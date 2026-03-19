Kreml podporuje a vyzbrojuje Teherán, tvrdí zpravodajské služby


před 33 mminutami|Zdroj: ČT24
Horizont ČT24: Ruské zapojení do války na Blízkém východě
Z Íránu se stává nová Ukrajina, a to ve smyslu kolbiště velmocí, které spolu nebojují napřímo. V konfliktu na Blízkém východě si ale Moskva s Washingtonem vyměnily role. Spojené státy – stejně jako před čtyřmi lety Moskva – doufaly v rychlou operaci. To jim shodně nevyšlo. Kreml nyní podle zpravodajských služeb výrazně podporuje a také přímo vyzbrojuje Teherán. Oddaluje tak pád režimu ajatolláhů a Bílý dům nutí pokračovat v konfliktu a vyčerpávat zásoby zbraní.

Ruské ministerstvo pro mimořádné situace před dvěma lety tvrdilo, že do Íránu dováží humanitární materiál. Zpravodajci jsou si ale jisti, že stejná letadla nyní převážejí i jiné zboží. Některé v Dubaji sestřelené drony vypuštěné z Íránu na sobě mají nápisy v azbuce. Jde o v Rusku vyrobené stroje Geran 2 – což je íránský Šáhed modernizovaný podle zkušeností z ukrajinského bojiště.

Rusko rozšiřuje sdílení zpravodajských informací a vojenskou spolupráci s Íránem – poskytuje satelitní snímky a vylepšenou technologii dronů, aby pomohlo Teheránu s údery na americké síly, uvádí deník The Wall Street Journal.

Íránský ministr bezpečnosti je po smrti, Izrael hlásí oběti
Poškozený byt po zásahu íránským projektilem, střední Izrael, 18. března 2026

Podle listu dnes Moskva dělá pro Teherán přesně to, co západní spojenci pro Kyjev – předává ozbrojeným silám satelitní snímky a informace o umístění amerických radarů v regionu.

Cílené raketové údery už mířily na systémy včasného varování rozmístěné v Jordánsku, Bahrajnu, Kuvajtu nebo Ománu. A několik jich zničily. Obrana těch zbývajících navíc spotřebovává značné množství antiraket a vytváří tlak na zásoby, kterými Spojené státy disponují.

Válka na Blízkém východě ohrozí dodávky zbraní pro Ukrajinu

„Trvající konflikt na Blízkém východě nevyhnutelně ohrozí dodávky zbraní pro Ukrajinu. Zásoby raket do protivzdušné obrany se v amerických skladech podle ukrajinského prezidenta začínají zmenšovat. V prvních dnech při útocích Íránu podle něj země Perského zálivu využily tolik raket, kolik americké firmy vyrobí za celý rok,“ uvedla zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová.

Rusko si pomocí Íránu uvolní ruce. Pozornost světa směrem k Ukrajině se zmenší a tamní zásoby antiraket nevystačí na eliminaci dalších a dalších vln vzdušných útoků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předtím varuje – a zároveň nabízí zkušenosti a pomoc s protidronovou obranou.

Zelenskyj nabídl spojencům až polovinu ukrajinské produkce záchytných dronů
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovořil v britském parlamentu

V současnosti jsou už podle Kyjeva ve Spojených arabských emirátech, Kataru, Saúdské Arábii a Kuvajtu na dvě stovky ukrajinských specialistů. Tři desítky dalších jsou údajně připraveny rychle vyrazit pomoci vybudovat obranu proti dronům do států, které o to požádají.

Procházková: Ruská pomoc není tak významná, aby udržela íránský režim při životě

„Rusové navenek deklarují, že s touto válkou nemají nic společného, ale přitom se nezříkají svého spojenectví s Íránem. Ale určitě Teheránu pomáhají poskytováním zpravodajských informací a satelitních snímků,“ sdělila v Horizontu ČT24 redaktorka Deníku N Petra Procházková.

„Válka v Íránu pro Rusko přišla doslova na poslední chvíli. Ruské síly byly od ledna na Ukrajině pasivní, nedokázaly získávat nová území a docházely jim peníze. Vše, co ten konflikt přináší pro Rusko, je pozitivní,“ říká.

Slabší íránský režim bude určitě lepší než silnější, říká Macinka
Petr Macinka

Procházková také podotýká, že Rusové přicházejí o mnoho svých spojenců, jako jsou například Venezuela nebo Sýrie. Írán je tak podle ní pro Moskvu významný geopolitický spojenec. „Nicméně Rusko jako partner se v této válce Íránu neosvědčilo, protože ta pomoc není tak významná a neudrží íránský režim při životě,“ uzavírá.

