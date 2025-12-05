Zemřel moderátor Patrik Hezucký


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Zemřel moderátor Patrik Hezucký, oznámila v pátek na instagramu rozhlasová stanice Evropa 2, kde víc než čtvrtstoletí uváděl pořad Ranní show. Bylo mu 55 let. Zdravotní problémy měl od podzimu. Vedle práce v rozhlasu Hezucký také daboval, moderoval některé televizní pořady a příležitostně hrál.

„Odešel nám kolega a kamarád, který tu s námi na Evropě 2 strávil bezmála tři dekády. Je nám to nesmírně líto. V myšlenkách jsme s jeho rodinou a nejbližšími. Patriku, budeš nám chybět,“ uvedla Evropa 2 ve sdělení, které doprovodila Hezuckého černobílou fotografií.

Načítání...

Hezucký se narodil 12. února 1970 v Praze. Pořad Ranní show moderoval na rádiu Evropa 2 s kolegou Leošem Marešem. S Milošem Pokorným a Zdeňkem Pohlreichem natáčel podcast Lepší už to nebude. Před nástupem do rozhlasu v roce 1997 pracoval jako tlumočník nebo asistent u filmových produkcí.

Kvůli hubnutí a velkému úbytku svalové hmoty začal mít Hezucký letos na podzim problémy s chůzí, na veřejnosti se objevil na invalidním vozíku. Po zhoršení zdravotního stavu byl v listopadu hospitalizován, podle médií se léčil v benešovské nemocnici.

Zemřel Theodor Pištěk. Držitel Oscara, jehož uniformy nosí Hradní stráž
Theodor Pištěk

Výběr redakce

Zemřel moderátor Patrik Hezucký

Zemřel moderátor Patrik Hezucký

před 11 mminutami
Komise vyměřila Muskově síti X pokutu 120 milionů eur

Komise vyměřila Muskově síti X pokutu 120 milionů eur

13:10Aktualizovánopřed 15 mminutami
Výbor v USA chce zrušit doporučení očkovat novorozence proti žloutence B

Výbor v USA chce zrušit doporučení očkovat novorozence proti žloutence B

před 25 mminutami
V litoměřické nemocnici za den oživovali čtyři novorozence, případ šetří policie

V litoměřické nemocnici za den oživovali čtyři novorozence, případ šetří policie

15:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Burkina Faso propustila vězněného Čecha

Burkina Faso propustila vězněného Čecha

před 1 hhodinou
Netflix se dohodl na převzetí části Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů

Netflix se dohodl na převzetí části Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů

13:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby

Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby

11:38Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Stanice metra C Pankrác se otevře 19. prosince

Stanice metra C Pankrác se otevře 19. prosince

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Zemřel moderátor Patrik Hezucký

Zemřel moderátor Patrik Hezucký, oznámila v pátek na instagramu rozhlasová stanice Evropa 2, kde víc než čtvrtstoletí uváděl pořad Ranní show. Bylo mu 55 let. Zdravotní problémy měl od podzimu. Vedle práce v rozhlasu Hezucký také daboval, moderoval některé televizní pořady a příležitostně hrál.
před 11 mminutami

V litoměřické nemocnici za den oživovali čtyři novorozence, případ šetří policie

Porodnice v Litoměřicích prošetřuje resuscitaci čtyř novorozenců v Centru porodní asistence (CPA) během 24 hodin. Dvě miminka zemřela. Lékařka je mimo službu. Případem se na základě informací v médiích zabývá policie.
15:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Decroix: Babišův vliv na Agrofert nesmí přetrvat skrytě. Smekám, vzkázal Štastný

Zástupci budoucí vládní koalice ocenili rozhodnutí šéfa ANO Andreje Babiše vzdát se holdingu Agrofert, aby se vyhnul střetu zájmů. Ministryně spravedlnosti v demisi Eva Decroix (ODS) Babišův krok rovněž vítá, upozorňuje však, že musí stanovené podmínky skutečně splnit a v holdingu neudržovat ani neformální vliv. Podle poslance Radka Kotena z hnutí SPD, jež s ANO a Motoristy zasedne ve vládě, by se Babišův krok neměl dále zpochybňovat. Boris Šťastný (Motoristé) Babišův krok označil za „bezprecedentní a státnický“.
11:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Burkina Faso propustila vězněného Čecha

Osm zaměstnanců mezinárodní nevládní organizace INSO, včetně českého občana, kteří byli v uplynulých měsících zadrženi v Burkina Fasu a nařčeni ze špionáže, bylo propuštěno na konci října, napsala s odvoláním na prohlášení organizace agentura AFP. V Nizozemsku sídlící INSO poskytuje bezpečnostní analýzy humanitárním organizacím působícím v regionu.
před 1 hhodinou

Trust na správu Agrofertu bude snazší založit dle cizího práva, říká právnička

Strukturu pro správu Agrofertu, se kterou počítá kvůli řešení svého střetu zájmů předseda hnutí ANO a kandidát na premiéra Andrej Babiš, bude podle Marie Zámečníkové z Právnické fakulty Masarykovy univerzity jednodušší založit podle jiného než tuzemského práva.
11:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami

ČSÚ: Maloobchodní tržby v Česku v říjnu meziročně stouply o 2,8 procenta

Maloobchodní tržby v Česku v říjnu opět meziročně vzrostly, bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel se zvýšily o 2,8 procenta. V září to bylo po revizi rovněž o 2,8 procenta. Meziměsíčně tržby v říjnu stouply o 0,4 procenta. Data na svém webu zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).
před 5 hhodinami

Meteorologové varují před náledím

Převážně v Čechách a na Českomoravské vrchovině se může od pátečního večera do sobotního rána tvořit náledí. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který vydal výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí. Podle meteorologů hrozí na neošetřených komunikacích problémy v dopravě, opatrní by měli být i chodci.
před 7 hhodinami

Nová vláda by o důvěru sněmovny mohla žádat 13. ledna, uvedl Okamura

Hlasování Poslanecké sněmovny o důvěře vládě Andreje Babiše (ANO) by se dle koaliční rady ANO, SPD a Motoristů mohlo odehrát 13. ledna, uvedl šéf dolní komory Tomio Okamura (SPD). K samotnému jmenování vlády by dle něj mělo dojít pár dní poté, co prezident Petr Pavel jmenuje Babiše premiérem. K tomu má dojít v úterý 9. prosince.
11:35Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Načítání...