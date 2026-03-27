USA zvažují vyslání až deseti tisíc vojáků na Blízký východ, píše WSJ

Americké ministerstvo obrany zvažuje, že vyšle až deset tisíc dalších vojáků do oblasti Blízkého východu. Chce tak rozšířit možnosti prezidenta USA Donalda Trumpa v konfliktu s Íránem. Informoval o tom v noci na pátek SEČ list Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na zdroje z Pentagonu. Šéf Bílého domu přitom v posledních dnech hovoří o údajně produktivních rozhovorech a velmi dobrém vývoji mírových jednání a s Íránem.
Čerstvé americké síly, které by pravděpodobně sestávaly z pěchoty a obrněných vozidel, by doplnily zhruba pět tisíc příslušníků námořní pěchoty a několik tisíc vojáků z elitní 82. výsadkové divize, kteří byli do oblasti vysláni už dříve, připomněl WSJ.
Podle listu není jasné, kde přesně na Blízkém východě mají bát tyto jednotky nasazeny. Je ale pravděpodobné, že budou působit v dosahu Íránu a ostrova Charg, hlavního íránského terminálu pro vývoz ropy nedaleko jeho pobřeží.
Trump opakovaně prohlašuje, že zajistí bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem, klíčovou trasou pro přepravu ropy a zemního plynu, kterou Írán nyní v odvetě blokuje. Šéf Bílého domu tvrdí, že tak učiní ať už s pomocí spojenců USA, nebo bez ní.
Před začátkem války, kterou zahájily americko-izraelské údery 28. února, procházela Hormuzským průlivem zhruba pětina světových dodávek ropy i zkapalněného zemního plynu. Kvůli hrozbám a útokům na lodě ze strany Íránu se provoz snížil přibližně o 90 procent, což vedlo k výraznému nárůstu cen obou komodit. Trump ve čtvrtek uvedl, že Írán dal Washingtonu „dar“ v podobě povolení deseti ropným tankerům vodní cestou proplout. Jednalo se podle něj o signál dobré vůle vést mírová jednání.