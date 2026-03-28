Izrael oznámil, že zaznamenal odpálení rakety z Jemenu


před 36 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelská armáda v sobotu časně ráno oznámila, že zaznamenala odpálení rakety z Jemenu. Jde o první takový případ od začátku nynější války na Blízkém východě, uvedla agentura Reuters. Jemenští hútíové, kteří jsou spojenci Íránu, jen o několik hodin dříve uvedli, že jsou připraveni jednat, pokud bude pokračovat eskalace proti Íránu a jeho spojencům. Neuvedli však, jakou podobu by jejich reakce měla.

Hútíové do konfliktu doposud nijak nevstoupili. Agentura Tasním, kterou kontrolují íránské revoluční gardy, ale ve středu s odvoláním na zdroj z ozbrojených složek uvedla, že Teherán v případě pokračujících nepřátelských útoků zvažuje otevření nové fronty v úžině Báb al-Mandab. V této strategické úžině spojující Rudé moře a Adenský záliv hútíové v minulosti opakovaně na proplouvající plavidla útočili.

Možný vstup hútíů do války, která začala před měsícem útoky Izraele a Spojených států na Írán, by znamenal rozšíření konfliktu do další části regionu. Povstalci totiž dokážou útočit na cíle daleko za hranicemi Jemenu a narušit obchodní cesty v oblasti Arabského poloostrova a Rudého moře, píše Reuters. Takto hútíové postupovali v podpoře teroristického hnutí Hamás v palestinském Pásmu Gazy po 7. říjnu 2023.

USA zvažují vyslání až deseti tisíc vojáků na Blízký východ, píše WSJ
Příslušníci americké armády

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

před 16 hhodinami
Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

před 18 hhodinami
Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Ruské údery na Oděsu nepřežil jeden člověk, na místě jsou ranění

Ruský dronový nálet zasáhl přístavní město Oděsa na jihu Ukrajiny. V tamní nemocnici zemřel po úderech jeden člověk, zraněných je dalších jedenáct lidí včetně dítěte. Uvedl to šéf vojenské správy města Serhij Lysak. O dronových útocích na svém území hovoří i Rusko, podle gubernátora Michaila Jevrajeva při náletu dronů zahynulo dítě, jeho rodiče utrpěli těžká zranění a zraněna byla i sousedka. Informace nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
před 1 hhodinou

Ukrajinští minolovci mohou pomoci na Blízkém východě

Ukrajinští námořníci už čtyři roky denně hledají miny. Zkušenosti teď mohou využít na Blízkém východě. Hormuzský průliv a pobřeží u Oděsy spojuje jedno – mělké vody. Miny se tu snadno pokládají a velmi těžko odstraňují. K zastavení lodní dopravy jich stačí desítky, zjistila zpravodajka ČT Darja Stomatová.
před 2 hhodinami

Nepálské úřady zadržely expremiéra, má se zodpovídat za smrt demonstrantů

Úřady v Nepálu zadržely bývalého premiéra Khadky Prasáda Oliho. Zadržení souvisí s jeho rolí při potlačování loňských demonstrací, které následně v září vedly k premiérově odstoupení. V sobotu o tom informovaly tiskové agentury.
před 3 hhodinami

USA by nemusely přijít NATO v případě potřeby na pomoc, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy by v případě potřeby nemusely přijít NATO na pomoc vzhledem k tomu, že Severoatlantická aliance neposkytla USA materiální podporu během nynější války proti Íránu. Prohlášení šéfa Bílého domu vyvolalo otazníky ohledně jeho postoje k ustanovením o vzájemné obraně, které jsou středobodem transatlantické aliance, poznamenala agentura Reuters.
před 7 hhodinami

Íránská média hlásí útoky na jaderná zařízení v zemi

Americko-izraelské údery zasáhly v Íránu některá jaderná zařízení včetně těžkovodního reaktoru v elektrárně Arák. Píší to agentury s odkazem na místní média. Jeruzalém úder v Aráku potvrdil. Íránská média hovoří rovněž o desítkách obětí útoků v Komu a v provinciích Východní Ázerbájdžán a Kermánšáh. Zasaženy byly údajně obytné budovy. Úderům čelil také izraelský Tel Aviv, kde zemřel jeden člověk.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Írán udeřil na americkou základnu v Saúdské Arábii. Média hlásí zraněné vojáky

Íránský úder na americkou základnu Princ Sultán v Saúdské Arábii v pátek zranil deset amerických vojáků. List The Wall Street Journal (WSJ) s odkazem na nejmenované americké a saúdskoarabské zdroje informuje o několika poničených tankovacích letounech. Podle deníku Teherán použil při údery rakety a bezpilotní prostředky. List ovšem neuvedl, kolik letadel, která mají klíčovou roli v dlouhých bojových misí, úder poničil.
před 8 hhodinami

Rusko přechodně zakáže vývoz benzinu, píše TASS

Ruské úřady se rozhodly zakázat od 1. dubna vývoz benzinu. Opatření bude platit do konce července. Ruské státní agentuře TASS to sdělily zdroje z odvětví po schůzce ruského vicepremiéra Alexandra Novaka se zástupci ropných společností.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
