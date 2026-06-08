Izrael udeřil na jihu Libanonu, tamní úřady hlásí mrtvé a raněné


8. 6. 2026Aktualizovánopřed 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Izrael podnikl vzdušný úder na město Súr na jihu Libanonu. Podle údajů Červeného kříže a libanonských úřadů, které cituje agentura AFP, si útok vyžádal čtrnáct mrtvých a více něž dvacet raněných. Židovský stát v pondělí vyzval k evakuaci města a přilehlých oblastí.

„Izraelský nepřátelský nálet na město Týr (Súr, pozn. red.), poblíž centra Červeného kříže, si vyžádal pět obětí a osm zraněných, včetně čtyř záchranářů Červeného kříže,“ uvedlo v pondělí libanonské ministerstvo ve svém prohlášení. Další útok na jihu země si podle stejného zdroje vyžádal dva životy, včetně jednoho dítěte, a deset zraněných.

Libanonské ministerstvo zdravotnictví dříve tvrdilo, že při útocích v ranních hodinách zemřelo sedm lidí, mezi nimi jedno syrské dítě. Podle libanonských médií zasáhly dnes izraelské údery více než patnáct lokalit na jihu země, zejména v Súru. V tomto pobřežním městě jeden z útoků zničil automobil poblíž budovy libanonského Červeného kříže. Při útoku byli zraněni čtyři záchranáři.

Při izraelském útoku zemřeli libanonští důstojníci
Následky izraelského útoku na vozidlo v Libanonu (ilustrační foto)

Izrael předtím naznačil, že jeho armáda bude i nadále útočit na proíránské libanonské teroristické hnutí Hizballáh, a to i přes hrozby dalších odvetných opatření ze strany Teheránu. Velitelství íránských ozbrojených sil přitom v pondělí oznámilo ukončení vojenských operací proti Izraeli po předchozím větším porušení příměří mezi oběma stranami.

Hizballáh se přihlásil k novým útokům proti izraelským silám v jižním Libanonu, připojila AFP. Útoky na severu Izraele nehlásil.

Příměří, na kterém se shodli zástupci Izraele a Libanonu, oznámil 16. dubna americký prezident Donald Trump. Izraelská armáda nicméně nadále provádí pravidelné údery v různých částech Libanonu, především na jihu, kde také obsadila a okupuje část území. Pokračujícími izraelskými útoky v Libanonu v neděli Teherán zdůvodnil svůj raketový útok na Izrael, první od dubnového příměří.

Írán a Izrael zastavily vzájemné útoky, Trump varoval před hloupostí
Malby v Teheránu namířené proti Izraeli

Nesouhlas Hizballáhu s odzbrojením

Hizballáh se odmítá v rámci příměří odzbrojit, přičemž uvádí, že Izrael musí nejprve stáhnout své vojáky z jižního Libanonu. Írán, který je spojencem Hizballáhu, podmiňuje zastavením bojů v Libanonu ukončení války, kterou svými útoky na Teherán a další cíle v zemi rozpoutaly na konci února Izrael a USA.

Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael do této války zapojil. Konflikt od té doby zabil jenom v Libanonu více než 3600 lidí a více než milion Libanonců vyhnal z domovů. Od počátku dubnového příměří provedl Izrael na území Libanonu podle libanonské armády téměř 3500 vzdušných úderů, více než 400 řízených demolic a šest operací, při nichž srovnal se zemí celé vesnice.

Šéf Hizballáhu odmítl dohodu o příměří mezi Izraelem a Libanonem
Naím Kásim

Libanonský prezident Joseph Aún v rozhovoru se zpravodajskou televizí CNN vyzval izraelskou vládu, aby ukončila válku. Varoval, že vojenské řešení Izraeli „nikdy nezajistí bezpečnost a ochranu“.

Libanonská vláda vede s Izraelem přímá jednání, zprostředkovaná Washingtonem, s cílem dosáhnout úplného zastavení nepřátelských akcí.

Izrael udeřil na jihu Libanonu, útoky provedl i Hizballáh
Izraelští vojáci poblíž hranice s Libanonem, snímek z 19. května 2026

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