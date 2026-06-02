Policie chce kvůli požáru v Mostě poslat dva lidi před soud

Kriminalisté navrhli obžalovat dva lidi obviněné v souvislosti s tragickým požárem restaurace U Kojota v Mostě. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. České televizi to sdělil mluvčí ústeckých policistů Kamil Marek. K tragickému požáru došlo loni v lednu a vyžádal si sedm mrtvých a deset zraněných. V případě odsouzení hrozí obviněným až deset let vězení.
„Ústečtí krajští kriminalisté uzavřeli klíčovou a zároveň poslední fázi vyšetřování tragického požáru restaurace v Mostě, při němž vyhaslo několik životů. Policejní vyšetřovatel v těchto dnech zaslal krajskému státnímu zástupci návrh na podání obžaloby vůči jednatelce a jí zmocněné odpovědné osobě ze společnosti, která restauraci provozovala. Obě osoby byly obviněny ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti,“ uvedl pro ČT Marek.
V restauraci začalo hořet loni 11. ledna po 23. hodině. Na místě zemřelo šest lidí a o několik dní později na následky vážných popálenin zemřela ještě jedna žena. Deset dalších lidí bylo při požáru zraněno. Požár, který byl šestý nejtragičtější v Česku od roku 1990, podle policie způsobil škody přesahující sedm milionů korun.
Obvinění v souvislosti s požárem čelí jednatelka a další člověk, kterého zmocnila jako odpovědnou osobu za provoz restaurace.
Výbuch plynové lahve a terasa bez povolení
Policisté po vyhodnocení znaleckých posudků a výpovědí svědků určili jako příčinu požáru pád plynového topidla, které nešťastnou náhodou převrhl jeden z hostů.
„Tento pád způsobil netěsnost mezi ventilem tlakové nádoby a regulátorem topidla, kterou začala unikat do prostoru terasy směs propan-butanu, jež byla následně zažehnuta od zdroje tepla, což vedlo k masivnímu požáru, takzvanému jet-firu, který se následně v řádech desítek vteřin rozšířil téměř po celém prostoru restaurace,“ uvedl k tomu dříve v policejní tiskové zprávě Marek.
Plameny, které během několika desítek vteřin zachvátily téměř celou restauraci, přehradily hostům cestu k východu. Někteří se tak snažili vyskakovat oknem, aby se zachránili.
Během požáru shořela téměř celá předzahrádka restaurace. Ta však neměla stavební povolení a po jejím vybudování nikdo nezajistil nové vypracování požárně-bezpečnostního řešení budovy. Poslední revize hasicích přístrojů proběhla v roce 2008. Zásadním porušením bylo podle policie umístění topidel právě na nezkolaudovanou terasu.