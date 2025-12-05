Zemřel moderátor Patrik Hezucký, oznámila v pátek na instagramu rozhlasová stanice Evropa 2, kde víc než čtvrtstoletí uváděl pořad Ranní show. Bylo mu 55 let. Zdravotní problémy měl od podzimu. Vedle práce v rozhlasu Hezucký také daboval, moderoval některé televizní pořady a příležitostně hrál.
„Odešel nám kolega a kamarád, který tu s námi na Evropě 2 strávil bezmála tři dekády. Je nám to nesmírně líto. V myšlenkách jsme s jeho rodinou a nejbližšími. Patriku, budeš nám chybět,“ uvedla Evropa 2 ve sdělení, které doprovodila Hezuckého černobílou fotografií.
Hezucký se narodil 12. února 1970 v Praze. Pořad Ranní show moderoval na rádiu Evropa 2 s kolegou Leošem Marešem. S Milošem Pokorným a Zdeňkem Pohlreichem natáčel podcast Lepší už to nebude. Před nástupem do rozhlasu v roce 1997 pracoval jako tlumočník nebo asistent u filmových produkcí.
Kvůli hubnutí a velkému úbytku svalové hmoty začal mít Hezucký letos na podzim problémy s chůzí, na veřejnosti se objevil na invalidním vozíku. Po zhoršení zdravotního stavu byl v listopadu hospitalizován, podle médií se léčil v benešovské nemocnici.