán i Pákistán ve čtvrtek přiznaly boje v pohraničních oblastech. Prohlášení Kábulu a Islámábádu se však neshodují na přesném vývoji situace na místě a rozsahu vzájemných ztrát a zisků, píše Deutsche Welle (DW).
„V reakci na opakované povstání a vzpoury pákistánské armády byly zahájeny rozsáhlé útočné operace proti pákistánským vojenským základnám a vojenským zařízením podél linie Durand,“ uvedl mluvčí vlády Talibanu Zabihullah Mujahid na síti X. Kábul to označil za „neoprávněný vpád“.
Durandova linie je název pro 2 611 kilometrů dlouhou hranici obou zemí, kterou Afghánistán neuznává. Afghánské ministerstvo obrany uvedlo, že operace probíhají v pěti provinciích. Zástupce mluvčího vlády Talibanu Hamdullah Fitrat tvrdí, že bylo zabito „až 55“ pákistánských vojáků, přičemž ostatky 23 z nich byly převezeny zpět do Afghánistánu. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit, stejně jako prohlášení Kábulu o zajatých pákistánských vojácích.
Podle DW se jedná o nejnovější eskalaci násilí mezi znepokojenými sousedy. Naposledy se Pákistán a Afghánistán střetly v neděli, pákistánské letectvo provedlo útoky na afghánském území. Obě strany také v úterý hlásily přeshraniční střelbu, ale bez obětí.