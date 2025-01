Kraj chce po tragédii v Mostě kontroly užívání plynových hořáků

Ústecký kraj inicioval mimořádné stavební kontroly u vybraných restaurací, kde se využívají mobilní plynová topidla. Stalo se to v souvislosti s požárem restaurace v Mostě, při kterém o víkendu zemřelo šest lidí. Kontroly živnostenských a stavebních úřadů ve spolupráci s hasiči mají začít okamžitě. Výsledky chce mít kraj do dvou týdnů. Je také připraven jednat o finanční pomoci rodinám postiženým v souvislosti s tragédií, řekl hejtman Richard Brabec (ANO).

Město Most zřídí ještě v pondělí účet, na který budou moci lidé přispívat těm, které tragédie zasáhla. Hrvol řekl, že oběti zatím nebyly identifikovány. Doporučil se obrátit v případě potřeby na krizovou linku. Radnice nabídne postiženým také psychologickou pomoc.

Na krajském úřadě se sejdou zástupci obecních živnostenských úřadů a stavebních úřadů z celého kraje v úterý. Hejtman se dopisem obrátí na ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) s výzvou, aby obdobné kontroly užívání plynových topidel v restauracích v celé republice provedl Hasičský záchranný sbor. Výsledky chce mít co nejdříve. Primátor Mostu a radní kraje Marek Hrvol (ProMOST) řekl, že město takové kontroly už v pondělí začalo řešit.

Tragédie je podle primátora největší v novodobé historii Mostu a jedna z největších v Ústeckém kraji. Více obětí měl požár v roce 2020 v domově pro mentálně postižené ve Vejprtech na Chomutovsku. Při požáru nebo na následky nadýchání se oxidu uhelnatého tehdy zemřelo devět lidí. Také po tomto požáru následovaly kontroly v obdobných domovech a ústavech.

Zástupci stavebních úřadů měst a obcí v Ústeckém kraji mají výsledky kontrol u restaurací, které používají mobilní plynová topidla, předložit do 31. ledna. Informaci o kontrolách od živnostenských úřadů chce mít kraj do 24. ledna. „Jsem přesvědčen, že kontroly se rozběhnou prakticky okamžitě. Nevíme, kolik takových zařízení může být,“ uvedl Brabec. „Je to po dohodě s Hasičským záchranným sborem,“ dodal.

„Náš stavební úřad dostal podnět dnes (pozn. redakce v pondělí) ráno. Osloví HZS a kontroly budou provádět společně. Tam, kde je kolaudace, stavební úřad má přehled, co má kontrolovat. Problematičtější jsou stany s různými topidly, to bude mít na starosti živnostenský úřad, to bude těžší. Předzahrádky, které jsou na pozemcích města, už se kontrolují,“ doplnil primátor.

Bezpečné zacházení s propan-butanovými lahvemi

Nejpravděpodobnější příčinou je, že požár v mostecké restauraci vznikl od převrženého ohřívače a následně od výbuchu propan-butanové lahve. Pavel Danihelka z Fakulty bezpečnostního inženýrství ostravské Vysoké školy báňské popsal, co požáru mohlo předcházet. „Jednak přítomnost propan-butanu, který je velmi hořlavá látka, a pravděpodobně dřevo, které tam hořelo a nešťastný proces, který vedl k tomu, že se takovým způsobem projevil. Ono je to s ním jako se všemi věcmi, které souvisí s ohněm, je to dobrý sluha, ale zlý pán,“ upozornil.