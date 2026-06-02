Policie chce kvůli požáru v Mostě poslat dva lidi před soud


Zdroj: ČT24

Kriminalisté navrhli obžalovat dva lidi obviněné v souvislosti s tragickým požárem restaurace U Kojota v Mostě. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. České televizi to sdělil mluvčí ústeckých policistů Kamil Marek. K tragickému požáru došlo loni v lednu a vyžádal si sedm mrtvých a deset zraněných. V případě odsouzení hrozí obviněným až deset let vězení.

„Ústečtí krajští kriminalisté uzavřeli klíčovou a zároveň poslední fázi vyšetřování tragického požáru restaurace v Mostě, při němž vyhaslo několik životů. Policejní vyšetřovatel v těchto dnech zaslal krajskému státnímu zástupci návrh na podání obžaloby vůči jednatelce a jí zmocněné odpovědné osobě ze společnosti, která restauraci provozovala. Obě osoby byly obviněny ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti,“ uvedl pro ČT Marek.

V restauraci začalo hořet loni 11. ledna po 23. hodině. Na místě zemřelo šest lidí a o několik dní později na následky vážných popálenin zemřela ještě jedna žena. Deset dalších lidí bylo při požáru zraněno. Požár, který byl šestý nejtragičtější v Česku od roku 1990, podle policie způsobil škody přesahující sedm milionů korun.

Obvinění v souvislosti s požárem čelí jednatelka a další člověk, kterého zmocnila jako odpovědnou osobu za provoz restaurace.

Požár v Mostě nepřežilo šest lidí, část raněných zůstává v kritickém stavu
Strhávání přístavby vyhořelé restaurace v Mostě

Výbuch plynové lahve a terasa bez povolení

Policisté po vyhodnocení znaleckých posudků a výpovědí svědků určili jako příčinu požáru pád plynového topidla, které nešťastnou náhodou převrhl jeden z hostů.

„Tento pád způsobil netěsnost mezi ventilem tlakové nádoby a regulátorem topidla, kterou začala unikat do prostoru terasy směs propan-butanu, jež byla následně zažehnuta od zdroje tepla, což vedlo k masivnímu požáru, takzvanému jet-firu, který se následně v řádech desítek vteřin rozšířil téměř po celém prostoru restaurace,“ uvedl k tomu dříve v policejní tiskové zprávě Marek.

Tragický požár v Mostě mnohým změnil život
Následky požáru restaurace u Kojota v Mostě

Plameny, které během několika desítek vteřin zachvátily téměř celou restauraci, přehradily hostům cestu k východu. Někteří se tak snažili vyskakovat oknem, aby se zachránili.

Během požáru shořela téměř celá předzahrádka restaurace. Ta však neměla stavební povolení a po jejím vybudování nikdo nezajistil nové vypracování požárně-bezpečnostního řešení budovy. Poslední revize hasicích přístrojů proběhla v roce 2008. Zásadním porušením bylo podle policie umístění topidel právě na nezkolaudovanou terasu.

Přes Česko přešly silné bouřky, bez proudu skončily tisíce lidí

Hasiči především v Jihočeském kraji řešili na mnoha místech následky odpoledních bouřek. Šlo o úklid spadaných větví a čerpání vody ze sklepů. Tisíce lidí v regionu skončily bez elektřiny. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v neděli odpoledne napršelo na jihu Čech místy i přes 40 milimetrů. Foukal i silný vítr a padaly kroupy. Výstraha meteorologů před bouřkami platí do nedělní půlnoci na většině území Čech vyjma Královéhradeckého kraje a východu Libereckého a Pardubického kraje, ale také pro jihozápadní část Jihomoravského kraje a téměř celou Vysočinu.
31. 5. 2026Aktualizováno31. 5. 2026

Na Mostecku vědci vysazují trávu s výhřevností uhlí

Travinu, která je schopna rychle růst i na kontaminovaných a na živiny chudých půdách, vysazuje tým vědců v okolí bývalého lomu ČSA na Mostecku. Z ozdobnice obrovské lze získat biomasu, která má výhřevnost srovnatelnou s hnědým uhlím.
30. 5. 2026

Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

Okresní soud v Teplicích v úterý vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení. Stanovil zkušební dobu tři roky a dohled nad odsouzeným, jenž se musí omluvit poškozeným a podrobit se vhodnému programu, který nabízí probační a mediační služba. Feri teplickou věznici opustil v úterý o půl čtvrté odpoledne. Někdejší politik si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za znásilnění.
26. 5. 2026Aktualizováno26. 5. 2026

Exředitel ústecké správy silnic je odsouzený za manipulaci se zakázkami

Teplický soud v pondělí schválil dohodu o vině a trestu mezi státním zástupcem a bývalým ředitelem krajské správy a údržby silnic Liborem Tačnerem, obviněným z manipulace veřejných zakázek. Tačner se k trestné činnosti doznal. Zaplatit musí 850 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný. Policie Tačnera zadržela v srpnu 2024 spolu s tehdejším primátorem Chomutova Markem Hrabáčem (zvoleným za ANO) a dalšími. Vyšetřování rozsáhlé kauzy se chýlí ke konci, trestnímu stíhání čelí dvacet lidí a osm firem, jeden z obviněných už dříve přistoupil na dohodu o vině a trestu.
25. 5. 2026

Na magnetickou rezonanci stále čekají neakutní pacienti týdny i měsíce

Pacienti v Jihomoravském kraji čekají na vyšetření magnetickou rezonancí několik týdnů i měsíce. Situaci v regionu má zlepšit nový přístroj v brněnské Úrazové nemocnici, na který město přispěje desítkami milionů korun. Dlouhé čekací lhůty na neakutní vyšetření hlásí i další kraje.
21. 5. 2026

Muž dostal za týrání ženy ve sklepě a znásilnění 15 let vězení

Ústecký soud poslal muže, který měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu na Lounsku, na patnáct let do vězení. Trest uložil i za předchozí znásilnění jiných žen. Poslední oběť se zachránila útěkem. Za věznění ženy v Siřemi navrhovala žalobkyně deset let vězení. Rozsudek zatím není pravomocný.
21. 5. 2026Aktualizováno21. 5. 2026

Drony pomáhají policii i strážníkům. Odhalují dopravní přestupky i černé skládky

Drony se stávají běžnou součástí kontrolních akcí dopravní policie. Ze vzduchu se hlídky zaměřují hlavně na rizikové úseky. Zařízení neměří rychlost, slouží jen jako záznamník některých přestupků – třeba jízdy na červenou nebo předjíždění kamionů. Drony začali využívat i strážníci, například v Ústí nad Labem nebo Kladně. Pomáhají mimo jiné při pátrání v nepřehledném a špatně přístupném terénu nebo při odhalování černých skládek.
18. 5. 2026