Aktuálně z rubriky Svět

Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři se stal terčem útoku

Ceny ropy ve čtvrtek pokračují v růstu kvůli útokům na energetickou infrastrukturu na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent si krátce po 08:00 SEČ připisovala zhruba 6,5 procenta a dostala se nad 114 dolarů (přes 2400 korun) za barel. Ve středu zdražila o zhruba čtyři procenta. Navíc čelil útoku důležitý exportní bod na pobřeží Rudého moře. O třetinu poskočily ve čtvrtek ráno vzhůru i ceny plynu pro evropský trh. Následně lehce poklesly.
08:14Aktualizovánopřed 1 mminutou

Omezení prodeje a dvojí ceny. Na Slovensku začalo platit nařízení o naftě

Na Slovensku začalo ve čtvrtek platit nařízení o omezení při prodeji nafty a o dvojích cenách tohoto paliva. Příslušné rozhodnutí kabinetu premiéra Roberta Fica (Smer) ze středy, které bude platit 30 dnů, bylo zveřejněno ve sbírce zákonů. V praxi by řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou měli na Slovensku platit vyšší cenu za naftu než domácí motoristé.
před 32 mminutami

Arménie odmítla před volbami ruskou „humanitární pomoc“. EU do země vyšle misi

Arménii čekají za tři měsíce parlamentní volby a země již nyní žádá Evropskou unii o pomoc v boji s hybridními hrozbami. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová Jerevanu vyhoví – už oznámila vyslání speciálního týmu. Podobná unijní mise působila i před rokem v Moldavsku. Moskva mezitím Jerevanu nabídla „humanitární pomoc“, kterou ale Arménie odmítla. Jedna ze zapojených organizací se totiž měla dříve podílet na vměšování právě do moldavských voleb.
před 3 hhodinami

Macron vyzval k zastavení útoků na energetické objekty na Blízkém východě

Francouzský prezident Emmanuel Macron po telefonátu se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem a katarským emírem Tamímem bin Hamadem Sáním vyzval k zastavení útoků na civilní infrastrukturu na Blízkém východě, zejména na vodárenské a energetické objekty. Šéf Elysejského paláce o tom ve čtvrtek informoval na svém účtu na sociální síti X. Trump na sociální síti Truth Social napsal, že USA nevěděly nic o středečním izraelském útoku na íránskou infrastrukturu pro těžbu plynu v poli Jižní Pars v Perském zálivu.
01:16Aktualizovánopřed 4 hhodinami

„Ochránce společnosti“ Orbán potřebuje hlasy rodin a seniorů

Maďarský premiér Viktor Orbán bude v polovině dubna usilovat o svůj šestý mandát, přičemž zemi vládne nepřetržitě od roku 2010. U moci se drží díky důrazu na sociální a rodinnou politiku, snaží se vykreslit jako aktivní ochránce společnosti. „Svou vládu představuje jako obranu Maďarska, ochranu suverenity a historické kontinuity,“ říká historik Andrej Tóth. Orbánovi se současně za dobu vládnutí podařilo zakročit proti veřejnoprávním médiím, soudům, nevládním organizacím či právům menšin.
před 4 hhodinami

Íránský ministr bezpečnosti je po smrti, Izrael hlásí oběti

Íránský raketový útok v Izraeli zabil dva lidi, napsal s odkazem na záchrannou službu server The Times of Israel (ToI). V Dubaji se večer podle novinářů agentury AFP ozvalo několik explozí, podle úřadů protivzdušná obrana sestřelovala íránské drony a rakety. Teherán cílí na městské oblasti v Perském zálivu kvůli přesunu amerických sil, tvrdí podle al-Džazíry íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Teherán také potvrdil zabití ministra bezpečnosti Esmáíla Chatíba.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Ruské drony zasáhly v Oděse obytné domy, ve Lvově sídlo tajné služby

Ruské drony v noci na čtvrtek zasáhly obytné domy v jihoukrajinské Oděse, uvedly tamní úřady. Tři lidé utrpěli zranění. V západoukrajinském Lvově ruský bezpilotní letoun ve středu večer zaútočil na sídlo vedení tajné služby SBU. Ze Sevastopolu na Ruskem okupovaném Krymu je po ukrajinském dronovém útoku údajně hlášen jeden mrtvý. Ukrajinské letectvo ráno na síti telegram oznámilo, že v noci zaútočilo Rusko 133 drony, z nichž více než sto obrana zlikvidovala.
před 7 hhodinami
