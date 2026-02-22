Pákistán uvedl, že podnikl údery proti ozbrojencům podél hranice s Afghánistánem

Pákistán podnikl údery podél hranice s Afghánistánem, jejichž cílem byly skrýše ozbrojenců, které viní z nedávných útoků na pákistánském území. Podle agentury AP to v noci na neděli oznámil Islámábád; podrobnosti k úderům nesdělil. Zprávy na sociálních sítích naznačují tomu, že údery provedl na území Afghánistánu, podotkla AP. Kábul se zatím k těmto informacím nevyjádřil.
Pákistánský ministr informací Attáulláh Tarár na síti X napsal, že armáda podnikla vojenské operace proti sedmi táborům a úkrytům pákistánské odnože radikálního islamistického hnutí Taliban, známé jako Tehríke Taliban Pákistán (TTP), a jí přidružených skupin. Terčem úderu podle něj bylo také teroristické uskupení Islámský stát (IS).
Tarár tato uskupení obvinil z nedávných útoků na pákistánském území včetně sebevražedného útoku ze začátku února, který v mešitě na kraji Islámábádu v době páteční modlitby zabil tři desítky lidí. K útoku se vzápětí přihlásil IS. Jiný sebevražedný atentátník před několika dny narazil vozem naloženým výbušninami bezpečnostního stanoviště v provincii Chajbar Pachtunchvá na severozápadě Pákistánu, přičemž zabil jedenáct vojáků a dítě, podotkla AP. V sobotu podle ní sebevražedný útočník zabil dva vojáky na severozápadě země.
Pákistán opakovaně naléhal na afghánský režim Talibanu, aby zamezil využívání afghánského území teroristickými skupinami k útokům v Pákistánu, ale Kábul proti nim nepodnikl žádné podstatné kroky, uvedl dále pákistánský ministr.
Pákistán v posledních letech zaznamenal narůstající vlnu ozbrojeného násilí, což vedlo k napjatým vztahům se sousedním Afghánistánem. Neklidný severozápad Pákistánu je častým dějištěm útoků připisovaných TTP, která chce svrhnout vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Islámábád obviňuje afghánské úřady, že členům TTP poskytují útočiště, což Kábul odmítá. TTP je oddělená od afghánského Talibanu, který se k moci vrátil v roce 2021, ale je s ním úzce spojená, podotkla AP.
Vztahy mezi sousedními zeměmi podle ní zůstávají napjaté od loňského října, kdy při pohraničních střetech zahynuly desítky vojáků, civilistů a ozbrojenců. Katarem a Tureckem zprostředkované příměří se z velké části dodržuje, ale rozhovory nevedly k formální dohodě, podotkla agentura.