Izrael udeřil na jihu Libanonu, tamní úřady hlásí mrtvé a raněné

Izrael podnikl vzdušný úder na město Súr na jihu Libanonu. Podle údajů Červeného kříže a libanonských úřadů, které cituje agentura AFP, si útok vyžádal čtrnáct mrtvých a více něž dvacet raněných. Židovský stát v pondělí vyzval k evakuaci města a přilehlých oblastí.
„Izraelský nepřátelský nálet na město Týr (Súr, pozn. red.), poblíž centra Červeného kříže, si vyžádal pět obětí a osm zraněných, včetně čtyř záchranářů Červeného kříže,“ uvedlo v pondělí libanonské ministerstvo ve svém prohlášení. Další útok na jihu země si podle stejného zdroje vyžádal dva životy, včetně jednoho dítěte, a deset zraněných.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví dříve tvrdilo, že při útocích v ranních hodinách zemřelo sedm lidí, mezi nimi jedno syrské dítě. Podle libanonských médií zasáhly dnes izraelské údery více než patnáct lokalit na jihu země, zejména v Súru. V tomto pobřežním městě jeden z útoků zničil automobil poblíž budovy libanonského Červeného kříže. Při útoku byli zraněni čtyři záchranáři.
Izrael předtím naznačil, že jeho armáda bude i nadále útočit na proíránské libanonské teroristické hnutí Hizballáh, a to i přes hrozby dalších odvetných opatření ze strany Teheránu. Velitelství íránských ozbrojených sil přitom v pondělí oznámilo ukončení vojenských operací proti Izraeli po předchozím větším porušení příměří mezi oběma stranami.
Hizballáh se přihlásil k novým útokům proti izraelským silám v jižním Libanonu, připojila AFP. Útoky na severu Izraele nehlásil.
Příměří, na kterém se shodli zástupci Izraele a Libanonu, oznámil 16. dubna americký prezident Donald Trump. Izraelská armáda nicméně nadále provádí pravidelné údery v různých částech Libanonu, především na jihu, kde také obsadila a okupuje část území. Pokračujícími izraelskými útoky v Libanonu v neděli Teherán zdůvodnil svůj raketový útok na Izrael, první od dubnového příměří.
Nesouhlas Hizballáhu s odzbrojením
Hizballáh se odmítá v rámci příměří odzbrojit, přičemž uvádí, že Izrael musí nejprve stáhnout své vojáky z jižního Libanonu. Írán, který je spojencem Hizballáhu, podmiňuje zastavením bojů v Libanonu ukončení války, kterou svými útoky na Teherán a další cíle v zemi rozpoutaly na konci února Izrael a USA.
Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael do této války zapojil. Konflikt od té doby zabil jenom v Libanonu více než 3600 lidí a více než milion Libanonců vyhnal z domovů. Od počátku dubnového příměří provedl Izrael na území Libanonu podle libanonské armády téměř 3500 vzdušných úderů, více než 400 řízených demolic a šest operací, při nichž srovnal se zemí celé vesnice.
Libanonský prezident Joseph Aún v rozhovoru se zpravodajskou televizí CNN vyzval izraelskou vládu, aby ukončila válku. Varoval, že vojenské řešení Izraeli „nikdy nezajistí bezpečnost a ochranu“.
Libanonská vláda vede s Izraelem přímá jednání, zprostředkovaná Washingtonem, s cílem dosáhnout úplného zastavení nepřátelských akcí.