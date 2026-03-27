USA zvažují vyslání až deseti tisíc vojáků na Blízký východ, píše WSJ


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Americké ministerstvo obrany zvažuje, že vyšle až deset tisíc dalších vojáků do oblasti Blízkého východu. Chce tak rozšířit možnosti prezidenta USA Donalda Trumpa v konfliktu s Íránem. Informoval o tom v noci na pátek SEČ list Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na zdroje z Pentagonu. Šéf Bílého domu přitom v posledních dnech hovoří o údajně produktivních rozhovorech a velmi dobrém vývoji mírových jednání a s Íránem.

Čerstvé americké síly, které by pravděpodobně sestávaly z pěchoty a obrněných vozidel, by doplnily zhruba pět tisíc příslušníků námořní pěchoty a několik tisíc vojáků z elitní 82. výsadkové divize, kteří byli do oblasti vysláni už dříve, připomněl WSJ.

Podle listu není jasné, kde přesně na Blízkém východě mají bát tyto jednotky nasazeny. Je ale pravděpodobné, že budou působit v dosahu Íránu a ostrova Charg, hlavního íránského terminálu pro vývoz ropy nedaleko jeho pobřeží.

Trump opakovaně prohlašuje, že zajistí bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem, klíčovou trasou pro přepravu ropy a zemního plynu, kterou Írán nyní v odvetě blokuje. Šéf Bílého domu tvrdí, že tak učiní ať už s pomocí spojenců USA, nebo bez ní.

Před začátkem války, kterou zahájily americko-izraelské údery 28. února, procházela Hormuzským průlivem zhruba pětina světových dodávek ropy i zkapalněného zemního plynu. Kvůli hrozbám a útokům na lodě ze strany Íránu se provoz snížil přibližně o 90 procent, což vedlo k výraznému nárůstu cen obou komodit. Trump ve čtvrtek uvedl, že Írán dal Washingtonu „dar“ v podobě povolení deseti ropným tankerům vodní cestou proplout. Jednalo se podle něj o signál dobré vůle vést mírová jednání.

USA odkládají útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní, oznámil Trump

USA odkládají útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní, oznámil Trump

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Paliva zdražují, Babiš vyzval hlavní distributory ke snížení cen

Paliva zdražují, Babiš vyzval hlavní distributory ke snížení cen

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze

Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Nebyly to zlomené osobnosti, říká Surovcová o knize rozhovorů na hraně života

Nebyly to zlomené osobnosti, říká Surovcová o knize rozhovorů na hraně života

před 11 hhodinami
Ukažte, že zvyšujete výdaje na obranu, vyzval šéf NATO členské země

Ukažte, že zvyšujete výdaje na obranu, vyzval šéf NATO členské země

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Ukrajina, či Blízký východ? USA řeší zbraňové dilema, píše WP

Ukrajina, či Blízký východ? USA řeší zbraňové dilema, píše WP

před 13 hhodinami

USA zvažují vyslání až deseti tisíc vojáků na Blízký východ, píše WSJ

Americké ministerstvo obrany zvažuje, že vyšle až deset tisíc dalších vojáků do oblasti Blízkého východu. Chce tak rozšířit možnosti prezidenta USA Donalda Trumpa v konfliktu s Íránem. Informoval o tom v noci na pátek SEČ list Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na zdroje z Pentagonu. Šéf Bílého domu přitom v posledních dnech hovoří o údajně produktivních rozhovorech a velmi dobrém vývoji mírových jednání a s Íránem.
před 30 mminutami

USA odkládají útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump oznámil, že na „žádost íránské vlády“ odkládá útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna do 20:00 (úterý 7. dubna 2:00 SELČ). Jednání s Teheránem podle něj pokračují a vyvíjejí se velmi dobře navzdory zprávám v médiích, které označil za nepravdivé.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

EU zavede celounijní poplatek na malé zásilky, zasáhne čínské prodejce

Za zboží obsažené v malých zásilkách, které přichází do zemí Evropské unie (EU), by se měl nově platit celounijní manipulační poplatek. Vyplývá to z dohody o reformě celního kodexu EU, které dosáhly Evropský parlament a Rada EU zastupující členské státy. Krok zasáhne zejména čínské on-line prodejce Shein nebo Temu. Výši poplatku stanoví Evropská komise (EK), členské státy ho začnou vybírat nejpozději od 1. listopadu 2026.
před 4 hhodinami

Írán zřejmě kontroluje Hormuzský průliv pomocí mýtného systému, píše Handelsblatt

Írán zřejmě kontroluje Hormuzský průliv pomocí mýtného systému. S odkazem na zjištění listu zaměřeného na námořní dopravu Lloyd´s List o tom píše web deníku Handelsblatt.
před 6 hhodinami

Ochranáři v Německu pokročili se záchranou uvázlé velryby

Ochranáři na severu Německa se ve čtvrtek opět pokoušeli vyprostit velrybu, která na začátku týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand. Dva bagry začaly odstraňovat písek z okolí kytovce, aby mu tak umožnily odplavat do hlubší části zátoky, uvedla agentura DPA. Práce ale večer musely ustat, pokračovat budou znovu v pátek. I tak se přes den podařilo velrybě dostat se několik metrů blíže k hlubší vodě, napsal deník Bild. Snahy o vyproštění mladého keporkaka poutají velkou pozornost německých médií.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

V Teheránu zněly opět výbuchy, Izrael oznámil útoky na vojenské závody

V Teheránu ve čtvrtek pozdě odpoledne SEČ opět zněly výbuchy, uvedly agentury. Íránská metropole už skoro celý měsíc čelí úderům amerických a izraelských sil. Izraelská armáda uvedla, že za poslední den zasáhla několik vojenských závodů.
před 6 hhodinami

Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

Europoslanci ve čtvrtek podpořili nové návratové nařízení, které doplňuje migrační a azylový pakt. Nová pravidla mají zajistit rychlejší a efektivnější navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí, odkud přišli. Nařízení má rovněž usnadnit vznik návratových center pro migranty v zemích mimo Evropskou unii. Evropský parlament rovněž podpořil obchodní dohodu mezi EU a USA.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Soudce v USA odmítl zrušit obvinění proti Madurovi kvůli sporu o právní poplatky

Americký soudce odmítl zrušit obvinění z drogové trestné činnosti proti sesazenému venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi a jeho ženě Cilii Floresové kvůli sporu o právní poplatky, píší agentury. Obhájci zamítnutí případu požadovali s odůvodněním, že americká vláda dvojici znemožňuje využít peníze venezuelské vlády na obhajobu. Maduro s Floresovou byli na čtvrtečním soudním slyšení v New Yorku přítomni.
před 7 hhodinami
