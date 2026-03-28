Izrael oznámil, že zaznamenal odpálení rakety z Jemenu

Izraelská armáda v sobotu časně ráno oznámila, že zaznamenala odpálení rakety z Jemenu. Jde o první takový případ od začátku nynější války na Blízkém východě, uvedla agentura Reuters. Jemenští hútíové, kteří jsou spojenci Íránu, jen o několik hodin dříve uvedli, že jsou připraveni jednat, pokud bude pokračovat eskalace proti Íránu a jeho spojencům. Neuvedli však, jakou podobu by jejich reakce měla.
Hútíové do konfliktu doposud nijak nevstoupili. Agentura Tasním, kterou kontrolují íránské revoluční gardy, ale ve středu s odvoláním na zdroj z ozbrojených složek uvedla, že Teherán v případě pokračujících nepřátelských útoků zvažuje otevření nové fronty v úžině Báb al-Mandab. V této strategické úžině spojující Rudé moře a Adenský záliv hútíové v minulosti opakovaně na proplouvající plavidla útočili.
Možný vstup hútíů do války, která začala před měsícem útoky Izraele a Spojených států na Írán, by znamenal rozšíření konfliktu do další části regionu. Povstalci totiž dokážou útočit na cíle daleko za hranicemi Jemenu a narušit obchodní cesty v oblasti Arabského poloostrova a Rudého moře, píše Reuters. Takto hútíové postupovali v podpoře teroristického hnutí Hamás v palestinském Pásmu Gazy po 7. říjnu 2023.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.
