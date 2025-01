Tragický požár v Mostě mnohým změnil život

Hasiči byli na místě do šesti minut. Velitel zásahu a ředitel Územního odboru Most HZS ČR plukovník Zdeněk Bláha přijel pár minut po prvních jednotkách, velení zásahu převzal. Začala mu tím služba, která nakonec trvala přes dvacet hodin.

Jako hasič pracuje 24 let. Za tu dobu už několik mimořádných událostí zažil. Ještě nikdy ale s takovým počtem obětí. „Člověk se musí trochu oprostit od té situace. Je to obrovská tragédie pro všechny, ale s tím, že my jsme tady proto, abychom splnili nějaký úkol,“ popisuje.