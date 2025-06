Mátl: Pozastavení stavby D11 kvůli radiaci neovlivní datum dokončení

„Stavbu bychom nechtěli zastavovat na dlouho. Je to lokální záležitost, která se týká pouze tři sta metrů. Stavba ve všech ostatních oblastech jede naplno, i v tříkilometrovém příhraničním úseku, který by se měl zprovozňovat v příštím roce,“ uvedl Mátl.

„Jsem přesvědčen, že v průběhu léta bude situace vyřešena a stavba bude plynule pokračovat dál. V tuto chvíli se to týká pěti stavebních objektů. Klíčový stavební objekt zasažený radioaktivitou je tunel Poříčí. Tam by zpoždění mohlo být poměrně zásadní, ale věřím, že ho odstraníme v průběhu léta a technické řešení nalezneme takové, aby to zpoždění bylo co nejmenší,“ pokračoval.