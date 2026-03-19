Kreml podporuje a vyzbrojuje Teherán, tvrdí zpravodajské služby

Z Íránu se stává nová Ukrajina, a to ve smyslu kolbiště velmocí, které spolu nebojují napřímo. V konfliktu na Blízkém východě si ale Moskva s Washingtonem vyměnily role. Spojené státy – stejně jako před čtyřmi lety Moskva – doufaly v rychlou operaci. To jim shodně nevyšlo. Kreml nyní podle zpravodajských služeb výrazně podporuje a také přímo vyzbrojuje Teherán. Oddaluje tak pád režimu ajatolláhů a Bílý dům nutí pokračovat v konfliktu a vyčerpávat zásoby zbraní.
Ruské ministerstvo pro mimořádné situace před dvěma lety tvrdilo, že do Íránu dováží humanitární materiál. Zpravodajci jsou si ale jisti, že stejná letadla nyní převážejí i jiné zboží. Některé v Dubaji sestřelené drony vypuštěné z Íránu na sobě mají nápisy v azbuce. Jde o v Rusku vyrobené stroje Geran 2 – což je íránský Šáhed modernizovaný podle zkušeností z ukrajinského bojiště.
Rusko rozšiřuje sdílení zpravodajských informací a vojenskou spolupráci s Íránem – poskytuje satelitní snímky a vylepšenou technologii dronů, aby pomohlo Teheránu s údery na americké síly, uvádí deník The Wall Street Journal.
Podle listu dnes Moskva dělá pro Teherán přesně to, co západní spojenci pro Kyjev – předává ozbrojeným silám satelitní snímky a informace o umístění amerických radarů v regionu.
Cílené raketové údery už mířily na systémy včasného varování rozmístěné v Jordánsku, Bahrajnu, Kuvajtu nebo Ománu. A několik jich zničily. Obrana těch zbývajících navíc spotřebovává značné množství antiraket a vytváří tlak na zásoby, kterými Spojené státy disponují.
Válka na Blízkém východě ohrozí dodávky zbraní pro Ukrajinu
„Trvající konflikt na Blízkém východě nevyhnutelně ohrozí dodávky zbraní pro Ukrajinu. Zásoby raket do protivzdušné obrany se v amerických skladech podle ukrajinského prezidenta začínají zmenšovat. V prvních dnech při útocích Íránu podle něj země Perského zálivu využily tolik raket, kolik americké firmy vyrobí za celý rok,“ uvedla zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová.
Rusko si pomocí Íránu uvolní ruce. Pozornost světa směrem k Ukrajině se zmenší a tamní zásoby antiraket nevystačí na eliminaci dalších a dalších vln vzdušných útoků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předtím varuje – a zároveň nabízí zkušenosti a pomoc s protidronovou obranou.
V současnosti jsou už podle Kyjeva ve Spojených arabských emirátech, Kataru, Saúdské Arábii a Kuvajtu na dvě stovky ukrajinských specialistů. Tři desítky dalších jsou údajně připraveny rychle vyrazit pomoci vybudovat obranu proti dronům do států, které o to požádají.
Procházková: Ruská pomoc není tak významná, aby udržela íránský režim při životě
„Rusové navenek deklarují, že s touto válkou nemají nic společného, ale přitom se nezříkají svého spojenectví s Íránem. Ale určitě Teheránu pomáhají poskytováním zpravodajských informací a satelitních snímků,“ sdělila v Horizontu ČT24 redaktorka Deníku N Petra Procházková.
„Válka v Íránu pro Rusko přišla doslova na poslední chvíli. Ruské síly byly od ledna na Ukrajině pasivní, nedokázaly získávat nová území a docházely jim peníze. Vše, co ten konflikt přináší pro Rusko, je pozitivní,“ říká.
Procházková také podotýká, že Rusové přicházejí o mnoho svých spojenců, jako jsou například Venezuela nebo Sýrie. Írán je tak podle ní pro Moskvu významný geopolitický spojenec. „Nicméně Rusko jako partner se v této válce Íránu neosvědčilo, protože ta pomoc není tak významná a neudrží íránský režim při životě,“ uzavírá.
Načítání...
- Svět
- Ruská invaze na Ukrajinu
- Útok na Írán
- Vladimir Putin
- Rusko
- Ukrajina
- Írán
- Izrael
- USA
- Donald Trump
- Moskva
- Kyjev
- Washington
- Teherán
- Petra Procházková
- Darja Stomatová
- Volodymyr Zelenskyj
- Katar
- Kuvajt
- Kreml
- Saúdská Arábie
- Jordánsko
- Omán
- Bílý dům
- Blízký východ
- Spojené arabské emiráty
- Bahrajn
- Vojenská spolupráce
- Drony
- Výběr
- Výběr redakce