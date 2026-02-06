Atentátník v mešitě v Islámábádu zabil desítky lidí

Sebevražedný atentátník v šíitské mešitě v době páteční modlitby na okraji Islámábádu zavraždil nejméně 31 lidí a více než devadesát zranil, informovala agentura AFP s odkazem na bezpečnostní zdroje. Útočník byl těsně předtím, než bombu odpálil, zastaven u vchodu do mešity.
Snímky z místa ukazují zakrvácená těla ležící na koberci uvnitř budovy, kolem nich jsou střepy, trosky a panikařící věřící. Další desítky zraněných ležely v zahradě před mešitou, zatímco lidé volali o pomoc, píše agentura Reuters.
Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf a ministr vnitra Mohsin Nakvi útok odsoudili a vyjádřili soustrast rodinám obětí. Nakvi požádal úřady, aby poskytly nejlepší lékařskou péči zraněným, kteří byli přiváženi do různých městských nemocnic.
Nikdo se k výbuchu bezprostředně nepřihlásil, ale podezření pravděpodobně padne na ozbrojence z militantní organizace Tehríke Taliban Pákistán (TTP) nebo na teroristickou organizaci Islámský stát (IS), která byla obviňována z předchozích útoků na šíitské věřící, napsal Reuters.
Tyto militantní skupiny se často zaměřují na bezpečnostní síly a civilisty po celém Pákistánu. V listopadu sebevražedný atentátník odpálil bombu před soudní budovou v Islámábádu. Útok si vyžádal dvanáct obětí a 37 dalších lidí zranil.
Pákistán zaznamenává narůstající vlnu ozbrojeného násilí, což vedlo k napjatým vztahům se sousedním Afghánistánem. Neklidný severozápad Pákistánu je častým dějištěm útoků připisovaných TTP, která chce svrhnout vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Islámábád obviňuje afghánské úřady, že členům TTP poskytují útočiště. Kábul taková obvinění odmítá, a naopak viní Islámábád, že podporuje teroristické skupiny, zejména odnož teroristické organizace IS.