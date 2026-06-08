Izrael oznámil údery na Írán, média píší o explozích v Teheránu

Izrael oznámil v noci na pondělí údery na vojenské cíle v Íránu. Íránská státní média tvrdí, že její zdroje zaregistrovaly exploze v několika městech včetně Teheránu, píší tiskové agentury. Izraelské údery jsou zřejmě reakcí na nedělní raketové útoky z Íránu.
Izrael přistoupil k úderům na Írán, ačkoliv americký prezident Donald Trump vyzval izraelskou vládu, aby na nedělní útoky neodpověděla.
Izraelské letectvo oznámilo po 3:00 SELČ, že provádí údery na vojenské cíle v západní a centrální části Íránu. Íránská státní média informovala o explozích v Teheránu, Tabrízu a Isfahánu.
Nedělní raketové údery z Íránu na izraelské území byly první od uzavření příměří 6. dubna. Teherán je odůvodnil izraelskými údery na Libanon. Írán tvrdí, že cílem úderu byla letecká základna na severu Izraele. Izraelská armáda pak tvrdí, že íránské rakety zachytila.
Izrael a Spojené státy zahájily válku proti Íránu letos 28. února. Spojené státy se snaží dojednat dohodu s Teheránem o prodloužení příměří či trvalém zastavení bojů. Americký prezident Trump tvrdí, že dojednání dohody je blízké.